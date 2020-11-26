Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Украине нужно как можно скорее вводить локдаун. Это может нанести урон и так небольшой популярности министра среди украинцев

В четверг, 26 ноября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за введение локдауна.

«Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Действительно, продолжительностью три или четыре недели <> Речь об очень системных, больших рисках для здоровья наших людей», — заявил он.

По его словам, локдаун введут, как только правительство будет готовым.

«Я надеюсь, это будет в ближайшие дни», — отметил Аваков.

Слова министра могут нанести серьёзный урон популярности украинской власти, которая в последние дни и так теряет в народной поддержке из-за правительственной инициативы «карантина выходного дня».

Однако альтернативой локдауну может стать рост заболеваемости в стране.

Причины беспокойства министра

В четверг, 25 ноября, Украина перешагнула психологический порог в 15 тысяч заболевших COVID-19. Утром 26 ноября стало известно, что за предыдущие сутки заразился 15 331 человек. При этом умерло 225 человек. Больше всего летальных случаев было в Днепропетровской области — 36 человек и в Киеве — 31 человек. Аваков потребовал срочно ввести локдаун на долгий срок © kmu.gov.ua

«Друзья! Ещё 1399 больных коронавирусом выявили в столице за минувшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус забрал жизни 1227 киевлян», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ситуация с умершими от COVID-19 на Украине сопровождается подчас ужасными картинами. В среду, 25 ноября, активистка, лидер женского движения «За будущее» Ирина Суслова рассказала о том, что происходит в Запорожье.

Там умерла свекровь её коллеги. Женщина умерла от COVID-19, и её семье позвонили и попросили подъехать в морг при городской больнице №4, куда должны были привезти тело.

Вынести покойницу оказалось некому: было воскресенье, и в морге работали лишь медсестра и водитель. Сыновья покойной купили защитные костюмы выгрузили её тело самостоятельно.

«Морг оказался закрытым. Патологоанатом по телефону объяснил, что его единственный помощник — санитар — заразился коронавирусом и ушел на больничный, остальные уволились. Медик работает сам и в настоящее время имеет два законных выходных. Поскольку люди от коронавируса умирают и в субботу, и в воскресенье, а это — единственный морг, куда свозят тела погибших от коронвируса со всей области, то его уже просто не закрывают на замок. Вынимаешь гвоздь с петель, заносишь тело и кладешь. Примерно так объяснили схему действий шокированной семье», — рассказала Суслова.

По её словам, когда сыновья умершей открыли дверь морга, они были поражены.

«Всюду в хаотичном порядке на полу лежали тела умерших. Какие-то — в пластиковых мешках, какие-то обнаженные, с тряпками на лицах. Ни холодильника, только устройство для кварцевания. Трудно представить эмоции детей, которые должны оставлять тело любимой матери в таком ужасном месте. Неудивительно, что у одного из сыновей на следующий день случился сердечный приступ. Ни одно ритуальное агентство не согласилось подготовить тело умершей, в морге тоже отказались ее хотя бы одеть, посоветовав просто положить вещи сверху на пакет. Так и похоронили», — написала Суслова.

Свою запись она сделала для того, чтобы заставить власти прекратить происходящее. Шабовта рассказал, почему Зеленский держит Авакова на посту главы МВД © Yulia Babych

«Уважаемый господин министр здравоохранения, вы заставляете врачей работать в нечеловеческих условиях, переступать через собственную человечность, и, сжав зубы, выходить на работу, ведь больше же некому!» — обратилась она к главе Минздрава Максиму Степанову.

Примечательно, что 25 ноября был и ещё один рекорд — по госпитализации. Всего госпитализировали 1955 человек.

Таким образом, беспокойство Авакова понятно. Тем более он далеко не первый член правительства, который допускает необходимость локдауна.

Вызывает огонь на себя?

Примечательно, что ещё до Авакова о возможном введении локдауна заявил министр здравоохранения Украины, который подчеркнул необходимость разорвать цепь передачи COVID-19.

«Понятно, что мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть и что может быть более жесткий карантин», — отметил Степанов 25 ноября.

По его словам, он понимает, что может пострадать экономика Украины.

«Но, понятно, что могут быть такие обстоятельства, мы должны будем это ввести, для нашего здоровья», — отметил Степанов.

Степанов сравнил новый карантин с тем, что был весной — во время первой волны пандемии.

«Если мы говорим о полном жестком карантине, то он будет касаться всех, без исключения, людей, так, как это было, условно говоря, весной», — подытожил министр.

Примечательно, что при этом Степанов не впервые говорил о возможности полного локдауна.

Теперь же об этом заговорил человек с самым внушительным силовым ресурсом на Украине, министр, которого по влиянию сравнивают с президентом Украины, — Арсен Аваков.

Как считают некоторые эксперты, это может означать, что власти рассматривают высокую вероятность подобного сценария.

«Нас начали приучать к тому, что тотальный карантин будет не 2 недели, а месяц. Заявление министра МВД — это продолжение стратегии Банковой по зондированию почвы», — отмечается в публикации популярного на Украине Telegram-канала «Женщина с косой».

При этом тянуть с этим вопросом нельзя. Почти у половины школьных работников Житомира выявили коронавирус © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«На данный момент решения нет, но система здравоохранения уже задыхается, и в Офисе президента это понимают, поэтому осознают тот факт, что чем дольше затянут с введением карантина, тем на дольше его придется вводить, чтобы сбить волну заболевания и разгрузить систему здравоохранения», — указывалось в публикации канала.

То, что проговаривать возможность локдауна поставили Авакова, свидетельствует: власть крайне серьёзно относится к такой возможности.

Вряд ли это понравится бизнесу, под давлением которого власть решилась на выплату компенсаций. При этом бизнес протестовал против «карантина выходного дня». Можно предположить, что полный локдаун вызовет ещё более ожесточённые протесты.

Но выбора у власти нет: «оптимизированная» американскими «варягами» сфера здравоохранения уже не выдерживает давления из-за COVID-19.