Хотя 25 ноября минул месяц со дня окончания местных выборов на Украине, их полный итог до сих пор не подведен. На сайте Центризбиркома отсутствуют данные о результатах голосования в Херсонский облсовет, там голоса до сих пор пересчитывают. Тем не менее, этот недостаток не слишком мешает сделать исчерпывающие выводы

Сначала о явке

По данным Центризбиркома, в голосовании участвовало рекордно низкое число избирателей — 36,88%. По сравнению с прошлогодними парламентскими выборами число голосующих сократилось на 4 с лишним миллиона, или более чем на четверть. Но явка уменьшилась в разных макрорегионах неравномерно. Самое скромное уменьшение — сокращение числа участников голосования менее чем на четверть (в абсолютных цифрах) — имело место в 7 областях, вошедших в УССР в 1939 году и позже, а также в еще двух правобережных регионах — Виннитчине и Хмельнитчине.

В свою очередь, наихудшая динамика — уменьшение явки на треть и более — произошло во всех регионах Юго-Востока (за исключением Одесской области), а также на Сумщине. Но рекордсменами оказались области Донбасса. Так, в Донецкой области на парламентских выборах проголосовали 636 тысяч избирателей, на местных — 360, в Луганской вообще сейчас проголосовали в 2,8 раза меньше — 92 тысячи против 259 тысяч.

Итоги выборов на Украине: регионы взяли реванш © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пятерка победителей

Общенациональный результат любой политической силы на местных выборах корректно определять как число голосов, поданных за нее в советы наивысшего уровня для каждого региона, то есть в областные, Киевский городской и в районные советы Донецкой и Луганской областей, где облсоветы не избирались. В случае с Херсонской областью также пришлось суммировать голоса в райсоветы — как показывает ситуация в других регионах, число голосов за каждую партию в облсовет не слишком отличается от числа голосов за нее в райсоветы этой области.

И если просуммировать все голоса, отданные в упомянутые советы, картина оказывается следующая.

«Слуга народа» — 1415 тысяч голосов, или 14,47% от общего числа действительных бюллетеней.

«Европейская солидарность» — 1340 тысяч (13,70%)

«Оппозиционная платформа — За Жизнь» — 1220 тысяч (12,48 %)

Тот факт, что «Евросолидарность» опередила ОПЗЖ (хотя в большинстве соцопросов имеет меньший парламентский рейтинг) и отстала от «Слуги народа» меньше чем на процент, во многом связано с тем, что наименьшее сокращение явки было в ее опорных регионах, а наибольшее в опорных регионах ОПЗЖ.

Политолог Золотарев объяснил, что показали местные выборы на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все прочие политсилы заметно отстают. Во многом это можно связывать с тем, что они, как правило, выдвигали свои списки далеко не во все региональные советы. Так, Радикальная партия не баллотировалась в 7 облсоветов, «Свобода» — в 10, «Голос» — вообще в 16. При этом все 3 партии не выставляли кандидатов и в райсоветы Донецкой и Луганской областей. Однако ясно, что, если партия не выставляла кандидатов в тот или иной совет, значит, она понимала свою непроходимость. Так, даже ОПЗЖ не выставляла кандидатов в Ивано-Франковский и Львовский облсоветы.

Поэтому участие радикалов, «Свободы» и «Голоса» в выборах по всем регионам не слишком изменило бы их рейтинг. В целом же во все советы высшего уровня для каждого региона баллотировались лишь 5 партий. Это 4 победителя нынешних выборов, а также «Наш Край», который, несмотря на хорошие результаты в отдельных областях (Житомирская, Луганская Николаевская, Сумская и Херсонская), все равно в целом набрал лишь 3,8%.

Теперь подробней о каждой партии, проявившей себя в масштабе страны.

Неудачное первенство партии нынешней власти

Результат «Слуги народа» в сравнении с 2019 годом везде сократился в разы. В частности, в Винницкой области и Киеве процент поданных за нее голосов уменьшился более чем вчетверо, в Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой — более чем втрое, во всех прочих — более чем вдвое. Наименее плохая динамика была в Донецкой и Луганской областях, где процент сторонников президентской партии уменьшился в 2,2 раза.

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Если сравнивать результаты партии власти с остальными четырьмя партиями, показавшими общенациональный потенциал, то окажется, что «Слуга народа» в 8 регионах имеет худший результат, чем «Евросолидарность», также в 8, чем ОПЗЖ, в 5, чем «Батькивщина», и в 4, чем «За будущее».

