Летом этого года Фонд «Демократические инициативы» провёл опрос экспертов относительно эффективности политики действующего президента. Ни в одном направлении он не получил хотя бы тройки по пятибалльной шкале (наилучшая оценка, 2,9, касалась «цифровой трансформации»). На последнем месте с результатом в 1,5 была кадровая политика. Что симптоматично

Вообще говоря, кадровая политика была ахиллесовой пятой всех украинских президентов. Относительно каждого из них СМИ писали, что у президента, дескать, слишком короткая «скамейка запасных», из-за чего они вынуждены тасовать одну и ту же колоду. В приложении к каждому конкретному президенту это было верно, но что такое по-настоящему плохо, стало понятно только после Майдана.

Кадровая проблема «2014+»

Более короткой «скамейки запасных», чем у Порошенко и Зеленского, не было ни у кого, потому и опираться они вынуждены непонятно на что. Связано это было с двумя моментами.

Во-первых, со спецификой собственной команды президентов.

Порошенко, несмотря на то, что долго находился в политике, считал для себя слишком расточительным содержать политическую команду, пусть даже и в «кадрированном» виде. Потому на момент избрания он мог опереться только на своих бизнес-партнёров типа Свинарчука.

Зеленский в политику вообще идти не собирался, потому его команда изначально сводилась к окружению по «Кварталу-95». Причём даже её с собой во власть забрать было нельзя, потому что надо было кого-то оставить «на хозяйстве». Да и не рвались «квартальцы» в политику — уговаривать пришлось.

Во-вторых, и перед Порошенко, и перед Зеленским ставилась задача как можно более масштабного обновления политической элиты.

В случае с Порошенко стояла задача вытеснения «регионалов» и коммунистов и люстрации старых кадров.

В случае с Зеленским эту тенденцию следовало углубить, вообще вытеснив старую политическую элиту (и Порошенко тоже) и приведя новых людей «из народа». Как именно следовало подбирать этих людей, было непонятно, равно как и то, почему они должны были оказаться лучше старых или условно старых (постмайдановских) кадров.

Первый этап

На первом этапе, в 2019 году, Зеленский действительно попытался заменить и президентскую администрацию, и правительство, и парламент.

Естественно, что взять «с потолка» (точнее из подвала — раз уж речь шла о «кадровом лифте») людей для наполнения всех этих институтов было невозможно. Пришлось обращаться к уже существующим структурам. При этом сформировалось три большие группы.

«Квартальцы» — люди, с которыми Зеленский работал в шоу-бизнесе. Естественно, их было немного, но президент их хорошо знал. Это, например, глава СБУ Иван Баканов или помощник президента Сергей Шефир.

«Соросята» — люди, предложенные олигархом Виктором Пинчуком, сотрудничающим с Джорджем Соросом. Они составили большинство в первом правительстве Зеленского, включая премьера Алексея Гончарука, министра экономики Тимофея Милованова и др.

«Коломойцы» — представители клиентелы Игоря Коломойского. Это, например, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Надо, правда, иметь в виду, что если человек работал с Коломойским, это не значит, что он человек Коломойского. Как правило, эти люди (включая самого Зеленского) от Игоря Валерьевича полностью независимы, и если уж продолжают сотрудничать с ним, то из своих соображений.

Труднее всего было комплектовать парламент — дошли даже до подбора кандидатов по объявлениям. Справедливости ради надо сказать, что пресловутый сайт, на который можно было подать заявление, был создан для отвода глаз, потому что на самом-то деле всё было по-другому.

В каждом регионе был представитель президентской команды, который подбирал кандидатов по своим соображениям (ограничения сводились к тому, что это не должны были быть бывшие народные депутаты). Кто-то выбирал городских сумасшедших (активистов, волонтёров, ветеранов Куликовской битвы на стороне татар), кто-то — уважаемых представителей региональных элит, кто-то — представителей олигархических клиентел.

Так или иначе, команду удалось набрать, и она довольно быстро продемонстрировала свою полную нефункциональность. Точнее нет — команда оказалась функциональной, но лучше бы этого не было. Ситуация в стране ухудшается, рейтинг президента падает…

Второй этап

И тут пришёл Ахметов.

