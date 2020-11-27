Победители гонки вакцин от COVID-19 получат многомиллиардные фармацевтические рынки всех стран мира. При этом ни одна вакцинация не защитит человека от вируса на 100%, однако прививка от коронавируса поможет перенести инфекцию в легкой форме

Специалисты отмечают, что после вакцинации буквально на следующий день после начала вирусного процесса у человека будет активный иммунитет, который не даст инфекции пройти в органы.

Инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет летальных исходов, не будет госпитализации, не будет ИВЛ. Человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме, сидя дома и не глотая ненужные таблетки.

Сейчас российский препарат «Спутник V» входит в список десяти разрабатываемых в мире вакцин, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы испытаний и началу массового производства. Финальную стадию исследований также проходят препараты от американскойPfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2, эффективность оценили в 95 проц.), компании Moderna (mRNA-1273, эффективность — 94,5 проц.), компании AstraZeneca (эффективность — 70 проц.).

Кому вакцина достанется в первую очередь, власти стран будут решать самостоятельно, однако существенные ограничения тут накладывает логистика. Дело в том, что вакцину Pfizer необходимо хранить при очень низкой температуре, около –80 градусов.

Для доставки препарата компания уже зафрахтовала несколько самолетов, но сейчас вакцина Pfizer выпускается в упаковках по 4000 доз, и открывать их можно не больше двух раз в день.

Это значит, что первую партию имеет смысл посылать только в самые крупные клиники больших мегаполисов, вроде Нью-Йорка или Рио-де-Жанейро. Как организовать доставку в небольшие медицинские учреждения в сельской местности, пока непонятно. Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Специалисты считают, что для этих целей намного лучше подходит «Спутник V». Российская вакцина выпускается в сухом (лиофилизированном) виде, и ее значительно проще доставлять куда угодно — как в отдаленные районы на севере, так и в жаркие тропические страны. С учетом этой особенности логично предположить, что его основным рынком сбыта станут страны Азии, Африки и Латинской Америки.

В начале августа российский Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат «Спутник V» для профилактики COVID-19, разработанный на основе платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Летом этот препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России сейчас исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии.

В третьей стадии исследований в России участвуют 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировали более 22 тысяч человек, еще 19 тысяч испытуемых получили первую и вторую инъекцию.

В конце лета в России появилась вторая вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Она, как и «Спутник V», была зарегистрирована после второго этапа клинических испытаний. Сейчас оба препарата проходят завершающий этап исследований на добровольцах. Коронавирус лютует: почти 14 тыс. украинцев слегли за сутки © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Скоро в России появится еще одна вакцина — ее разрабатывает столичный Центр им. Чумакова РАН.

Три препарата сделаны по разным технологиям. «Спутник V» — это векторная вакцина на основе ослабленного генно-модифицированного вируса, «ЭпиВакКорона» — пептидная, где использованы искусственно синтезированные фрагменты протектидных антигенов вируса, а разработка Центра им. Чумакова — цельновирионная, то есть созданная на основе цельного убитого вируса.

В мире коллективный иммунитет к COVID-19 может начать формироваться только к концу 2021 года, к такому выводу пришли аналитики банка Citi Research.

Авторы исследования изучили сообщения ведущих фармацевтических компаний, которые разрабатывают вакцины против коронавируса, а также их отчеты о результатах финальных стадий испытаний.

Эксперты пришли к выводу, что развитые страны уже обеспечили 85% предварительных заказов на вакцины. Это означает, что массовое распространение препаратов от коронавируса начнется в этих государствах во втором или третьем квартале будущего года, а коллективный иммунитет, таким образом, может быть сформирован в последние три месяца 2021 года.

