Ивано-Франковская, Хмельницкая и Закарпатская области остаются без губернаторов. А в областных советах региона формируются причудливые коалиции, что вызывает конфликты между соратниками по «майдану»

Во вторник, 24 ноября, президент Украины наконец уволил губернатора Хмельницкой области Дмитрия Габинета, который ещё на предыдущей неделе провёл прощальную пресс-конференцию и отчитался за год своей работы в этой должности. Тогда же Кабинет министров согласовал кандидатуру его сменщика — предпринимателя из Каменца-Подольского Сергея Гамалия. Если Габинет считался человеком вице-спикера Руслана Стефанчука, то Гамалий — креатура главы Офиса президента, Андрея Ермака.

Примечательно, что Сергей Гамалий до недавнего времени вряд ли рассматривал Украину как страну проживания своих детей. Вся его жилая недвижимость — две квартиры (57 и 36,7 кв.м.) и дом (161,75 кв.м.) — находится в Польше. На украинских банковских счетах бизнесмен хранит всего 11 долларов, 1380 евро и 197,8 тысячи гривен — причём у него ещё две кредитных линии в государственном «Приватбанке» на сумму в 59 тысяч гривен. За 2019 год совокупный доход Гамалия составил 3,6 миллиона гривен (менее 130 тысяч долларов), он ездит на автомобиле BMW Х5 2014 года выпуска — то есть это рядовой представитель среднего бизнеса Подолья.

А вот новым губернатором Закарпатской области станет бизнесмен весьма нерядовой — многолетний директор местной винодельческой компании «Шато Чизай» Анатолий Полосков. Согласование его кандидатуры Кабинетом Министров Украины 25 ноября прошло по видеосвязи, причём Полосков красовался на фоне флагов Украины и США. В ходе общения с Киевом кандидат в губернаторы заявил, что не имеет опыта работы в органах государственного управления, но не думает, что это будет мешать его деятельности на новом посту.

Нынешний же губернатор Закарпатья, генерал СБУ Алексей Петров, пока ожидает указа президента о своём увольнении, но из области уезжать не собирается. После упомянутого заседания правительства он поблагодарил жителей области за «тёплые слова, которыми заполонили личные сообщения». «Происходит рабочий процесс формирования команды — закарпатской команды — на которую может опираться президент, которой могу доверять я и с которой собираюсь продолжать все те изменения, которые мы начали. Поэтому я остаюсь работать в области, которую считаю родной. Работать для людей, оказавших мне кредит доверия. Легче всего — всё оставить и уйти. Самое трудное — успешно завершить начатое. Думаю, что за эти 6 месяцев убедил вас, что легких путей не ищу. Поэтому всё только начинается!» — написал на своей странице в Facebook Алексей Петров.

Такая уверенность Петрова явно свидетельствует о том, что в ходе кулуарных переговоров его кандидатура согласована на пост председателя Закарпатского областного совета, куда он прошёл как лидер списка президентской партии «Слуга народа», занявшей второе место на выборах облсовета. Именно депутаты от этой политической силы, а также представители занявшего первое место местного проекта «Родное Закарпатье», ныне сформировали основу большинства. Сейчас они ведут переговоры с возможными партнёрами, среди которых — и Партия венгров Украины (КМКС), которая после выборов 2020 года сохранила 8 мандатов в Закарпатском областном совете. Причём переговоры с венграми продолжаются, несмотря на очередной громкий скандал между Киевом и Будапештом: 24 ноября в пункте пропуска Лужанка украинские пограничники не впустили в страну известного венгерского политика и высокопоставленного чиновника Иштвана Грежу.

МИД Украины в тот же день сообщил, что поводом стала причастность Грежи к вмешательству в местные выборы на Закарпатье, и политику на три года запрещён въезд на территорию Украины. Ранее венгерский чиновник оказался в центре скандала из-за истории с его должностью, название которой звучало так: «уполномоченный министра по вопросам развития Закарпатской области». После возмущения Киева тем, что в указанном названии фигурирует часть суверенной Украины, Будапешт переименовал ее в «уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем».

А вот глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук, который был назначен на должность год назад одновременно с Дмитрием Габинетом, по-прежнему остаётся в любимчиках президента и его Офиса. Несмотря на то, что область поначалу была одним из эпицентров эпидемии коронавируса, в целом катастрофы в сфере здравоохранения тут удалось избежать. Кроме того, Киев и лично Зеленского, который с момента назначения Осачука был на Буковине дважды, явно устраивает то, как губернатор осваивает средства на строительстве дорог, школ и больниц — к примеру, удалось завершить начатый ещё при Януковиче ремонт областного перинатального центра.