Неудача партии власти в сравнении с парламентскими выборами, конечно, прогнозировалась. Первая причина в том, что местная власть всегда имела в стране большую популярность, чем центральная, и народ не был настроен на ее обновление, не был готов заводить в местные советы, как в Верховную Раду, неизвестных людей лишь на основании их президентского бренда. Вторая причина в падении за прошедший год рейтинга самой партии и лично Зеленского. В итоге результат «Слуги народа» оказался несколько хуже, чем следовало из социологии к началу кампании. Он почти на 5% меньше, чем было у «Блока Порошенко» в 2015 году. Тем не менее, партия Зеленского стала единственной, преодолевшей 5%-ный барьер в советы высшего уровня во всех регионах.

Возрождение партии Порошенко

Перед выборами из соцопросов создавалось впечатление, что на них потеряют не только «Слуги», но и все другие парламентские партии. Да, в меньшем (за исключением «Голоса») масштабе, но потеряют, однако оказалось, что и ОПЗЖ, и «Батькивщина» в большинстве регионов выступили лучше, чем в 2019-м, а «Европейская солидарность» — так и во всех регионах.

Лишь в Винницкой, Луганской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве партия экс-президента улучшила прошлый результат более чем в 1,5 раза (если сравнивать проценты голосов). А в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской областях она улучшила его более чем вдвое. 5%-ный барьер превышен у «Евросолидарности» всюду, кроме Луганской области, тогда как на парламентских выборах она не достигла этой черты в 6 регионах.

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Конечно, можно в определенной степени связывать такой успех «Евросолидарности» с провалом идеологически близкого «Голоса», отобравшего у нее немало избирателей летом 2019-го. И в 7 регионах (Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области) «ЕС» и Голос (или только «ЕС», там, где «Голос» сейчас не баллотировался) имеют в сумме меньший процент голосов, чем имели обе партии вместе взятые в 2019-м. Но, думаю, не надо предавать этому обстоятельству исключительное значение. Вероятно, голосовали за партию Порошенко и некоторые из прошлогодних избирателей партии Зеленского.

ОПЗЖ: лучше, чем «Оппоблок», но хуже, чем Партия регионов

ОПЗЖ улучшила результат парламентских выборов в 16 регионах из 23, где выставляла свои списки в советы наивысшего уровня. Она преодолела проходной барьер везде, за исключением Волынской, Ровенской Тернопольской и Хмельницкой областей (в Ивано-Франковской и Львовской она вообще не баллотировалась). Наилучшая динамика у партии оказалась в Ровенской области, где она превзошла показатель прошлых выборов почти впятеро. В июле 2019 года она имела 1,08%, а сейчас до преодоления проходного барьера ей не хватило тысячных долей процента, или двух (!) голосов.

В Кировоградской области партия улучшила результат с 9,73% до 15,47%, или в 1,6 раза. С другой стороны, в Закарпатье, Черкасской области и в Киеве прошлогодний результат был превзойден лишь на сотые доли процента.

А в Волынской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях партия выступила хуже, чем год назад. При этом в Харьковской области она потеряла каждого пятого избирателя, на Луганщине — каждого четвертого.

Обращает на себя внимание, что те же самые избиратели Харьковщины на выборах в райсоветы области отдали спискам ОПЗЖ в общей сложности на 37,5 тысячи голосов больше, чем на выборах в облсовет. Всего на выборах в райсоветы партия получила 27,44% голосов (что на 0,90% больше ее результата в регионе на прошлых национальных выборах), тогда как в облсовет — лишь 21,33%. Думаю, этот феномен связан с тем, что областной список партии возглавлял бывший глава администрации Петра Порошенко Игорь Райнин, закономерно вызывающий у многих пророссийских избирателей отторжение.

Ухудшение же результата в Донбассе, особенно в Луганской области, конечно, прежде всего связано с лишением избирательного права жителей многих районов этих территорий, что, видимо, деморализовало и часть избирателей партии, проживающих в районах, допущенных к голосованию.

Тем не менее наилучшие результаты ОПЗЖ имеет именно в Донбассе — 40,72% в Донецкой и 37,21% в Луганской области. Ни одна из других партий, выступивших на этих выборах в общенациональном масштабе, не получала такой процент ни в одном из регионов. В 6 остальных областях Юго-Востока партия получила свыше 20%. Таким образом, у нее 8 регионов, где она имеет поддержку более 20% избирателей, больше, чем у какой-либо иной политической силы.

Однако все эти в принципе очень неплохие цифры гораздо меньше тех, что имела в 2006-2012 годах в этих регионах Юго-Востока Партия регионов. А главное — они не дают ОПЗЖ абсолютного большинства ни в одном из облсоветов, и лишь в 1 из 9 районов Донбасса (Волновахском Донецкой области) партия имеет такое большинство в райсовете. Такая же ситуация была и 5 лет назад с «Оппозиционным блоком», чей результат ОПЗЖ сейчас превзошла на 1%.

Партия Тимошенко сохраняет позиции

«Батькивщина» по сравнению с прошлыми выборами хуже выступила в 10 регионах: Волынская, Житомирская, Киевская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и Киев. При этом в Черниговской области и на Харьковщине результат оказался в 1,5 с лишним раза хуже.

