В среду, 25 ноября, Сенат Франции принял резолюцию, призвавшую правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха.
«Очень горжусь голосованием в сенате, который просит правительство 305 голосами из 306 признать Нагорно-Карабахскую Республику», — написал в Twitter соавтор проекта резолюции Брюно Ретайо из партии «Республиканцы».
Très fier du vote du Sénat qui demande au gouvernement par 305 voix sur 306 de reconnaître la République du Haut-Karabagh. #RecognizeArtsakh— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 25, 2020
Кроме него авторами резолюции были центрист Эрве Марсель, социалист Патрик Каннер, коммунистка Элиан Ассасси и «зелёный» Гийом Гонтар.
Против резолюции проголосовал лишь один член Сената, 30 — воздержались.
Резолюция носит рекомендательный характер, однако сам факт её появления свидетельствует о довольно важных процессах, которые разворачиваются во Франции.
Что предлагает резолюция и каковы её перспективы
Текст резолюции «осуждает военную агрессию Азербайджана», которая осуществлена при участии Турции и иностранных наёмников, и требует «немедленного вывода азербайджанских вооружённых сил и их союзников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года».
Документ призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику.
Кроме того, правительству Франции предлагается в рамках Минской группы отстаивать развёртывание под её эгидой международных миротворческих сил в регионе.
Документ также предлагает правительство призвать к проведению международного расследования военных преступлений, совершённых в Нагорном Карабахе, среди которых — применение оружия, запрещённого международным правом.
Правительству также предлагается сделать всё возможное для того, чтобы в рамках Минской группы ОБСЕ обеспечить восстановление границ НКР по состоянию на 1994 год, безопасность армянского населения и право на возвращение беженцев и сохранение культурного и религиозного наследия Армении.
Резолюция призывает правительство Франции «рассмотреть с европейскими партнерами самые решительные меры» в ответ на действия Турции», а также оказать гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха.
Именно турецкую поддержку Азербайджану, а также политику Турции в Средиземноморье, Ближнем и Среднем Востоке авторы резолюции называют угрозой для Франции и Европы. Саму же политику Анкары характеризуют как экспансионистскую.
В документе также указывается, что армянам Нагорного Карабаха «невозможно свободно жить в Азербайджане», в том числе и потому, что они ранее неоднократно «подвергались организованной резне».
В общем, резолюция содержит довольно громкие утверждения и призывы.
Присутствовавший на голосовании госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что «одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу» и не будет служить посредническим усилиям.
Председатель парламента передал проект резолюции премьер-министру Франции, который должен решить, в состоянии ли правительство выполнить положения резолюции. Пока отрицательный ответ не поступал.
При этом аналогичную резолюцию рассмотрит и верхняя палата французского парламента — Национальное собрание. Это произойдёт 3 декабря.
Ситуацией в Нагорном Карабахе обеспокоился и ближайший сосед Франции — Бельгия. Там 30 ноября в комиссии палаты представителей по иностранным делам парламента рассмотрят проект резолюции об установлении дипломатических отношений в НКР.
Всё это предсказуемо воодушевило армян и разгневало азербайджанцев.
Реакция в Закавказье
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обрадован резолюцией Сената.
«Решение, принятое французским Cенатом, историческое. Международное признание Арцаха входит в мировую повестку дня», — написал он в Facebook.
Каталикос всех армян Гарегин Второй тоже поприветствовал решение Сената.
Он назвал принятие резолюции «важным и необходимым гуманитарным шагом в направлении международного признания права народа Арцаха на свободную и независимую жизнь».
Католикос благословил дружественную Францию, ее народ и фракции Сената.
А вот в Азербайджане возникли диаметрально противоположные чувства. Так, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что для его страны эта резолюция — «обычная бумажка», а её принятие — провокация и позорный шаг для французской политики.
Кроме того, он отметил, что Баку отвергает ложные обвинения в адрес Азербайджана и Турции и осуждает любые попытки исказить исторические, политические и правовые аспекты конфликта.
Гаджиев также отметил, что резолюция носит исламофобский характер, а политика Франции лицемерна и вызывает вопросы у Азербайджана, который вёл войну на своей территории, а потому никто не вправе требовать от него вывода войск из Нагорного Карабаха.
Также Гаджиев обвинил Париж в попытке нарушения соглашения между Баку, Москвой и Ереваном и в разжигании конфликта.
В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что резолюция не имеет юридической силы.
«Однако, учитывая политическую значимость резолюции, принятие Францией этого документа ставит под сомнение ее беспристрастность как посредника», — цитирует азербайджанский МИД Sputnik Азербайджан.
В то же время МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку хорошо известна позиция официального Парижа.
«Франция поддерживает территориальную целостность Азербайджана», — указал МИД Азербайджана.
Однако есть ещё одно государство, которому резолюция вряд ли понравится. И именно с упоминания об этом государстве и начиналась резолюция.
Турецкая печаль
Пункты, касающиеся Турции, предшествуют в резолюции пунктам, затрагивающим непосредственно и Нагорный Карабах, и Азербайджан. И это неслучайно. В последнее время интересы Турции и Франции не совпадают.
У Парижа вызывает опасения возросшая активность Анкары, в том числе и в регионе Восточного Средиземноморья. Турция же не намерена уступать.
«Геополитическая ситуация, сложившаяся в результате произошедших событий, обсуждалась во всех измерениях. В этом контексте была подчеркнута важность вклада нашей страны в обеспечение территориальной целостности Азербайджана и установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе по мере реализации соглашения о прекращении огня», — говорилось в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности, которое прошло в Анкаре 25 ноября под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В документе также подчёркивалось, что Турция примет все необходимые меры в ответ на действия против турецкого корабля в рамках операции Евросоюза IRINI и что Анкара никогда не смирится с игнорированием турецкого присутствия и отрицанием принципа существования двух общин и двух государств на Кипре.
В общем, Эрдоган будет продолжать свою политику, что наверняка может привести и к признанию правительством Франции Нагорного Карабаха.
В то же время тот факт, что в резолюции Сената очень часто упоминается Турция, да и сам документ начинается с пунктов, посвящённых турецкой политике в мире, весьма плохой сигнал для Азербайджана. По сути, Баку дают понять, что чем дальше, тем больше Азербайджан воспринимается не как независимое государство, а как один из вилайетов воссоздающейся Османской империи.
Впрочем, резолюция Сената Франции может иметь плохие последствия для Армении. Если аналогичное решение примет Национальное собрание, а правительство Франции признает Нагорный Карабах, властям Армении придётся отвечать на вопрос, отчего НКР не признают они.
Кроме того, велик соблазн опять затянуть необходимые стране и её оборонному сектору реформы, почивая на лаврах международного признания Нагорного Карабаха. Не нужно говорить, что вновь перешедшие к Азербайджану земли это армянам не вернёт.