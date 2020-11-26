Основные новости, касающиеся «Северного потока - 2», приходили из Германии. Надежды страны на изменение политики США после победы Джо Байдена тают, и Берлин готовится к схватке с Вашингтоном

Германия пыталась «задобрить» США в вопросе строительства «Северного потока — 2» (СП-2), начав строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ), однако сейчас эти работы застопорились, в связи с чем грядёт «решающая схватка» за российский газопровод, написала 20 ноября немецкая газета Die Welt.

Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене, однако он противник проекта, напоминает издание. Сейчас Сенат США обсуждает новые санкции, которые направлены на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами при завершении строительства газопровода.

«До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать чёткий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток — 2» всё ближе», — пишет немецкая газета.

Кроме того, в начале ноября, незадолго до начала обсуждения новых ограничений в конгрессе США, компания, ответственная за строительство терминала для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась от участия в проекте, отмечает издание. При этом остается неизвестным, удастся ли найти замену в другом порту.

«Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений», — заключает Die Welt.

Затулин предположил, какой будет политика Байдена по отношению к «Северному потоку – 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Handelsblatt, сообщила, что предприниматели в Германии призвали будущую администрацию США отказаться от санкций против трубопровода «Северный поток — 2».

Восточный комитет германской экономики, объединяющий немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, в письме, адресованном видным деятелям Демократической партии — председателю Палаты представителей Нэнси Пелосси и сенатору Чаку Шумеру — отметил, что «с победой Джо Байдена на президентских выборах возлагаются большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства». Однако германский бизнес «с обеспокоенностью узнал», что демократы в США намерены ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2» даже «после успешной избирательной кампании Джо Байдена».

Восточный комитет призывает США «воздержаться от экономических штрафов», пишет немецкая газета.



Также 19 ноября глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что у Германии есть возможность защитить газопровод «Северный поток — 2», пока США готовы к обсуждению этого вопроса. Он отметил, что необходимо выступить в защиту проекта быстро, дав понять американским партнерам, что ФРГ настроена решительно.

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют», — заявил депутат от Левой партии.

Депутаты Бундестага от партии канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС также назвали неприемлемыми санкции США против проекта и отметили, что «в том числе по этой причине следует отказаться от провала «Северного потока — 2». Также входящие в германскую правящую коалицию социал-демократы (СДПГ) заявили о том, что СП-2 «является для всей Европы важным проектом».

В Свободной демократической партии (СвДП) призвали отказаться от односторонних национальных шагов и высказались за проведение единой европейской энергетической политики и диверсификацию источников. Лишь фракция «зелёных» по традиции ясно выступила против реализации «Северного потока — 2», заявив, что проект «вносит раскол в Европу».

Эта дискуссия в парламенте Германии состоялась в ходе рассмотрения законопроекта о поддержке «Северного проекта — 2», внесённого правопопулистской партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Депутаты от этой партии в своем предложении подчеркивали необходимость доведения «всеми имеющимися средствами» строительства газопровода до конца и призывали правительство ФРГ выразить приверженность реализации проекта. Инициатива так и называлась: «Обеспечить энергобезопасность — поддержать «Северный поток — 2».

Решающая схватка за «Северный поток — 2» ещё впереди. Германия рассчитывает на Байдена, но он ничем не поможет © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк Алексеем Навальным. По их мнению, «безответственно» приостанавливать строительство, когда «Северный поток — 2» реализован «на 97%».

Большинство парламентариев от других фракций сошлось во мнении, что проект повышает энергобезопасность Германии и способствует установлению более выгодных цен на газ для конечных потребителей, однако инициатива АдГ по данному вопросу излишняя. В ходе поименного голосования за нее проголосовали 83 депутата (от АдГ), против — 556 (представители всех остальных фракций).

После голосования депутат от АдГ Штефан Койтер заявил, что строительство газопровода отвечает интересам Германии и Европы, а благодаря его завершению цена на газ упадёт.

«С экономической точки зрения невыполнение проекта «Северный поток — 2» может привести к потерям миллиардов евро и огромному экономическому ущербу», — заключил парламентарий.

Поведение остальных депутатов бундестага при голосовании он назвал обычным. По его словам предложения АдГ — крупнейшей оппозиционной партии в Германии — всегда отклонялись.

«Если бы подобная инициатива исходила от правящей фракции, её бы поддержали», — отметил Койтер.

И это отнюдь не преувеличение. В понедельник, 23 ноября, была обнародована информация о том, что правительство ФРГ во время состоявшейся 6 ноября встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине ещё раз озвучило свою принципиальную позицию по «Северному потоку — 2» и угрозам санкций против трубопровода.

