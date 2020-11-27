В субботу, 28 ноября, в Киевской городской государственной администрации состоится конференция «Новые факторы боевых действий в Карабахе: уроки и выводы для Украины на Донбассе». На Украине активно изучают опыт войны в Закавказье. Учли этот опыт и в Донбассе

В среду, 25 ноября, главнокомандующий Вооружённых сил Украины, глава Генштаба Руслан Хомчак во время общения с журналистами сделал ряд заявлений о возможности силового решения конфликта в Донбассе.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — заявил генерал-полковник.

Он назвал три причины, по которым, по его мнению, невозможно силовое решение конфликта. Первая — нарушение Украиной международного гуманитарного права. В Нагорном Карабахе победил Азербайджан, но реальными победителями стали Россия и Турция © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — заявил Хомчак.

Вторая причина — значительное количество жертв среди военных. По словам Хомчака, оно будет исчисляться трёх-четырёхзначными цифрами за продвижение на три-пять километров вглубь территории ЛНР и ДНР.

Третья причина — поддержка Донбасса Россией.

«Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», — добавил он.

А вот что касается внезапности украинской атаки, то в возможности этого у Хомчака большие сомнения. И причина — нелюбовь местного населения подконтрольного Украине Донбасса. Хомчак отметил, что ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по подконтрольным Украине Донецкой и Луганской будут «сливаться на ту сторону».

«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», — пояснил Хомчак.

Именно поэтому при подготовке наступления в Донбассе следует учитывать и эти факторы, подчеркнул глава Генштаба.

Несмотря на это, идея силового решения конфликта не покидает часть украинского общества. И развязка конфликта в Нагорном Карабахе снова сделала эту идею популярной у части украинского общества, в том числе и среди украинских военных. Последние, несмотря на заявления главы Генштаба, даже проведут соответствующие учения.

Учёба и доклады

В субботу 28 ноября в здании Киевской городской государственной администрации пройдёт конференция «Новые факторы боевых действий в Карабахе: уроки и выводы для Украины на Донбассе». Это — далеко не первое мероприятие, посвящённое переосмыслению опыта осенней войны в Нагорном Карабахе и применению этого опыта для конфликта в Донбассе.

«17-19 ноября командование Сухопутных войск провело конференцию «Армяно-азербайджанский военный конфликт. Хроника событий, анализ и выводы». Там все проводилось в формате докладов — основное внимание в докладе было уделено роли беспилотников и барражирующих боеприпасов. Также были даны краткие доклады представителями родов войск, что они нового увидели и какие сделали выводы в своих сферах, то есть была своя служебная специфика. Сейчас по данной проблематике готовятся командно-штабные учения», — сообщил организатор конференции, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Таким образом, несмотря на заявления Хомчака, в ВСУ всё же рассматривают вероятность применения тех мер, которые предпринял Азербайджан в Нагорном Карабахе.

Что касается конференции Бутусова, то на ней будет и экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, возглавлявший оборонное ведомство с 29 августа 2019 года по 4 апреля 2020 года. Кроме того, на ней будут выступать эксперты, притом часть из них — ярые «порохоботы» вроде Мирослава Гая, а часть — напротив, сильно не любят предшественника Владимира Зеленского на президентском посту.

При этом и сам Бутусов, и некоторые из приглашённых экспертов указывали на необходимость изучения опыта Азербайджана для силового решения в Донбассе. Они не верят в путь переговоров с ЛНР и ДНР. Зеленский, атакуй! Как на Украине восприняли договор по Нагорному Карабаху © пресс-служба президента Украины

Примечателен и список вопросов, которые поднимут на конференции. Это просмотр хода боевых действий в Нагорном Карабахе во время войны этого года, а также боевые действия в 2014–2020 годах до начала войны.

Кроме того, изучат и прорыв армянской обороны под Горадизом на основе доступного видео, и отражение азербайджанскими войсками армянского контрудара — это организаторы называют «поворотным пунктом войны». В Госдуме разоблачили лицемерие Франции в вопросе Карабаха © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Детально планируется изучить видео армянских опорных пунктов и позиции, а также видео ударов турецких беспилотников и взятия Шуши.

Отдельно изучат поставки вооружений из разных стран в Азербайджан и Армению и организацию Вооружённых сил и выяснят, что сработало, а что нет. Также изучат вопрос потерь и видео боёв.

Однако выводы из войны в Нагорном Карабахе сделали не только на Украине. Готовиться к обострению и возможной войне начали и в Донбассе.

Проблемы с рытьём

Одним из серьёзных просчётов армян во время войны в Нагорном Карабахе многие эксперты называли отсутствие укреплений, кроме тактической зоны.

«За двадцать лет не было сделано и таких простейших вещей, которые не требуют много денег, как система инженерных заграждений, инженерных сооружений, подготовленных завалов, отсечных и запасных позиций, укрытых основных и запасных позиций для бронетехники и артиллерии.

Окоп-укрытие для танка придуман не сегодня, а в годы Второй мировой войны. И успешно использовался в тот еще период, не говоря уж о современных войнах… В Арцахе в этом смысле не сделано практически ничего, за исключением тактической зоны обороны, довольно неглубокой. Всё», — отмечал в интервью журналу «Эксперт» полковник в отставке, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Что характерно, признавали это и сами армяне.

«Позиция была, по всей видимости, еще с первой войны. Восстановленная, но видны следы старых заплывших окопов», — передавался рассказ одного из армянских добровольцев на форуме Lost Armour.

Теперь популярные армянские Telegram-каналы призывают власти Армении изучить ошибки войны в Карабахе.

«От Вардениса до Мегри придется сооружать принципиально новую линию обороны, рыть новые окопы и строить блиндажи, усиливать действующие военные части и создавать новые», — указывается в публикации канала ΑrmenianVendetta.

Однако зарыться в землю решили не только армянские военные. В Донбассе началась подготовка второй линии обороны. Правда, здесь возникли проблемы.

«Я указал, что начали строить вторую линию обороны, но не упомянул — как. Команду делать это просто спустили на подразделения, которые уже шесть лет не вылезают с передовой. Спустили не просто так, а с приговоркой: "А нас не е…т (волнует. — Ред.), как вы будете это делать"», — рассказал 27 ноября создатель и первый командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он указал на нехватку сил и средств для сооружения полноценной линии обороны.

«Батальонные и ротные командиры должны сменившийся по ротации личный состав отправлять на рытьё траншей, вынуждены собирать деньги с бойцов и отдавать свои, чтобы купить необходимые стройматериалы. Техники нет совсем. То немногое, что есть, не способно решать поставленные задачи.

Сейчас командиры будут рыскать в поисках леса, бетонных плит, арматуры для скоб. Доходит до того, что солдаты оббивают бетон с поваленных столбов, чтобы высвободить кусок арматуры….А между тем техника, которую мы недавно попытались привлечь к работе на войну и вокруг которой началось интенсивное движение разных деятелей, так и гниёт под открытым небом», — подчеркнул Ходаковский.

С учётом того, чем закончилась война в Нагорном Карабахе, можно предположить, что даже в случае, если наступление ВСУ республикам удастся отбить, цена этого будет высокой. Кроме того, возможен очередной гуманитарный кризис, тяжесть которого ляжет на плечи в том числе и России.

Поэтому ДНР и ЛНР, а также России крайне важно извлечь уроки из войны в Нагорном Карабахе. Тем более эти уроки уже извлекли украинцы. Извлекли и начали с новыми силами готовиться к войне.