Сейчас западные СМИ уделяют самое пристальное внимание вопросам, связанным с разработкой и внедрением вакцин от коронавируса в мире. И это не удивляет: у ног победителей этой гонки окажутся многомиллиардные фармацевтические рынки всех стран мира. Вакцина, разработанная Оксфордским университетом и фармацевтическим гигантом AstraZeneca, по предварительным результатам третьего этапа испытаний, в среднем оказалась эффективной на 70%. Об этом создатели вакцины объявили в своем пресс-релизе от 23 ноября, пишет британское издание Nature, один из самых старых и авторитетных научных журналов. Вакцина от COVID-19: Украина сделала громкое заявление © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В ходе проверки была выявлена поразительная разница в степени эффективности препарата. Она зависит от количества вакцины, полученной пациентом. Курс из двух полных доз вакцины, прививаемой пациенту с месячным перерывом, оказался эффективным всего на 62%. Но что удивительно, те участники, которые получали во время первой прививки меньшую дозу вакцины, а со второй прививкой полную дозу, оказались на 90% лучше защищены от COVID-19 по сравнению с теми, кто получил плацебо.

Результаты показали, что в среднем 70% пациентов, привитых этой вакциной, не заболели. Однако то, как компания оформила данные, которые указывали на 90%-ную эффективность вакцины, вызвало сомнения у ряда специалистов. Они обратили внимание, что компания сделала акцент на результатах, полученных в «относительно небольшой» группе добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях. И, как следствие, выразили сомнение, что компания сможет получить разрешение на использование вакцины в США из-за недостаточного разнообразия участников испытаний.

В свою очередь, американское агентство Bloomberg отмечает, что хотя компания AstraZeneca не добилась такого же успеха, как лидирующие в разработке вакцин компании Pfizer и Moderna, у ее препарата есть преимущество — условия хранения.

Вакцину, разработанную AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, можно хранить в обычном холодильнике — в отличие от вакцин двух других компаний, которые для длительного использования должны храниться сильно замороженными. Поэтому этот препарат более предпочтителен для развивающихся стран. Вакцина Johnson & Johnson вызвала неизвестную болезнь у добровольца © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

После обнародования результатов клинических испытаний акции некоторых компаний-разработчиков лекарств, спешащих вывести на рынок вакцину, которая может помочь остановить пандемию, выросли. Рост акций каждой из компаний BioNTech и Moderna составил 2,8%, а акции американской биотехнологической компании Novavax Inc. выросли на 2,7%.

О вопросах, связанных с внедрением вакцин, пишет австралийский портал The Conversation. Он отмечает, что в идеале вакцина должна обеспечить защиту от заболевания на очень длительный период, желательно пожизненно. На данном этапе нельзя предугадать период защиты: 3, 6, 12 месяцев или больше.

Второй важный вопрос: будут ли защищены пожилые люди. Тяжелые формы заболевания и летальные исходы наблюдаются главным образом среди этой группы населения, где реакция иммунной системы отличается меньшей эффективностью. Это может снизить эффективность вакцины.

Большинство вакцин подразумевают введение убитого химическим путем вируса, не обладающего патогенными свойствами, или его части: в этом случае он не может размножаться. Задача в том, чтобы подготовить эффективный ответ иммунной системы при контакте с «настоящим» вирусом.

Технология ДНК-вакцин другая: речь идет о введении генетического материала вируса, после чего клетки произведут один или несколько вирусных белков, которые будут распознаны иммунной системой.

В настоящий момент данных о безопасности новых препаратов мало. Известно, что вакцина может вызвать головную боль, боль или вздутие на уровне рук, тошноту. Как следует из наблюдений, ДНК-вакцины вызывают достаточно сильную реакцию, больше, чем вакцины от гриппа, хотя все остается в пределах допустимого. Европа выходит из пандемии: в ЕС разделили 750 миллиардов евро, массовая вакцинация от COVID-19 ожидается в 2021-м, а на Дунай возвращаются круизные суда © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В первоочередном порядке предполагается иммунизировать медперсонал на добровольной основе. Это этическое обязательство: прежде всего нужно помочь тем, кто помогают людям. Две волны эпидемии стали тяжелым испытанием для систем здравоохранения всех стран мира. Поэтому нужно, чтобы как можно больше медработников были в добром здравии и могли заботиться о больных.

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