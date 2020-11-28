Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» подняла ноябрьскую цену на газ для населения на 34,7% до — 6,33 грн (17,16 руб.) за 1 метр кубический. В компании объясняют подорожание влиянием рыночных механизмов - ростом спроса на газ в отопительный сезон. А еще обещают, что нынешнее подорожание не последнее

«Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа "Месячный" составит 6,33 грн/кубометр с НДС (без стоимости распределения), для клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн (17,48 руб.) куб.м. с НДС (без стоимости распределения)», — сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

Миллионам украинских семей отключат газ посреди зимы, но при одном условии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

"В сравнении с октябрем цены выросли. Причина проста — сезонность цен на газ. Чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ и выше цены. К счастью, в этом году хранилища газа на Украине заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно", — сказано в телеграм-канале компании.

Эти вполне конкретные негативные новости оказались традиционно разбавлены не очень внятным заявлением, которое посвящено клиентам, успевшим подключить тариф «Годовой» в предыдущие периоды. А в качестве «хорошей» новости потребителям сообщили, что все они до 31 октября включительно еще могут успеть подключить тариф «Годовой» по цене 5,24 грн (14,20 руб.)/ куб. м с НДС.

«Нафтогаз» обеспечивает газом по "своей" цене только 2% населения, а остальные получают газ у других поставщиков. Большая часть из них — это традиционные газсбыты, цены которых для розничного потребителя еще выше.

По оценке экспертов, 98% населения получит в ноябре газ в среднем по цене в 8,80 грн (23,85 руб.) за 1 куб. м. Поставщики объясняют такую цену ростом цен на хабах в Европе, где и закупается газ. Дороже всех за газ в ноябре заплатят жители Запорожской области — "Запорожгазсбыт" поставит им голубое топливо по 8,96 грн (24,29 руб.) за куб.

Газа хватает, но есть риски: как пройдёт отопительный сезон на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, будет наценка в связи с повышением спроса, в связи с началом отопительного сезона. Этот фактор в том числе формирует рост стоимости кубометра газа. Также цены зависят от тарифов на транспортировку газа и торговых «накруток» поставщиков.

Ловкость рук

Еще одной причиной роста цен можно назвать тот факт, что свободный рынок газа на Украине так и не заработал.

С 1 августа текущего года на Украине государство больше не регулирует цены на газ, с тех пор их формирует рынок. Главное преимущество от открытия газового рынка должно было состоять в том, чтобы украинцы смогли сами выбирать поставщика, договариваться о сотрудничестве с ним и оговаривать выгодную сумму оплаты. При желании всегда можно выбрать другого поставщика.

Но на деле все уперлось в то, что на рынке украинского газа существует монополист "Нафтогаз", который не дает другим поставщикам возможности с собой конкурировать.

Отечественный газ по цене импортного. Кучеренко рассказал, как наживаются на украинцах © Facebook, Алексей Кучеренко | Facebook, Алексей Кучеренко | Перейти в фотобанк

Фактически оптовый рынок сейчас равняется на закупочные цены в Европе, что в результате и отражается на росте цен для конечного потребителя. Сдержать их рост могла бы реализация газа отечественной добычи, который добывает "дочка" "Нафтогаза", компания "Укргаздобыча", на украинской же бирже — Украинской энергетической бирже (УЭБ). Однако "Нафтогаз" не выставляет газ отечественной добычи на торги.

Из-за манипуляций монополиста цены на газ непрерывно растут с августа, и с момента либерализации рынка газа для населения подорожание голубого топлива составило 205% — с 2,88 грн/куб. м в июле до 8,80 грн/куб. м в ноябре.

Интересно, что цена газа уже сейчас могла бы быть еще выше, если бы наши газовые хранилища не были заполнены. Именно это позволило НАК повысить на Украине цену на чуть меньший уровень, чем в странах ЕС.

К началу начавшегося отопительного сезона запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достигли рекордного за последнее десятилетие значения — более 28 миллиардов кубометров при вместительности хранилищ более 30 миллиардов.

Впервые за долгие годы национальные хранилища заполнены на 90%, тогда как в предыдущие десять лет этот показатель колебался в пределах 50-80%.