«Ничего не изменилось в принципиальной позиции федерального правительства, которое отвергает экстерриториальные санкции и считает, что они противоречат международному праву. Мы будем внимательно следить за ходом дальнейших дискуссий в конгрессе США и, насколько это возможно, сопровождать их переговорами с американской стороной», — говорится в отчете правительства ФРГ, выдержки из которого приводит агентство Bloomberg.

Кабмин Германии также планирует тесно координировать свои действия с европейскими партнерами, Еврокомиссией и компаниями, участвующими в реализации проекта.

Похоже, что обнародование этого отчёта правительства ФРГ стало ответом на беспрецедентную кампанию давления на европейский бизнес, развёрнутую властями США. Так, 21 ноября немецкое агентство DPA сообщило, что правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве «Северного потока — 2», и предупреждает их об угрозе санкций.

«Этот трубопровод не состоится», — сказал немецкому агентству высокопоставленный представитель правительства США.

«США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта», — добавил собеседник агентства, не уточнив, о каких конкретно компаниях идет речь.

Представитель американского правительства также выразил мнение, что «Северный поток — 2» якобы является «геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран».

США запугивают строителей «Северного потока 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Оливер Хермес призвал Вашингтон уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы. Вероятные экстерриториальные санкции со стороны США он назвал недопустимым вмешательством в международное право.

«Такой подход совершенно исключен среди союзников», — считает Хермес.

Среди компаний, которые подверглись прессингу Вашингтона, явно был и германский концерн Uniper. 22 ноября официальный представитель этой компании, уже вложившей в «СП-2» 750 миллионов евро, заявил: «Uniper c сожалением отмечает, что США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток — 2», который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы. Это явное посягательство на европейский суверенитет».

Также он добавил, что компания находится в контакте с властями по поводу возможных санкций США, и отметил, что Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северному потоку — 2» ввиду его роли в обеспечении безопасности поставок, а Европейский Союз высказался против введения со стороны США экстерриториальных санкций.

В среду, 25 ноября, американское агентство Bloomberg опубликовало большой материал, озаглавленный «Джо Байден вряд ли спасет любимый проект Ангелы Меркель». В нём проводятся параллели между «Северным потоком — 2» и военными проектами СССР в Восточной Германии, бедным районам которой «СП-2» ныне даёт шансы на экономический рост.

«Немецкая база, вступающая в ту область Балтики, которую страна делит с Данией, Польшей и Швецией, всегда имела стратегическое значение. Одна из особенностей Мукрана — ширококолейные железнодорожные пути, Россия все еще предпочитает их. Самые большие в мире железнодорожные паромы — огромные суда, предназначенные для перевозки товарных вагонов, — курсируют между Мукраном и литовским портом Клайпеда. В последние годы холодной войны это место высадки в Германии служило перевалочным пунктом для советских войск и вооружения, в том числе ядерного оружия. В сегодняшнем споре слышатся отголоски былого напряжения», — отмечает Bloomberg.

Неменский рассказал, не переоцениваем ли мы значимость «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Вольфган Клиц, автор книги о порте. — Однако угроза санкций не остановит проект. Санкции тут считают неуместными».

Агентство отмечает, что Ангела Меркель остается верной спорному проекту, даже если отношения с Россией ухудшаются.

«В понедельник Германия заявила, что согласовывает ответ на американские санкции с другими европейскими странами, а также компаниями, задействованными в проекте», — сказано в статье.

В то время как Вашингтон, страны бывшего советского блока и даже некоторые европейские союзники Германии считают, что «Северный поток — 2» предоставит России рычаги давления, сама страна настаивает на важности газопровода. Германия протестует против «сокрушительных юридических и экономических санкций» США в отношении её портов на Балтийском море — не только Мукрана, но и соседнего Зассница.

«Мы ничего плохого не сделали, — говорит Франк Крахт, мэр Засница и крупнейший акционер порта Мукран, где рабочие и корабли бездействуют уже месяцами. — Не может быть никаких сомнений, что под угрозой санкций многонациональные компании с подразделениями в США задумаются об инвестициях в этот регион. Они так же, как и мы, застряли посреди глобального политического противостояния».

При этом агентство пишет, что, вероятнее всего, при президентстве Байдена сопротивление США в отношении «СП-2» сохранится. Bloomberg напоминает, что ранее в ноябре Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской Комиссии, а также бывший министр обороны Германии сказала в интервью Die Zeit по поводу санкций США против проекта: «В Америке существует соглашение между партиями».

При этом на сроки завершения строительства морской части «Северного потока — 2» в ближайшее время может повлиять не столько политика, сколько погода. Согласно многолетним синоптическим наблюдениям, в декабре и январе на Балтийском море всегда велик риск зимних штормов, и высота волн может превышать 10 метров. В таких условиях ни один трубоукладчик в мире не станет заниматься строительством подводных трубопроводов. Поэтому вопрос «СП-2» в любом случае не будет решен до весны следующего года.