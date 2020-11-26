Бывший посол Канады в Украине эпохи Порошенко (2014-2019) Роман Ващук прочитал лекцию про политику Запада в Украине и допущенные им ошибки. В ходе лекции он вскрыл ряд неприглядных аспектов, касающихся роли западных посольств в организации внешнего управления страной, взаимодействия «грантовых» активистов, правительства и дипломатов

Механизм внешнего управления: «майдановцы» сами призвали западные державы к вмешательству во внутренние дела

В самом начале лекции Ващук высказал тезис: сторонники Майдана считали, что их победа касается всего украинского общества, но это, разумеется, не так, поскольку немало граждан были с этим не согласны. Поэтому под термином «гражданское общество», применяемым западными дипломатиями, следует понимать тех, кто разделял данную парадигму, а также выходцев из структур, спонсируемых на гранты зарубежных посольств (так называемых «соросят»)

Украина – «подопытный кролик»: почему украинцы молчат? © Скриншот из видео Украина.ру

«От гражданского общества и первых правительств после Майдана было приглашение: "вмешивайтесь, советуйте, оказывайте давление, чтобы мы могли сделать те реформы, которые хотим, несмотря на сопротивление наших внутренних врагов"», — отмечал Ващук.

Все проводимые реформы и кадровые назначения осуществлялись в согласовании со специальным советом, куда входили послы стран «Большой семерки». Инициатором его создания стала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Структура взаимодействия и отчетности сохраняется по настоящий момент, чему ярким примером стали недавние гарантии президента Владимира Зеленского сохранения в должности директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупционном правонарушении.

Значительная часть мер, претворяемых в жизнь «реформаторами», шла вразрез с интересами большинства рядовых граждан. Более того, по мнению Ващука, Украина фактически стала «полигоном» для обкатки экономических, социальных, политических экспериментов, запрещенных для собственных обществ. В общем-то здесь он повторяет то, о чем много лет твердили противники государственного переворота.

Президентские выборы 2019 года стали показателем, что страна устала от западного диктата и «гражданское общество» способствовало дискредитации внешнего управления, как никто другой.

Десять «ошибок» Запада. Целенаправленное наплевательство на интересы большинства граждан

Ващук выделил десять ключевых ошибок западной политики в Украине.

Первая ошибка — так называемый «реформ-большевизм»: «реформы» превратились в погромы государственных институтов и уничтожение отлаженной работы государственных учреждений. В качестве примера он привел Верховный суд, а у судебной системы, согласно его признанию, был свой внешний куратор.

Вторая ошибка — уравнивание войны с Россией и войны с коррупцией. С последней можно смириться, пока идет внешнеполитическое противостояние с Россией. Такую позицию широко тиражировали «порохоботы», например журналист Виталий Портников.

Третья ошибка — зацикленность на тотальной борьбе с коррупцией вызвала резкое отторжение насквозь коррумпированных украинских элит. Нужно было действовать более тонко, чтобы не спровоцировать их на бунт. Тут Ващук вспомнил про Гватемалу, где победивший президент-комик в первую очередь выслал из страны западную комиссию, которая занималась борьбой с коррупцией, а украинцы с симпатией прониклись к экранному образу Зеленского — Голобородько.

Михаил Погребинский: «Зеленский не отказывается от внешнего управления США» © РИА Новости, Михаил Воскресенский Четвертая ошибка — игнорирование интересов большинства граждан страны. Западные дипломаты чрезмерно заботятся судьбой инвалидов, финансируют маргинальные сообщества вроде ЛГБТ, экологических активистов. При этом абсолютно не замечают страданий большинства от войны и социально-экономических потрясений.

Из нее же выходит и пятая ошибка — «реформаторы» оторваны от людей, говоря на непонятном им языке. Здесь, правда, сделаем оговорку: это вовсе не ошибка, а целенаправленная политика Запада, цель которого вовсе не благополучие страны и народа.

Шестая ошибка — государственные ведомства заставляли писать громоздкие отчеты, занимавшие значительную часть их работы.

Седьмая ошибка — Запад не спешил с выделением финансов под масштабные «реформационные» проекты. Впрочем, тут нельзя не вспомнить, что часто предоставляемые средства разворовывались без реального эффекта.

Восьмая ошибка — в Украине использовали модели управления, которые категорически не хотели внедрять в своих странах. Ващук назвал Украину «лабораторным кроликом», приведя в пример электронное декларирование, превратившееся в инструмент компромата на политических конкурентов. Поначалу собирались внедрить его лишь для 300 госслужащих, но в итоге имеем цифру в 1,2 млн.

Девятая ошибка — Ващук обрушился на «грантоедов» за критику Порошенко, восхваляя преимущества его децентрализации. От себя отметим, что на практике она превращалась в централизацию похлеще времен Януковича.

Десятая ошибка — правительства и политические элиты являются «расходным материалом»: их шантажируют закрытием финансирования мировых кредитных структур (МВФ и других), принуждая к непопулярным шагам, вроде повышения цен на газ для населения. С возражениями категорически не считаются, рассуждая, мол, не сделает одно правительство, заставим другое. Это и есть признание внешнего управления, а по факту все россказни политиков и «соросят» о «западных друзьях украинского народа» — ложь, лицемерие и манипуляция.

США срывали мирные переговоры по Донбассу

Андрей Золотарёв: В вопросе выборов в США Зеленскому стоит вспомнить о Голобородько © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Теперь неудивительны усилия киевских переговорщиков, доводивших переговоры в Минске до абсурда и тупика. США, как никто другой, заинтересованы в продолжении кровопролития на Донбассе.

«Я был на одном совещании с ключевыми американцами, среди которых были представители команды Байдена. Все эти американцы говорили украинцам: "Подождите еще несколько месяцев, не делайте никаких основополагающих уступок сейчас, потому что политическая ситуация общая глобально может измениться в вашу пользу, и тогда вы сможете уже по-новому калибровать свой подход"», — заявил Ващук.

Таким образом, лекция посла вышла резонансной, опровергая шаблоны и клише, воспроизводимые официальными лицами Украины и так называемым «гражданским обществом». Страна находится под плотным внешним управлением Запада, и это не имеет ничего общего с «независимостью» и «суверенитетом», горячо отстаиваемым на словах властью и казанными «патриотами».