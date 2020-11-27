Евродепутаты разработали очередную порцию санкций в отношении Белоруссии и её президента Александра Лукашенко. Однако сама по себе резолюция, как объяснил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, - это не распоряжение прямого действия, а просто публицистическая деятельность

26 ноября Европейский парламент 613 голосами (41 депутат выступил против) принял резолюцию по ситуации в Белоруссии с призывом к проведению международного расследования действий властей страны. Поводом для разработки такого документа стала гибель 31-летнего сторонника оппозиции Романа Бондаренко, скончавшегося вследствие травмы головы, полученной в потасовке из-за бело-красно-белых флагов в одном из минских дворов. Баранчик объяснил, почему на самом деле погиб участвовавший в протестах Роман Бондаренко © Facebook, Юрий Баранчик

В чём суть резолюции

Евродепутаты в очередной раз напомнили, что не признают легитимность президентских выборов, прошедших 9 августа, потребовали расследовать обстоятельства гибели и других активистов — Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артёма Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова, — а также предложили создать специальный центр для сбора информации о преступлениях против активистов в Белоруссии.

«Европарламент подчёркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует решение Совета ЕС работать над третьим пакетом санкций, направленных против фирм и олигархов, связанных с режимом Лукашенко», — говорится в резолюции.

Какие санкции может ввести Евросоюз?

1. Полное замораживание всех перечислений от ЕС белорусскому правительству и госструктурам, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других финансовых институтов.

2. Снижение уровня дипломатических отношений между государствами-членами ЕС и Белоруссией.

3. Создание в Вильнюсе и Варшаве специальной миссии Европарламента по установлению фактов нарушений законности со стороны белорусских властей.

4. Принятие закона, аналогичного американскому «акту Магнитского», который позволит вводить на общеевропейском уровне санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека в Белоруссии. Разбирайтесь сами. США отдали судьбу Белоруссии на откуп Евросоюзу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Первым пакетом, принятым 2 октября, ЕС ввёл персональные санкции в отношении 40 белорусских чиновников, преимущественно руководителей МВД и КГБ, представителей ЦИК, которые, по его мнению, причастны к фальсификации итогов президентских выборов и насилию над участниками акций протеста.

Спустя месяц, 6 ноября, круг лиц, на которые распространяются ограничительные меры, расширили. Во второй пакет санкций включили имена ещё 15 человек, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора, по совместительству советника по национальной безопасности. Персональные санкции запрещают въезд включённым в «чёрный список», предусматривают блокировку их счетов, если таковые вообще имеются.

Запад не стоит в стороне

Очевидно, что европейские политики предпринимают очередную попытку вмешательства во внутренние дела Белоруссии, прикрываясь ширмой защиты прав человека. Поскольку собственных рычагов влияния на ситуацию в стране они не имеют, то предпочитают действовать руками белорусских оппозиционеров, обосновавшихся в Литве и Польше, где и предлагается создать специальную миссию Европарламента по установлению фактов нарушений законности со стороны властей республики.

Попросила лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 ноября — спустя всего неделю после принятия второго пакета — расширить санкции против официального Минска — пожалуйста, Европарламент вскоре приступает к работе над этим вопросом.

О том, что Запад демонстрирует враждебное отношение к России и Белоруссии и активно пытается влиять на внутренние процессы двух государств, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил по итогам встречи с Лукашенко в Минске в тот же день, когда в Брюсселе принимали резолюцию. Владимир Мамонтов: Цветная революция в Белоруссии споткнулась о два камня — Лукашенко и народ © Sputnik / Miroslav Rotari

В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратил внимание на двойные стандарты в толковании аналогичных ситуаций, происходящих в Минске и в европейских государствах.

«Накануне президентских выборов в Польше одна из германских газет опубликовала критическую статью о бывшем и переизбранном президенте Польши Анджее Дуде. Моментально из Варшавы последовала жёсткая отповедь в адрес Германии — это вмешательство во внутренние дела, это недопустимо и так далее. А то, что мы видим аналогичные вещи в отношении Белоруссии, это оказывается всё нормально, это стремление бороться за демократию», — подчеркнул дипломат.

Неэффективность санкций

Со стороны ЕС было бы наивным полагать, что, услышав угрозы санкциями, Лукашенко тут же объявит о новых президентских выборах или отдаст часть государственных постов представителям оппозиции, — слишком много лет белорусский лидер и его страна жили под различными ограничениями и успели к ним адаптироваться, так что одними санкциями больше, одними меньше, особой роли не играет.

В интервью испанской онлайн-газете elDiario Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что отношение Европы к Лукашенко никак не влияет на его положение в Белоруссии, он по-прежнему контролирует внутриполитическую ситуацию.

«Я сравнил (президента Венесуэлы Николаса. — Ред.) Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба в одинаковой ситуации, два президента, которые находятся у власти в результате выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают», — заявил еврочиновник.

Тем не менее, Боррель заверил, что новая порция санкций против Минска будет, что «ни один евро из ЕС не поступит режиму». Шанс на миллион. Почему Запад не свергает Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

За последние годы отношение к Лукашенко, получившего с лёгкой руки бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт прозвище «последний диктатор Европы» больше 20 лет назад, заметно потеплело — ЕС сократил свой санкционный список белорусских чиновников с 243 до 4 человек, а США и вовсе обнулил свой (в 2006 году в него включили 10 человек).

Делалось это явно не из любви к Лукашенко, а с целью ослабить связи между Белоруссией и Россией. Но и Лукашенко пользовался симпатиями Запада в своих интересах, например, договорился со Штатами о поставке энергоресурсов, когда обвинил Москву в завышении тарифов, по которым та поставляла Минску своё топливо. В феврале 2020 года президент Белоруссии принимал у себя в гостях госсекретаря США Майкла Помпео и радостно объявлял общественности, что американский дипломат осведомлён о проблемах Белоруссии и обещал их решить. Но как только Запад сменил пряник на кнут, Лукашенко сменил риторику.

«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что 100 лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России. — Ред.)», — заявил Лукашенко 1 сентября.

«Медовый месяц» в отношениях Минска и Брюсселя длился не достаточно долго, чтобы успеть нажить совместное имущество, которое потом будет болезненно делить. Соответственно, как была Белоруссия тесно связана с Россией, прежде всего экономически, так и будет, поэтому перекрытие финансовых переводов с Запада не уничтожит её.

Владимир Жарихин: В интересах России лучше такой Лукашенко, чем такая Тихановская © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Жарихин объяснил:

«Европарламент — это не та инстанция в Евросоюзе, которая принимает значимые экономические решения, поэтому все эти вопли являются просто публицистической деятельностью, а не распоряжениями прямого действия.

Решения по Белоруссии не зависят от того, как будет настроен Европарламент, который ведёт себя достаточно безответственно. Многое будет зависеть от того, как будут вноситься изменения в белорусскую Конституцию. Сами по себе резолюции Европарламента не приведут к конкретным решениям со стороны европейских властей.

Судя по тому, что предыдущие громкие заявления Европарламента по Белоруссии несколько расходятся с реальными действиями руководства Евросоюза, видимо, у них несколько другое представление о том, какими способами воздействовать на Лукашенко в этой истории».