Неплохо справляется Осачук и с чисто политическими задачами: партия «Слуга народа» (СН) заняла первое место на выборах Черновицкого областного совета, и ныне на основе фракции СН губернатор формирует там большинство. Хуже обстоит ситуация в областном центре: в Черновицком городском совете у СН всего 5 депутатов из 42, а кандидат в мэры от «слуг» даже не вышел во второй тур, который состоится лишь 29 ноября — в связи с затягиванием подсчёта голосов. Среди двух кандидатов — предпринимателя Романа Кличука от местной партии «Единая альтернатива» и экс-секретаря горсовета Виталия Михайлишина — Осачуку, безусловно, ближе второй, ведь нынешний губернатор когда-то был у него советником по международным делам. При этом Кличук рассчитывает на неформальную поддержку СН — но одновременно ведёт переговоры и с «Европейской солидарностью», и с «Пропозицией» экс-мэра Алексея Каспрука, с которым Осачук публично конфликтовал.

Оба кандидата в мэры Черновцов развернули в последние дни бурную деятельность. Партнёры Виталия Михайлишина из партии «Родной город», которые ныне контролируют городскую власть, чуть ли не каждый день рапортуют о завершении ремонта очередной дороги в городе (кстати, в кредит). Городской совет 23 ноября поддержал предложение Михайлишина выделить единоразовую помощь пенсионерам и малообеспеченным жителям города в сумме 1 тысячи гривен в связи с пандемией коронавируса, при этом для её получения достаточно лишь подать заявление с копией паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. А Роман Кличук 25-26 ноября привозил в Черновцы мэров Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и Житомира Сергея Сухомлина, которые агитировали за кандидата от «Единой Альтернативы». При этом Марцинкив предпочёл не сообщать черновчанам, что у него теперь будет 10 заместителей — именно такое решение с подачи мэра принял на днях Ивано-Франковский городской совет.

Примечательно, что Виталий Михайлишин, который в 2010-2014 годах был депутатом Черновицкого городского совета от Партии Регионов, а в 2019-м баллотировался в Верховную Раду от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), ныне изображает из себя записного украинского патриота. Так, именно по списку «Команды Михайлишина» депутатом Черновицкого горсовета стал «народный герой Украины» Сергей Козак, который в 2014-м добровольцем поехал воевать на Донбасс — причём ради его мандата долго судились и «прессовали» избирательную комиссию. А когда ОПЗЖ официально призвала во втором туре голосовать за Михайлишина (что скорее снизит его рейтинги), кандидат назвал это «местью» со стороны главы областной организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Михаила Папиева — за то, что Михайлишин будто бы отказался включить в списки своей команды в горсовет родственника Папиева.

Но куда более эмоциональные обвинения звучат в адрес друг друга из уст бывших соратников по «революции достоинства». Так, на минувшей неделе в Ивано-Франковском облсовете было сформировано большинство на базе «Свободы», «Батькивщины» и партии «За будущее» — и местная организация партии «Европейская солидарность» (ЕС) заявила о своём разочаровании тем, что «не удалось сформировать украинское проевропейское большинство». А когда 25 ноября в Тернопольском областном совете большинство образовали «Свобода», «Слуга народа», «За будущее» и «Доверие», то его назвали «пророссийским» представители не только ЕС, но и Батькивщины. Как и на Прикарпатье, председателем Тернопольского областного совета стал выдвиженец «Свободы», бывший депутат Верховной Рады Михаил Головко. Его первым заместителем депутаты избрали Владимира Болещука («За будущее»), а заместителем — экс-губернатора Игоря Сопеля («Слуга народа»).

А вот первая сессия Волынского областного совета прошла без сюрпризов, облсовет возглавил представитель партии «За будущее» Григорий Недопад, который до этого был первым заместителем мэра Луцка. За него проголосовали 60 из 64 депутатов, в том числе представители ЕС и «Батькищины». Примечательно, что по спискам партии «За будущее» депутатом Волынского областного совета стал руководитель «частной армии» Игоря Палицы, командир луцкой «Стражи порядка» Александр Тиводар, которого несколько лет назад задерживали по подозрению в избиении конкурирующих «активистов».

