В Харькове стало известно имя нового губернатора после увольнения Алексея Кучера. Очередным руководителем региона стала Айна Тымчук — человек в Харькове довольно известный, хотя и не харьковчанка

Для начала следует отметить, что местные выборы в этом году были весьма напряженные, в том числе и в Харькове.

По их ходу резко обострилось противостояние между предыдущим харьковским губернатором Кучером и городским головой Геннадием Кернесом. Они вели в органы местной власти различные политические силы, равно претендующие на статус «партии власти» в регионе — «Слугу народа» и именной «Блок Кернеса — Успешный Харьков».

В результате «Слуги народа» потерпели сокрушительное поражение, набрав в горсовете 8,76% голосов (четвертое место), а облсовете 12,76%, что стало третьим результатом после «Успешного Харькова» и ОПЗЖ. Итоги выборов: харьковские альтернативы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если говорить отстраненно — не такой уж и чудовищный результат, учитывая стремительное падение рейтинга «Слуг» по стране и изначально крепкие позиции ОПЗЖ и «Блока Кернеса» в регионе.

Но тем не менее для широкой общественности проигрыш партии Зеленского вполне очевиден: если эта политическая сила и сможет на что-то влиять, то лишь в партнёрстве с более сильными игроками.

Главный победитель, безусловно, Геннадий Кернес, получивший больше всего голосов как в гор-, так и в облсовете. Но это не контрольный пакет — необходима коалиция с иными политическими силами, о чем и идут сегодня закулисные торги.

В том же контексте и надо рассматривать назначение Айны Леонидовны Тымчук. С полностью дискредитировавшим себя предыдущим губернатором просто никто не собирался договариваться, в том числе и по личным причинам — слишком много глупостей наговорил.

Айна Тымчук родом из Днепропетровска, но Харьков отлично знает, поскольку по поручению Игоря Коломойского была кооптирована в городскую власть задолго до событий 2014 года (правда, тогда ее фамилия была Рыженко).

В 2010 году Кернес назначил ее на должность вице-мэра и управделами горсовета. А когда Коломойский возглавил Днепропетровскую область, Айна вернулась к нему и работала там же и при последующих губернаторах.

Источник популярного украинского ресурса «Страна.ua» рассказал изданию, что кандидатура Айны Тымчук на пост губернатора обсуждалась еще с августа:

«Ее супруг — Андрей Тымчук — глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат губернатором. У "Блока Кернеса" не хватает депутатов для монобольшинства, и, может, будет "блокировка" (коалиция) со "Слугой народа".

Но будет ли она и на каких условиях — вопрос пока открытый». Опасный Харьков. Во что превратилась первая столица Украины © paul-itk.livejournal.com

Действительно, среди двух главных политических сил, которые, кроме «Блока Кернеса», прошли в областной и городской совет, коалиция со «Слугой народа» для Геннадия Адольфовича предпочтительней, нежели с ОПЗЖ.

Это обеспечивает более стабильные отношения с Киевом, подчищает ненужный сейчас градоначальнику шлейф подозрений в сепаратизме и «пророссийскости» (в чем обвиняют ОПЗЖ), и кандидатура хорошо знакомой ему Айны Тымчук в этом отношении является вполне приемлемой.

Однако ее муж на ключевой должности секретаря горсовета — явный перебор.

В нынешней ситуации ограниченной работоспособности Геннадия Кернеса ставить на важнейшую должность человека не из своего пула (Андрей Тымчук — № 4 в списке «Слуг народа» по горсовету) и отдать регион во власть одной семьи (тем более подконтрольной Коломойскому) для харьковской элиты вариант весьма сомнительный.

Собственно, главный фактор для окончательной расстановки фигур на региональной шахматной доске — это возвращение Кернеса, которого ждут все и которое на днях снова анонсировано его сыном Даниилом.

Кернес должен либо полностью утвердить предварительные договорённости, либо дать новые вводные. И тогда станет понятно: выбрал ли Харьковский регион курс на постепенную автономизацию местных элит или, опутанный навязанными договорняками, продолжит падение в никуда.