Ахметов всегда приходит после Коломойского, потому что Коломойскому многое удаётся захватить, но очень мало удаётся пережевать и проглотить. Ахметов действует медленно, системно и методично. Да, это дорого и не всегда эффективно. Его политические проекты постоянно прогорают, в отличие от проектов Коломойского, который предпочитает финансировать то, что уже доказало свою жизнеспособность. И, тем не менее, сотрудничество с Ахметовым выглядит для политиков более надёжным и менее травматичным, чем с Коломойским.

Ахметов нашёл пути к сердцу президента где-то в конце прошлого года и постепенно начал оказывать существенное влияние на его кадровую политику.

Если уход Андрея Богдана в феврале был связан с влиянием Ахметова только косвенно (на самом деле у него возник конфликт с президентом, корни которого не совсем понятны), то смена правительства в феврале 2020 года точно была организована с учётом интересов Ахметова. Что характерно, Коломойский кабинетом Гончарука был недоволен с самого начала, но его влияния оказалось недостаточно, чтобы снять правительство грантоедов. Новым премьером стал топ-менеджер Донецкой топливно-энергетической компании Денис Шмыгаль.

Изменения в Верховной Раде были менее очевидными — никакой «фракции Ахметова» там не возникло, но нет сомнений в том, что олигарх может проводить через парламент свои решения.

Так или иначе, но к концу года позиции Ахметова тоже ослабли — правительство Шмыгаля дышит на ладан, а позиции «соросят», напротив, усиливаются. Достаточно вспомнить стремительную и не объяснённую общественности отставку министра энергетики Ольги Буславец, являющейся креатурой Ахметова.

Третий этап

Мы условно относим начало третьего этапа к поездке Зеленского в Одессу летом этого года. Тогда президент, обсуждая проблему подъёма злополучного танкера, обратился не к министру транспорта или губернатору, а к мэру Одессы Геннадию Труханову, хотя ещё недавно одной из приоритетных задач президентской команды было его смещение.

Местные выборы 2020 года ознаменовались резким ослаблением «Слуги народа» и реваншем региональных элит, которые, по идее, должны были быть «зачищены» вслед за элитами центральными. На этом фоне президент начал делать шаги им навстречу, не только считаясь с их влиянием на местах, но и исключая возможность перехода «баронов» на сторону своих оппонентов.

Очень характерными стали последние кадровые названия. Например, главой Харьковской ОГА стала Айна Тымчук, на протяжении многих лет работавшая в аппарате днепропетровского и харьковского горсоветов, а также днепропетровской ОГА. Это достаточно типичный представитель регионального чиновничества, вроде бы не имеющий политических амбиций, но ведущий отнюдь не бедную жизнь.

Насколько далеко зайдёт президент в проведении такой политики и какие это будет иметь последствия — покажет будущее.

P.S.: Мы ничего не забыли? Забыли! Есть несколько групп людей, которые вообще выпали из кадровой политики президента.

Во-первых, это кадровый состав МИД. Ещё в прошлые годы он превратился фактически в политическую партию националистической окраски. Причём профессионализм там и рядом не лежал. Зеленский его не трогает — «доверяет профессионалам».

Во-вторых, это кадровый состав Министерства обороны. Его эффективность тоже оставляет желать много лучшего, но заняться перетряхиванием этой сферы нельзя — страна же воюет… Хотя американцы, например, шутят, что среди целей российских ракет на территории Америки нет Пентагона, — не настолько ведь русские глупые, чтобы в самом начале войны уничтожить источник бюрократии, коррупции и неразберихи?

В-третьих, это министр внутренних дел Арсен Аваков, занявший уникальную позицию, — снять его совершенно невозможно ни с точки зрения сохранения порядка в стране, ни с точки зрения обороноспособности. Самое интересное, что это, скорее всего, не так, хотя мы с 2014 года отдаём должное эффективности Авакова и как политика, и как управленца.