На прошедшей неделе исполнилось семь лет с момента начала «революции достоинства» и шестнадцать – с начала первого майдана. Годовщина прошла в обстановке практически полного общественного безразличия. Масштабный информационный повод, который можно было бы использовать для давления на власть, был потрачен впустую

Ничего удивительного в этом нет, сейчас внимание общества отвлечено на другие темы. Прежде всего на вероятность введения повторного жёсткого карантина и соответствующих экономических потерь.

Эпидемия и карантин

На утро 27 ноября в стране заразились коронавирусом 693 407 человек, недельный прирост составил 95 322 человека. На предыдущей неделе прирост составлял 85,4 тыс., на позапрошлой — 72,5 тыс.

27 ноября суточное количество заболевших превысило 16,2 тыс.

Количество единовременно болеющих составило 355 260 человека (на прошлой неделе — 313,1 тыс.).

Умерли 11 909 человек, недельный прирост составил 1311. До этого максимальная смертность составляла 1524 человек в сутки.

Вылечились 326 238 человек. Недельный прирост составил 51 914, что заметно больше рекорда позапрошлой недели — 49 тыс.

Несмотря на постоянно ухудшающуюся статистику, власти отчитываются о том, что введённый «карантин выходного дня» позволяет сдерживать развитие эпидемии. В чём это выражается, пока неясно, — вероятно, по прогнозам, ситуация должна была быть ещё хуже.

На фоне этого введение жесткого карантина (локдауна) на прошедшей неделе обсуждалось как уже свершившийся факт.

Премьер-министр Денис Шмыгаль: «Конец декабря и начало января — период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать».

Глава МВД Арсен Аваков: «Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Действительно продолжительностью 3 или 4 недели».

В начале недели была утечка планов ввести локдаун на 25 декабря — 19 января, причём под запрет должны были попасть и праздничные богослужения, что вызвало озабоченность у верующей общественности. В конечном итоге вроде бы пришли к консенсусу относительно того, что рождественские службы не будут запрещены полностью, а будет только введено ограничение на количество присутствующих в церкви.

Владимир Зеленский, который на прошедшей неделе полностью выздоровел и был выписан из больницы, анонсировал масштабную программу помощи пострадавшим от эпидемии. Всего речь идёт о пяти направлениях.

Во-первых, единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет из-за ужесточения карантина (это касается физических лиц-предпринимателей и наёмных работников). По предварительным подсчётам, 1,2 млн граждан Украины могут получить по 8 тыс. грн. (всего почти 10 млрд грн.).

Во-вторых, единоразовая материальная помощь предприятиям до 8 тыс. грн на одного работника для сохранения рабочих мест.

В-третьих, 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юрлиц на компенсацию расходов за выплату единого социального взноса.

В-четвёртых, аннулирование налогового долга (до 3 тыс. грн) для почти 4 млн граждан.

В-пятых, освобождение от выплаты всех налогов и сборов 20 тыс. физических лиц-предпринимателей 1-й группы при усилении карантина.

Кроме того, Зеленский анонсировал возобновление матпомощи физлицам-предпринимателям (ФЛП) с детьми до 10 лет, компенсации по частичной безработице и кредитные каникулы.

Неясно, есть ли у Кабмина деньги на такую массовую раздачу «пряников». Чтобы сэкономить расходы бюджета, правительство отменило запланированное ранее повышение зарплаты учителям.

Финансовый кризис

Бывший заместитель министра экономики Украины и нынешний руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта сообщил, что с «9 ноября казна работает в режиме картотеки — до ночи сводят поступления, наутро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают». Фактически финансируются только защищённые статьи расходов. Такой практики не было, по меньшей мере, с 2010 года.

Даже без объявления второго локдауна в текущем году не будут профинансированы бюджетные расходы более чем на 50 млрд грн (не менее 5% расходов бюджета).

Причин сложившейся ситуации две.

Во-первых, общий экономический кризис, связанный главным образом с карантином. За 10 месяцев 2020 года, по официальным данным, бюджет недополучил 7,63 млрд грн (0,9% планового показателя). Цифры «не бьются», но общая тенденция понятна.

Во-вторых, Украина не получила следующий транш кредита МВФ, что существенно ухудшает ситуацию.

Украинский экономист Сергей Фурса утверждает, что МВФ разочарован сотрудничеством с Украиной и потерял доверие к стране, поскольку выполнение обязательств фактически было заморожено ещё летом. Однако он, видимо, не совсем прав.

17 ноября директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева поговорила по телефону с Зеленским и отметила: «Конструктивный созвон с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах».

Таким образом, речь идёт о вопросах, которые стали актуальны только в последнее время, и новые обязательства Украины были добавлены МВФ в одностороннем порядке — без каких-либо переговоров.

