Будущий президент США Джо Байден попал в непростую ситуацию. Производство сланцевого газа в ближайшие годы упадёт, и противопоставить российским конкурентам на европейском рынке будет нечего. Однако помочь американским компаниям сможет «Северный поток-2», с которым борется нынешний президент Дональд Трамп

Бывший вице-президент Джо Байден, который готовится принять бразды правления Соединёнными Штатами, всячески демонстрирует, что во всём будет полной противоположностью действующему главе государства Дональду Трампу: в свою администрацию набирает людей с политическим опытом, Америка будет не «прежде всего», а частью глобального мира, с традиционными союзниками собирается тесно сотрудничать, а не конфликтовать.

Чуть ли не единственный вопрос, по которому между демократами и республиканцами нет разногласий, — отношение к России. В связи с этим интересно, как Байден будет одновременно и продолжать давление на Москву, и сближаться с европейцами в контексте строительства «Северного потока-2», который готов уже на 97%.

Запредельное давление

Трамп повторяет, как мантру, слова о своей победе на президентских выборах, но при этом отдал распоряжение передавать государственные дела Байдену. Тем не менее, почти 2 месяца президентом ещё будет он, соответственно, вся полнота власти в его руках, напоследок республиканец собирается предпринять шаги, которые максимально осложнят работу демократам хотя бы на первых порах.

Как сообщил источник немецкого информационного агентства DPA в Белом доме, представители американских властей убеждают участников проекта «Северный поток-2» свернуть свою деятельность. «Северный поток – 2»: западные СМИ расходятся в прогнозах политики Байдена в отношении проекта, а у «Газпрома» есть различные сценарии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«США не хотели бы вводить санкции против европейских компаний. Мы их обзваниваем, чтобы предупредить и дать время для выхода из проекта. Этого трубопровода не будет», — говорит источник.

И эта тактика уже сработала. Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), выступавшая сертификатором «Северного потока-2», объявила о выходе из проекта из-за угрозы санкций со стороны США. Она должна была рассматривать документацию и проверить строительные работы на предмет соответствия стандартам, а именно провести мониторинг тестирования и подготовки оборудования, используемого на судах во время прокладки газопровода, а также выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства. Поскольку оставшийся участок газопровода пролегает в водах Дании, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG, согласно регламенту местного регулятора — Датского энергетического агентства, — может нанять любую третью сторону для предоставления сертификата соответствия, подтверждающий, что газопровод соответствует законодательству страны.

Как бы ни заверяли власти США, что не хотят вводить санкции, они их всё равно введут. Палата представителей и Сенат уже согласовали включение в оборонный бюджет на 2021 год пункта об ограничительных мерах против всех страховых и сертификационных компаний, которые задействованы в проекте «Северный поток-2».

«В итоге страховщики не рискнут возмещать ущерб, понесённый при достройке трубопровода, а сертификационные фирмы не смогут оценить надёжность сваренных труб перед подачей газа в Германию. Если Трамп не успеет, это сделает Байден», — объяснил в комментарии РИА Новости независимый промышленный эксперт, экономист Леонид Хазанов.

Немецкая газета Bild предупреждает, что посредством таких санкций Байден продолжит закручивать гайки в «Северный поток-2» и «может похоронить» почти готовый проект. Власти Германии в недоумении от действий американских коллег, а звонки с «предупреждениями» из Белого дома председатель комитета Бундестага по экономики и энергетики Клаус Эрнст и вовсе сравнил с методами мафии.

На встрече с сотрудниками Госдепартамента, Министерства юстиции и посольства США 6 ноября представители правительства ФРГ, немецких и европейских компаний подчеркнули неизменность своей позиции — экстерриториальные санкции Вашингтона неприемлемы. Кроме того, как сообщило издание Handelsblatt, Восточный комитет немецкой экономики 17 ноября направил председателю Палаты представителей Нэнси Пелоси письмо с предложением отказаться от экономических штрафов и дальнейшего давления на «Северный поток-2». Политолог Марков сказал, что должна будет сделать Европа, чтобы США отстали от «Северного потока-2» © Axel Schmidt / Nord Stream 2 | Axel Schmidt / Nord Stream 2 | Перейти в фотобанк

США, безусловно, осознают, что Германия — это их ключевой партнёр в Европе, и без неё восстановить трансатлантическое сотрудничество при новой администрации не удастся. Поэтому Конгресс прописал в проекте оборонного бюджета на следующий год, что санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство газопровода, не затронут ФРГ и её официальные лица.

Кроме того, по предложению председателя комитета Палаты представителей по международным делам Элиота Энгеля внесли пункт о том, что США должны уведомляли своих союзников о введении санкций заранее.