Отмечу, что на выборах Тернопольского областного совета «Европейская солидарность» Петра Порошенко заняла первое место, чем партия неоднократно хвасталась, но всё равно оказалась в оппозиции. Та же ситуация может повториться и на Львовщине, где ЕС имеет 28 депутатов в областном совете из 84-х (для сравнения: у ближайших преследователей, СН и «Самопомощи», — по 9 мандатов). Председатель Львовской областной организации ЕС Олег Синютка предложил сформировать большинство в облсовете всем партиям, кроме СН и «За будущее», но свою игру ведёт экс-председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, который опять стал депутатом по списку ЕС. В частности, он назвал депутатов облсовета от СН «хорошими ребятами, которые не оправдывают пророссийские ценности, уничтожение экономики и «турбопрофессионализм» всей команды», что расценили как попытку торга с губернатором.

В ответ глава Львовской ОГА Максим Козицкий, который прошёл в облсовет как лидер списка «слуг народа», написал в Facebook: «Фейки и манипуляции вашего политического лидера и вашей политической силы относительно какого-то там «русского наступления» на Львов не нашли понимания и поддержки у жителей города Льва. Может, пора остановиться с подобной риторикой? Кроме того, не напомнит ли Александр Ганущин, кто в телефонном разговоре «жал руку и обнимал» Владимира Путина?» По информации местных комментаторов, ныне Козицкий пытается сформировать в облсовете большинство на основе фракций «Слуга народа» и «Самопомощи», приглашая туда всех, кроме «Европейской солидарности». Не исключено, что туда может войти и часть депутатов от ЕС, ориентирующихся на Ганущина — если тому будет гарантировано сохранение кресла главы областного совета.

А во Львовском городском совете ситуация от конфликта в начале недели перешла в привычное русло закулисных переговоров. Напомню, 24 ноября депутаты от ЕС, «Свободы» и местной партии «Варта» провели первую сессию горсовета, на которую не пришли ориентирующиеся на мэра Андрея Садового депутаты от «Самопомощи» и «Голоса». Стороны два дня обменивались обвинениями, однако после того, как избирательная комиссия объявила Садового избранным на четвёртый срок, все сели за стол переговоров. В результате городской голова отменил запланированное заседание исполнительного комитета и предложил фракции ЕС, как самой большой во Львовском городском совете, выдвинуть кандидатуру его секретаря. Источники в кулуарах ратуши утверждают, что новый созыв горсовета планирует отозвать у исполнительного комитета все делегированные ему полномочия, что ранее позволяло Садовому практически единолично руководить городом.

Хотя выборы закончились, перепалки между Андреем Садовым и Олегом Синюткой, его конкурентом во втором туре, продолжаются. 25 ноября Синютка обвинил власти Львова в том, что те закупили по завышенным ценам тесты на коронавирус, заплатив за них по 240 гривен (8,5 доллара), — хотя на Западе эти тесты стоят 5 долларов, и даже на Украине их можно купить по 170 гривен. Украинский представитель изготовителя тестов, фирмы Abbott, сообщил, что они продают свой продукт по 285 гривен, то есть Львов ещё получил скидку. На это польский блоггер Томаш Баарт отметил, что Министерство здравоохранения Польши закупило аналогичные тесты по 21 злотому, то есть по 158 гривен в пересчёте (кстати, всё равно дороже 5 долларов).

При этом за последние сутки во Львовской области установлен очередной антирекорд: выявлено 898 новых инфицированных коронавирусом, из них во Львове — 461 (всего проведено 1987 исследований). «Если говорить об общем количестве мест, которые мы выделили под COVID-19 в стационарах, а это 1220 коек, то сейчас на лечении имеем 587 пациентов, имеющих подтвержденный коронавирус или подозрение на него. Фактически, 48% койко-мест заняты », — сообщила 27 ноября руководитель Львовского городского штаба противодействия коронавирусу Галина Сличная.

Но если в больницах Львова, причём не только выделенных для лечения больных с коронавирусом, ситуация с финансированием не является критической, то в подчинённых областным властям учреждениях здравоохранения всё куда хуже. Так, благодаря «реформе Супрун», вот уже несколько месяцев не выплачивают зарплату сотрудникам психиатрических больниц. Из-за этого 27 ноября работники одной из них, находящейся в Николаевском районе Львовской области, на несколько часов перекрывали движение на трассе Киев-Чоп, требуя выплаты задолженности. Подобную акцию организовали на минувшей неделе медики Волынской областной психиатрической больницы, которые перекрывали движение на дороге Луцк-Ровно.