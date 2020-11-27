26 ноября Европейский парламент 613 голосами (41 депутат выступил против) принял резолюцию по ситуации в Белоруссии с призывом к проведению международного расследования действий властей страны. Поводом для разработки такого документа стала гибель 31-летнего сторонника оппозиции Романа Бондаренко, скончавшегося вследствие травмы головы, полученной в потасовке из-за бело-красно-белых флагов в одном из минских дворов.
В чём суть резолюции
Евродепутаты в очередной раз напомнили, что не признают легитимность президентских выборов, прошедших 9 августа, потребовали расследовать обстоятельства гибели и других активистов — Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артёма Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова, — а также предложили создать специальный центр для сбора информации о преступлениях против активистов в Белоруссии.
«Европарламент подчёркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует решение Совета ЕС работать над третьим пакетом санкций, направленных против фирм и олигархов, связанных с режимом Лукашенко», — говорится в резолюции.
Какие санкции может ввести Евросоюз?
1. Полное замораживание всех перечислений от ЕС белорусскому правительству и госструктурам, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других финансовых институтов.
2. Снижение уровня дипломатических отношений между государствами-членами ЕС и Белоруссией.
3. Создание в Вильнюсе и Варшаве специальной миссии Европарламента по установлению фактов нарушений законности со стороны белорусских властей.
4. Принятие закона, аналогичного американскому «акту Магнитского», который позволит вводить на общеевропейском уровне санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека в Белоруссии.
Первым пакетом, принятым 2 октября, ЕС ввёл персональные санкции в отношении 40 белорусских чиновников, преимущественно руководителей МВД и КГБ, представителей ЦИК, которые, по его мнению, причастны к фальсификации итогов президентских выборов и насилию над участниками акций протеста.
Спустя месяц, 6 ноября, круг лиц, на которые распространяются ограничительные меры, расширили. Во второй пакет санкций включили имена ещё 15 человек, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора, по совместительству советника по национальной безопасности. Персональные санкции запрещают въезд включённым в «чёрный список», предусматривают блокировку их счетов, если таковые вообще имеются.
Запад не стоит в стороне
Очевидно, что европейские политики предпринимают очередную попытку вмешательства во внутренние дела Белоруссии, прикрываясь ширмой защиты прав человека. Поскольку собственных рычагов влияния на ситуацию в стране они не имеют, то предпочитают действовать руками белорусских оппозиционеров, обосновавшихся в Литве и Польше, где и предлагается создать специальную миссию Европарламента по установлению фактов нарушений законности со стороны властей республики.
Попросила лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 ноября — спустя всего неделю после принятия второго пакета — расширить санкции против официального Минска — пожалуйста, Европарламент вскоре приступает к работе над этим вопросом.
О том, что Запад демонстрирует враждебное отношение к России и Белоруссии и активно пытается влиять на внутренние процессы двух государств, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил по итогам встречи с Лукашенко в Минске в тот же день, когда в Брюсселе принимали резолюцию.
В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратил внимание на двойные стандарты в толковании аналогичных ситуаций, происходящих в Минске и в европейских государствах.
«Накануне президентских выборов в Польше одна из германских газет опубликовала критическую статью о бывшем и переизбранном президенте Польши Анджее Дуде. Моментально из Варшавы последовала жёсткая отповедь в адрес Германии — это вмешательство во внутренние дела, это недопустимо и так далее. А то, что мы видим аналогичные вещи в отношении Белоруссии, это оказывается всё нормально, это стремление бороться за демократию», — подчеркнул дипломат.
Неэффективность санкций
Со стороны ЕС было бы наивным полагать, что, услышав угрозы санкциями, Лукашенко тут же объявит о новых президентских выборах или отдаст часть государственных постов представителям оппозиции, — слишком много лет белорусский лидер и его страна жили под различными ограничениями и успели к ним адаптироваться, так что одними санкциями больше, одними меньше, особой роли не играет.
В интервью испанской онлайн-газете elDiario Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что отношение Европы к Лукашенко никак не влияет на его положение в Белоруссии, он по-прежнему контролирует внутриполитическую ситуацию.
«Я сравнил (президента Венесуэлы Николаса. — Ред.) Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба в одинаковой ситуации, два президента, которые находятся у власти в результате выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают», — заявил еврочиновник.
Тем не менее, Боррель заверил, что новая порция санкций против Минска будет, что «ни один евро из ЕС не поступит режиму».
За последние годы отношение к Лукашенко, получившего с лёгкой руки бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт прозвище «последний диктатор Европы» больше 20 лет назад, заметно потеплело — ЕС сократил свой санкционный список белорусских чиновников с 243 до 4 человек, а США и вовсе обнулил свой (в 2006 году в него включили 10 человек).
Делалось это явно не из любви к Лукашенко, а с целью ослабить связи между Белоруссией и Россией. Но и Лукашенко пользовался симпатиями Запада в своих интересах, например, договорился со Штатами о поставке энергоресурсов, когда обвинил Москву в завышении тарифов, по которым та поставляла Минску своё топливо. В феврале 2020 года президент Белоруссии принимал у себя в гостях госсекретаря США Майкла Помпео и радостно объявлял общественности, что американский дипломат осведомлён о проблемах Белоруссии и обещал их решить. Но как только Запад сменил пряник на кнут, Лукашенко сменил риторику.
«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что 100 лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России. — Ред.)», — заявил Лукашенко 1 сентября.
«Медовый месяц» в отношениях Минска и Брюсселя длился не достаточно долго, чтобы успеть нажить совместное имущество, которое потом будет болезненно делить. Соответственно, как была Белоруссия тесно связана с Россией, прежде всего экономически, так и будет, поэтому перекрытие финансовых переводов с Запада не уничтожит её.
Что касается принятой накануне резолюции Европарламента, которая, к слову, имеет рекомендательный характер, то в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил:
«Европарламент — это не та инстанция в Евросоюзе, которая принимает значимые экономические решения, поэтому все эти вопли являются просто публицистической деятельностью, а не распоряжениями прямого действия.
Решения по Белоруссии не зависят от того, как будет настроен Европарламент, который ведёт себя достаточно безответственно. Многое будет зависеть от того, как будут вноситься изменения в белорусскую Конституцию. Сами по себе резолюции Европарламента не приведут к конкретным решениям со стороны европейских властей.
Судя по тому, что предыдущие громкие заявления Европарламента по Белоруссии несколько расходятся с реальными действиями руководства Евросоюза, видимо, у них несколько другое представление о том, какими способами воздействовать на Лукашенко в этой истории».