«Возможно, Байден предоставит немцам самим решать судьбу «Северного потока-2», чтобы преодолеть созданный Трампом разлад между Вашингтоном и Берлином. Однако беспокойство Вашингтона по поводу зависимости ЕС от российских энергоносителей никуда не денется. Американский Конгресс всё жёстче противодействует любым энергетическим проектам Москвы в Европе, поэтому, вполне вероятно, Байден продолжит вслед за Трампом давить на Германию, чтобы та отказалась от «Северного потока-2», — считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

«Экология» не пустое слово

Повлиять на судьбу газопровода может такой фактор, как экология.

24 ноября на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон сказал, ссылаясь на отчёты компании Carbon Disclosure Project («Программа по раскрытию информации о выбросах углекислого газа»), что в плане загрязнения окружающей среды «Газпром» — это одна из худших компаний.

Комментируя это утверждение, посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что деятельность «Газпрома» отвечает международным стандартам, в частности, уровень выброса метана соответствует лучшим мировым практикам по купированию утечек метана. Он также отметил, что реализация проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» идёт в строгом соответствии с нормами Конвенции по воздействию на окружающую среду. Затулин предположил, какой будет политика Байдена по отношению к «Северному потоку – 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Углеводородный след, т. е. выбросы СО2, от транспортировки голубого топлива по этим магистралям будет более чем в три раза ниже по сравнению с поставками сжиженного природного газа из США. Попытки обвинить наших поставщиков энергоносителей в слабых экологических стандартах по сравнению с американскими не выдерживают критики. Видим в этом очередную попытку получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке углеводородов», — заявил дипломат.

Американцы этого, конечно, никогда не признают и, более того, под предлогом загрязнения окружающей среды могут ввести очередную порцию санкций против участников проекта. И это как нельзя лучше впишется в курс зелёной энергетики демократов, которые собираются вложить $2 трлн для перехода на экологически чистую энергетику к 2035 году.

Впрочем, это может сыграть не только негативную роль для «Северного потока — 2», но и, как ни удивительно, положительную, ведь по трубопроводу можно перекачивать не только газ, но и водород, который может стать очень востребованным.

Бывший сенатор от штата Виргиния республиканец Ричард Блэк не исключил, что Байден по-тихому договорится с Москвой о завершении строительства газопровода, попытаясь взамен выторговать какие-то выгоды для Соединённых Штатов. Поставки водорода могли бы стать как раз одной из таких выгод. К тому же в долгосрочной перспективе американский сланцевый газ не сможет составить реальную конкуренцию российскому природному на европейском рынке, как предупреждает «Газпром».

Российская компания прогнозирует, что темпы роста добычи сланцевого газа в США в ближайшие годы могут значительно снизиться, а развитие этой отрасли в других странах в перспективе до 2030 года не окажет значимого влияния на мировой рынок газа, и подчёркивает, что сжиженный газ из Америки нельзя рассматривать в качестве основы энергетической безопасности для крупных стран-потребителей газа и тем более целых региональных рынков, таких как европейский. Уже в этом году из-за низкой конкурентоспособности поставок из США покупатели отказались от большого числа партий СПГ американских производителей. Его обвинят в подыгрывании России: Межуев о позиции Байдена по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Как объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в нынешних кризисных условиях американские компании начинают разбуривать наиболее эффективные участки, где себестоимость самая низкая, да, сейчас они разрабатывают наиболее рентабельные месторождения, но это угрожает развитию сланцевой индустрии в перспективе, ведь дальше придётся бурить участки с высокой себестоимостью.

По словам Юшкова, если цены на газ долго будут оставаться низкими, то может начаться процесс отмирания СПГ-поставщиков, а российские производители будут иметь конкурентные преимущества сразу по нескольким параметрам: более низкая себестоимость добычи, меньшее плечо доставки и меньший углеродный след. Последний пункт очень важен в контексте того, что с 2022 года в Европе планируют ввести углеродный налог, соответственно, для США, у которых очень большой углеродный след, себестоимость сланцевого СПГ вырастет ещё больше.

Вполне вероятно, что в ближайшее время экологический фактор станет таким же важным при решении судьбы «Северного потока — 2», как и политический, если не более важным. Как выяснилось в ходе избирательной кампании, зелёная энергетика — это тот вопрос, по которому позиции будущего президента Джо Байдена и будущего вице-президента Камалы Харрис расходятся.

Но что бы ни решили американские власти, канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в следующем году уйдёт из большой политики, в сентябре пообещала: проект будет завершён, несмотря на угрозы США.