Вероятность того, что Украина успеет до конца года выполнить новые обязательства и МВФ выделит соответствующие средства, выглядит низкой. Вопрос о компенсациях потерь бизнеса в соответствии с президентской программой остаётся в подвешенном состоянии.

Итоги местных выборов

На прошедшей неделе ЦИК опубликовал результаты выборов в областные советы. Агрегированный результат выборов в 23 облсовета и Киевсовет выглядят так:

— «Слуга народа» — 14,5%;

— «Европейская солидарность» — 13,7%;

— «Оппозиционная платформа» — 12,5%;

— «За будущее» — 8,6%;

— «Батькивщина» — 8,6%;

— другие общенациональные партии («Свобода», Партия Шария и др.) — 11,3%;

— «зонтичные» структуры, представляющие в разных регионах разные элитные группы («Пропозиция», «Наш край» и др.) — 8,2%;

— региональные проекты, ориентированные на конкретных лидеров (блоки Кернеса, Вилкула, Гройсмана и др.) — 22%.

Разумеется, результаты искажены особенностями местных выборов — ряд общенациональных партий (в первую очередь СН и ОПЗЖ) потеряли часть голосов, которые отошли региональным проектам.

Основные выводы следующие:

Во-первых, тройка лидеров остаётся прежней.

Партия «Слуга народа» действительно очень сильно потеряла в электоральном плане, но остаётся наиболее популярной общенациональной партией. В случае проведения внеочередных парламентских выборов она может получить результат в пределах 20-25%.

ЕС заметно улучшила своё положение (на прошлогодних парламентских выборах она получила несколько более 8%), но значительный рост в будущем представляется маловероятным.

ОПЗЖ много потеряла на местных выборах, но в результате много приобретёт на общенациональных и, скорее всего, обгонит ЕС.

В целом вместо монобольшинства мы сейчас имеем трёхпартийную систему, которая имеет тенденцию вернуться к традиционному двухпартийному формату (партия Востока против партии Запада).

Во-вторых, региональные элиты показали свою силу и популярность, но не решён вопрос их объединения и представительства на центральном уровне.

Пока что в этом вопросе лидирует действующая власть, которая уже договорилась с рядом элитных групп. Но «партии регионов» в парламенте нет и, скорее всего, не будет, хотя у элит всех регионов страны есть общие интересы (например, недовольство административно-территориальной реформой), противоречий между ними значительно больше, причём возникают эти противоречия именно при выходе на национальный уровень.

Примечание: замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что у президента нет планов на проведение досрочных парламентских выборов, — что-то заподозрил, наверное…

Годовщина Майдана

Никогда ещё годовщина Майдана не праздновалась столь скромно — по самым оптимистическим оценкам, в мероприятиях на Майдане принимали участие не более трёх тысяч человек.

Причин этого несколько.

Во-первых, это эпидемия и карантин, но их влияние не стоит преувеличивать — на протяжении года неоднократно проводились массовые мероприятия, направленные против действующей власти. Особых проблем со сбором людей не было, и их не разгоняли.

Во-вторых, многие политические силы были недовольны тем, что майданную повестку дня практически полностью монополизировал Пётр Порошенко. Опять же, как показывает опыт, это не мешает проведению альтернативных мероприятий.

В-третьих, люди явно разочаровались в Майдане. Разумеется, не в Майдане как таковом (мы верим в готовность украинцев ещё раз наступить на те же грабли, если будет повод), а в том, что в результате Майдана пришли не те люди и не с теми целями, которых имели в виду участники Майдана.

Автор заявления Зеленского это учёл: «Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам». Правда, он и сам стал президентом благодаря Майдану, но то такое…

Гораздо более комично выглядело продолжение: «мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон» и т.п. Казалось бы, где Майдан, а где закон? Но Зеленский нашёл.

Интервью Богдана

«Я думала, что он умнее. Увы»: соцсети об интервью Андрея Богдана © скриншот видео "Ксения Собчак" Ксении Собчак бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

В первую очередь СМИ обратили внимание на то, что Богдан посылал некие сигналы Путину, призвав его отступить от нынешней позиции России в отношении Донбасса. Мы, однако, подозреваем, что никаких смыслов, касающихся украинско-российских отношений, в интервью изначально не было.

Богдан на протяжении одного интервью предлагает Путину пойти на уступки и тут же вспоминает, как хитрые украинцы Путина обманули. Этот «сигнал» точно адресован именно российскому президенту? Если да, то Богдан просто неумный человек (кстати, мы бы такую возможность не исключали).

Скорее всего, то, что наговорил Богдан, вообще не России адресовано. Он пытается восстановить отношения с Зеленским и, возможно, просит прощения у националистов за что-то сказанное у Гордона. А беседа именно с Собчак — гарантия того, что его услышат. В плане медийной весомости Ксения Анатольевна мало чем уступает Зеленскому.