Но регионов, где партия выступила лучше, чем в 2019-м, оказалось в полтора раза больше. Правда, в таких областях, как Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Ровенская, Черновицкая, результат улучшился меньше чем на процент. Но в Херсонской области он вырос почти в 1,5 раза, в Кировоградской — почти вдвое. Последняя оказалась единственной, где партия Тимошенко получила свыше 20%. Ни в одном остальном регионе она не дотянула до 15%. При этом «Батькивщина» не преодолела 5%-ный барьер лишь в обеих областях Донбасса, а также в Николаевской и Харьковской. Год назад на выборах в Раду таких регионов было 6 — все упомянутые, а также Днепропетровская и Одесская области.

Если сравнивать с прошлыми местными выборами, где «Батькивщина» имела 12% поддержки, она потеряла почти треть электората. Но, думаю, важней сравнение с последними парламентскими выборами, а здесь результат оказался для «Батькивщины» пусть на 0,02%, но лучше. Правда, в июле 2018-го такого результата ей хватило для третьего места, а сейчас она лишь пятая, немного уступив дебютировавшей в политике партии «За будущее».

УКРОП улучшенного сорта

Сразу после окончания голосования большой успех партии «За будущее», так же, как и неплохой результат «Батькивщины», не просматривались, ибо вся информация сводилась к экзитполам в областных центрах, а «За будущее», как и «Батькивщина», лучшие результаты показывает в глубокой провинции, особенно в сельской местности.

Так, партия не преодолела 5%-ный барьер в Киеве, Днепропетровской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях причем в последней во многом за счет того, что депутат Рады от группы «За будущее» Игорь Колыхаев создал свою именную политическую силу, которая показала высокий результат, а сам парламентарий выиграл выборы мэра областного центра. Но в 20 регионах проходной барьер превышен, а в Волынский облсовет партия набрала свыше трети голосов. Ни одна из сил, выступавших в общенациональном масштабе, не может похвастать таким результатом на выборах в региональные советы (напомню, что в Донбассе облсоветы не выбирались, и более высокий результат ОПЗЖ в его двух областях — это сводный результат по выборам в райсоветы).

Волынский успех неудивителен, ранее облсовет здесь возглавлял нынешний лидер этой партии Игорь Палица. В 2015 году в той же области наилучший результат, но все же более скромный (21,9%), имела партия УКРОП активным деятелем которой был Палица, да и нынешнее «За будущее» в немалой степени это ребрендинг УКРОПа. Тогда эта партия также получила очень приличный результат по Украине, не преодолев барьер лишь в Донецкой, Закарпатской, Луганской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Киеве. Общий результат по стране был совсем немного хуже нынешнего — 7,3%. Хорошо в 2015-м выступили и другие новые на тот момент политсилы «Возрождение» и «Наш край» —соответственно 5,4% и 4,8%. Однако и после тех выборов социология неизменно не давала ни одной из этих трех партий шансов на прохождение в Раду, за некоторым исключением УКРОПа, но и у того последние немногочисленные опросы с проходным рейтингом были датированы лишь 2016 годом.

Да, «За будущее» имеет определенные преимущества над УКРОПом. Так, партия менее националистична и более прагматична, она имеет фракцию в Верховной Раде и является единственной ставкой Игоря Коломойского, который ранее параллельно поддерживал УКРОП и «Возрождение». Сейчас же лидер «Возрождения» Виктор Бондарь и ряд других видных партийцев вошли в «За будущее».

Местные выборы разбили Украину на 25 отдельных зон - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

Распил бюджетов без раздумий о региональных языках

Та же неконвертируемость местных рейтингов в национальные во многом определит отношения большинства победителей местных выборов с центральной властью. Местные партии, добившиеся во многих регионах и особенно в городах впечатляющего успеха, не заинтересованы в конфликте с Киевом и особенно в расколе Украины, от новых местных властей нельзя ждать ничего похожего на принятые в 2016 году решения контролируемых регионалами облсоветов о региональном статусе русского языка. Эти власти — по крайней мере в отсутствие кризисных событий, сопоставимых с 2014 годом, — не будут ставить вопросы общенациональной повестки и вполне удовлетворятся освоением местных бюджетов, выросших в результате децентрализации. Отдельные вопросы вроде степени жесткости карантинных мер могут становиться поводом для конфликтов, но это не те конфликты, которые могут привести к распаду Украины.

Власть же такая ситуация должна устраивать, а неконвертируемость местных партийных рейтингов в национальные создает для «Слуг народа» перспективу привлечения популярных местных деятелей к своему политическому проекту на национальном уровне. Но эти деятели окажутся надежными попутчиками (тем более союзниками) для партии власти лишь в случае, если не произойдет обвал ее рейтинга, который побудит их переориентироваться на более перспективные проекты.