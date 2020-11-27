МИД Франции отказался признать независимость этого региона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исторической резолюцию, принятую французским сенатом и призывающую правительство признать Нагорный Карабах. «Решение, принятое французским сенатом, историческое. Признание Арцаха становится частью международной повестки», — написал он в Facebook.

В среду стало известно, что во Франции большинство сенаторов проголосовали за принятие резолюции, призывающей правительство признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер. Авторы резолюции осуждают «военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников», и призывают немедленно вывести войска с «захваченных территорий».

Однако МИД Франции отказался признать независимость региона. По словам госсекретаря ведомства Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам-участницам Минской группы ОБСЕ.

С начала возобновления боев Армения и Азербайджан трижды договаривались установить режим прекращения огня, однако каждый раз перемирие срывалось. Итоговое соглашение в ночь на 10 ноября подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Согласно ему, Ереван передает Баку часть территорий Нагорного Карабаха, а также территорий, остававшихся у него под контролем с 1990-х годов. Армения выводит из региона военных, туда перебрасываются российские миротворцы. Для Армении будет создан транспортный коридор в Карабах, а для Азербайджана — коридор из республики в эксклав Нахичевань. Перемирие в Карабахе должны контролировать миротворцы — Лавров © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что миротворческий контингент завершил развертывание в Карабахе. В результате 250 авиарейсов в регион доставили 1960 человек и 552 единицы техники. Они разместятся в 23 наблюдательных пунктах.

Иностранные СМИ продолжают внимательно следить за ходом миротворческой операции и подводят первые политические итоги этого военного конфликта. Военный победитель войны в Нагорном Карабахе — Азербайджан, но политическими победителями вышли Россия и Турция. В проигравших — Армения и Запад, считает сербский интернет-портал Demostat.

После того как большая часть территории Нагорного Карабаха перейдет в руки Азербайджана, согласно достигнутым договоренностям, проблема анклава останется нерешенной. Российский президент Владимир Путин, который еще раз зарекомендовал себя как искусного стратега, взял под контроль ситуацию, которая в любой момент могла вылиться в новый конфликт, но уже с участием российских войск.

Особенность этой войны, застарелого конфликта, который вышел на очередной виток в XXI веке, состоит в том, что Европа и Запад не сыграли в нем никакой роли. Это еще одно доказательство изменения в расстановке сил на геополитической арене Ближнего Востока. Азербайджан вышел победителем в этой войне, но реальными политическими победителями в ней стали Россия и Турция.

Сначала российский президент вел себя пассивно, что всех удивляло. Он дал войне идти своим ходом, установив красную черту — границу территории Армении. Он не отреагировал, когда вмешалась Турция, и не пришел на помощь армянам, чьи войска терпели поражения в боях с наступающими азербайджанскими силами. Путин и Эрдоган обсудили Карабах © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Он вышел на сцену, когда Азербайджан уже пожинал плоды наступления. Тем самым Кремль дал понять, кто главный в регионе. Он позволил азербайджанцам взять территории, которые они потеряли 30 лет назад, и не дал армянам потерять все.

На реализацию трехсторонней декларации 9 ноября потребуется время, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью французскому журналу Le Point. Она предусматривает не только прекращение огня, но и ряд значимых этапов, которые должны привести к миру. Ключевой элемент — вывод с 1 декабря армянских вооруженных сил из трех районов Азербайджана. Реализация этого обязательства позволит оценить готовность армян участвовать в мирном процессе.

Залечить раны, которые были оставлены десятилетиями войн, не получится быстро и легко. Самое важное — принять меры для прекращения всех боевых действий и восстановления мира в регионе. Только прекращение оккупации азербайджанской территории в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и возвращение азербайджанских беженцев в свои дома могут обеспечить устойчивый мир и безопасность в регионе.

Для поддержания перемирия требуются силы. Российский миротворческий контингент прибыл на азербайджанскую суверенную территорию по приглашению Азербайджана и в соответствии с трехсторонней декларацией.