На Украине взорвался качавший газ в Европу газопровод © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Несмотря на то что за период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%, на Украине цена для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%.

Стоит напомнить, что раньше газовый монополист уверял, что повышения цен не будет вовсе именно из-за рекордных запасов природного газа в подземных хранилищах. Тарифы на отопление и горячую воду на 70-80% состоят из стоимости газа, поэтому платеж за голубое топливо занимает значимую часть в расходах украинцев на коммунальные услуги.

В связи с этим украинцев уже предупредили, что в ближайшие дни отопление подорожает на 19,5%. И рост цен на коммуналку не остановится, так как раньше тариф на газ устанавливали сразу на весь отопительный сезон, а теперь стоимость меняется ежемесячно. По мнению экспертов, в целом коммунальные услуги будут дорожать до конца 2020 г. — начала 2021 г.

Пустые обещания премьера Шмыгаля. Сколько украинцы будут платить за газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот местным властям придётся выбирать: повышать тарифы или дотировать производителей тепла из своего бюджета.

Обдерут, как липку

В конце октября Кабмин утвердил обновленную редакцию устава "Нафтогаза". После принятия новой редакции устава компании правительство практически не может провести никаких кадровых изменений в НАК без согласия набсовета. Без согласования с набсоветом будет нельзя утверждать ключевые показатели эффективности работы самого набсовета компании.

Возможность увольнять руководство НАК без участия набсовета была введена в устав компании в марте 2019 года. Тогда правительство Владимира Гройсмана на фоне скандала с премиями руководству НАК и ожидаемого повышения цен на газ изменило устав и дало себе право уволить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева решением Кабмина без участия набсовета.

Однако Гройсман так и не решился на это — в марте 2019 года контракт с топ-менеджером был продлен на год. А в марте 2020 года контракт с Коболевым продлили еще на 4 года, а условие по изменению устава НАК было внесено в меморандум сотрудничества с МВФ.

Стоит напомнить, что в набсовете большинство принадлежит "независимым иностранным директорам".

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В силу того, что "Нафтогаз" является едва ли не крупнейшей госкомпанией страны, а также ввиду актуальности вопроса газовых платежек в начале отопительного сезона история получилась весьма резонансной. Особенно на фоне известных сверхвысоких зарплат топ-менеджмента компании. После потерь в таком масштабе закономерно должны возникнуть были вопросы относительно адекватности этих зарплат и соответствия руководства компании занимаемым должностям.

Но у правительства таких вопросов, к сожалению, не возникло.

«Только при соблюдении признанных стандартов корпоративного управления компания может стабильно работать в интересах акционера. В нашем случае речь идет об интересах украинцев, ведь Нафтогаз — национальная компания», — отреагировала на изменение устава глава наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд.

Насколько НАК будет работать в интересах украинцев, становится ясно, если обратить внимание, что в новом уставе есть еще одно ключевое изменение.

Раньше целью деятельности НАК «Нафтогаз Украины» являлось «получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности, содействие структурной перестройке нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей, повышение уровня энергетической безопасности государства, обеспечение эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса, более полное удовлетворение потребностей потребителей в сырье и топливно-энергетических ресурсах». Отныне же единственная цель деятельности государственной компании — «получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности».

«Фактически с "Нафтогаза" снимаются все социально-экономические функции, которые ранее были возложены на него государством — обеспечение безопасности, развитие отрасли и обеспечение доступа населения к энергоресурсам. Из компании сделали чистую бизнес-структуру под девизом «Вижу цель — не вижу препятствий». Поэтому никакой речи о том, что "Нафтогаз" будет работать в направлении обеспечения населения доступными ресурсами вообще не идёт. Теперь это чисто коммерческая структура, которая работает на получение прибыли.

Для украинцев это означает, что "Нафтогаз" будет работать исключительно в своем видении рынка. Возможно, НАК в установлении цены на газ будет привязываться к бирже, хотя сейчас он этого не делает. Но тема получения газа отечественной добычи по доступной цене для украинцев закрыта навсегда», — заявил в комментарии Украина.ру эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.