Россия — единственный сопредседатель Минской группы, у которого есть граница с Южным Кавказом. Поэтому она напрямую заинтересована в мире и стабильности региона. С учетом ее отношений с Арменией и Азербайджаном, она, безусловно, может сыграть ключевую роль гаранта реализации договора, который был подписан в том числе президентом России. В Карабах отправили два самолета с военными медиками РФ © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Баку ждет лишь строгого соблюдения международного права. Это подразумевает реализацию соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, гарантию неприкосновенности международной признанных границ и восстановление основополагающих прав перемещенных лиц.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха в декларации 9 ноября не поднимается. Азербайджан не раз подчеркивал, что обе карабахские общины могут жить вместе в мире и безопасности в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Вопрос о правовом статусе этого региона только предстоит решить, на что могут уйти годы. А сейчас все идет по плану, который еще в 2011 году рассматривался в Казани, пишет по этому поводу хорватское издание Geopolitika.news.

Тогда предполагался вывод армянских войск из семи оккупированных азербайджанских регионов вокруг Карабаха, который стал бы «буферной зоной» между двумя государствами. Но Азербайджан не согласился на это предложение, так как не хотел и слышать о подобном статусе Карабаха. Теперь в рамках договора, который Баку называет большой победой, все этим и кончилось.

В начале карабахского конфликта Россию удивило, насколько интенсивно Турция помогала Азербайджану во всех сферах: политической, дипломатической и военной. Потребовалось время, чтобы Москва определилась с конкретными шагами в подобных условиях, ориентируясь на два основных момента. Пашинян сказал, что будет, если Армения возьмет и разорвет договор по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Во-первых, ей нужно было сохранить хорошие отношения и с Турцией, и с Азербайджаном, а во-вторых, обеспечить достижение своих национальных интересов на Южном Кавказе, в традиционной сфере своего влияния. В итоге у Москвы все получилось.

Нужно признать, что этот договор — продукт совместной работы России и Турции. Причем полностью был проигнорирован формат так называемой Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США), которая уже 30 лет занимается решением проблемы Нагорного Карабаха. Однако за это время группа так и не достигла прогресса.

Таким образом, подлинные победители — это Россия и Турция, которые совместными усилиями выкинули Запад (США и ЕС), не позволив ему укрепить свои позиции на очень важном с геостратегической точки зрения Южном Кавказе.

Кроме того, из игры исключили и Иран, который в ходе этой войны несколько раз предлагал свои мирные инициативы и «лез» на пространство, где на протяжении истории (в качестве Персидской империи) вплоть до Первой мировой войны он пользовался большим влиянием. Теперь Иран хотел бы снова заявить о себе в рамках «трио» вместе с Россией и Турцией. Однако Тегеран уже давно лишился реальных инструментов влияния на Южном Кавказе. Чего хочет Эрдоган и что делать России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Москва и Анкара продолжают вместе определять архитектуру будущего мира, тогда как Запад остается в целом статичен и действует исключительно на уровне политической риторики и пустых угроз о применении военной силы или введении экономических санкций.

Россия и Турция воспользовались своеобразным вакуумом в американской политике в поствыборный период и слабостью президента Дональда Трампа, которую он продемонстрировал во время карабахского конфликта, полностью погрузившись в предвыборную кампанию.

ЕС уже из-за давно введенных антироссийских санкций сам себя парализовал, лишив возможности политического сближения с Москвой и влияния на нее в решении карабахской проблемы так, как устраивало бы Брюссель.

Теперь Евросоюз с беспокойством и даже ревностью наблюдает, как Турция, член НАТО, в отличие от когда-то прославленной и мощной Европы, заигрывает и сотрудничает с Россией и вместе с ней решает геополитические проблемы с обоюдной пользой, оставляя все меньше места для интересов главных европейских сил.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru