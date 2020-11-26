В среду, 25 ноября, Сенат Франции принял резолюцию, призвавшую правительству признать независимость Нагорного Карабаха. В Армении и Азербайджане эту резолюцию восприняли по-разному. Тем временем установить дипломатические отношения с непризнанной республикой захотели в Бельгии

В среду, 25 ноября, Сенат Франции принял резолюцию, призвавшую правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха.

«Очень горжусь голосованием в сенате, который просит правительство 305 голосами из 306 признать Нагорно-Карабахскую Республику», — написал в Twitter соавтор проекта резолюции Брюно Ретайо из партии «Республиканцы».

Très fier du vote du Sénat qui demande au gouvernement par 305 voix sur 306 de reconnaître la République du Haut-Karabagh. #RecognizeArtsakh — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 25, 2020

​Кроме него авторами резолюции были центрист Эрве Марсель, социалист Патрик Каннер, коммунистка Элиан Ассасси и «зелёный» Гийом Гонтар.

Против резолюции проголосовал лишь один член Сената, 30 — воздержались.

Резолюция носит рекомендательный характер, однако сам факт её появления свидетельствует о довольно важных процессах, которые разворачиваются во Франции.

Что предлагает резолюция и каковы её перспективы

Текст резолюции «осуждает военную агрессию Азербайджана», которая осуществлена при участии Турции и иностранных наёмников, и требует «немедленного вывода азербайджанских вооружённых сил и их союзников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года». «Клочок бумаги»: Азербайджан обесценил резолюцию Сената Франции по Карабаху © Guney Azerbaycan / flickr

Документ призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику.

Кроме того, правительству Франции предлагается в рамках Минской группы отстаивать развёртывание под её эгидой международных миротворческих сил в регионе.

Документ также предлагает правительство призвать к проведению международного расследования военных преступлений, совершённых в Нагорном Карабахе, среди которых — применение оружия, запрещённого международным правом.

Правительству также предлагается сделать всё возможное для того, чтобы в рамках Минской группы ОБСЕ обеспечить восстановление границ НКР по состоянию на 1994 год, безопасность армянского населения и право на возвращение беженцев и сохранение культурного и религиозного наследия Армении.

Резолюция призывает правительство Франции «рассмотреть с европейскими партнерами самые решительные меры» в ответ на действия Турции», а также оказать гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха.

Именно турецкую поддержку Азербайджану, а также политику Турции в Средиземноморье, Ближнем и Среднем Востоке авторы резолюции называют угрозой для Франции и Европы. Саму же политику Анкары характеризуют как экспансионистскую.

В документе также указывается, что армянам Нагорного Карабаха «невозможно свободно жить в Азербайджане», в том числе и потому, что они ранее неоднократно «подвергались организованной резне».

В общем, резолюция содержит довольно громкие утверждения и призывы. «Историческое решение»: Пашинян о резолюции Сената Франции по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Присутствовавший на голосовании госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что «одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу» и не будет служить посредническим усилиям.

Председатель парламента передал проект резолюции премьер-министру Франции, который должен решить, в состоянии ли правительство выполнить положения резолюции. Пока отрицательный ответ не поступал.

При этом аналогичную резолюцию рассмотрит и верхняя палата французского парламента — Национальное собрание. Это произойдёт 3 декабря.

Ситуацией в Нагорном Карабахе обеспокоился и ближайший сосед Франции — Бельгия. Там 30 ноября в комиссии палаты представителей по иностранным делам парламента рассмотрят проект резолюции об установлении дипломатических отношений в НКР.

Всё это предсказуемо воодушевило армян и разгневало азербайджанцев.

Реакция в Закавказье

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обрадован резолюцией Сената.

«Решение, принятое французским Cенатом, историческое. Международное признание Арцаха входит в мировую повестку дня», — написал он в Facebook.

Каталикос всех армян Гарегин Второй тоже поприветствовал решение Сената.

Он назвал принятие резолюции «важным и необходимым гуманитарным шагом в направлении международного признания права народа Арцаха на свободную и независимую жизнь».

Католикос благословил дружественную Францию, ее народ и фракции Сената.

А вот в Азербайджане возникли диаметрально противоположные чувства. Так, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что для его страны эта резолюция — «обычная бумажка», а её принятие — провокация и позорный шаг для французской политики.

Кроме того, он отметил, что Баку отвергает ложные обвинения в адрес Азербайджана и Турции и осуждает любые попытки исказить исторические, политические и правовые аспекты конфликта. Искандарян объяснил, почему Турция не может посылать своих миротворцев в Карабах © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Гаджиев также отметил, что резолюция носит исламофобский характер, а политика Франции лицемерна и вызывает вопросы у Азербайджана, который вёл войну на своей территории, а потому никто не вправе требовать от него вывода войск из Нагорного Карабаха.

Также Гаджиев обвинил Париж в попытке нарушения соглашения между Баку, Москвой и Ереваном и в разжигании конфликта.

В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что резолюция не имеет юридической силы.

«Однако, учитывая политическую значимость резолюции, принятие Францией этого документа ставит под сомнение ее беспристрастность как посредника», — цитирует азербайджанский МИД Sputnik Азербайджан.

В то же время МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку хорошо известна позиция официального Парижа.

«Франция поддерживает территориальную целостность Азербайджана», — указал МИД Азербайджана.

Однако есть ещё одно государство, которому резолюция вряд ли понравится. И именно с упоминания об этом государстве и начиналась резолюция.

Турецкая печаль

Пункты, касающиеся Турции, предшествуют в резолюции пунктам, затрагивающим непосредственно и Нагорный Карабах, и Азербайджан. И это неслучайно. В последнее время интересы Турции и Франции не совпадают. «Процесс не завершен»: Искандарян о проблемах Карабаха © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

У Парижа вызывает опасения возросшая активность Анкары, в том числе и в регионе Восточного Средиземноморья. Турция же не намерена уступать.

«Геополитическая ситуация, сложившаяся в результате произошедших событий, обсуждалась во всех измерениях. В этом контексте была подчеркнута важность вклада нашей страны в обеспечение территориальной целостности Азербайджана и установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе по мере реализации соглашения о прекращении огня», — говорилось в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности, которое прошло в Анкаре 25 ноября под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В документе также подчёркивалось, что Турция примет все необходимые меры в ответ на действия против турецкого корабля в рамках операции Евросоюза IRINI и что Анкара никогда не смирится с игнорированием турецкого присутствия и отрицанием принципа существования двух общин и двух государств на Кипре.

В общем, Эрдоган будет продолжать свою политику, что наверняка может привести и к признанию правительством Франции Нагорного Карабаха. Франция потребовала от Турции вывести сирийских наемников из Карабаха © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В то же время тот факт, что в резолюции Сената очень часто упоминается Турция, да и сам документ начинается с пунктов, посвящённых турецкой политике в мире, весьма плохой сигнал для Азербайджана. По сути, Баку дают понять, что чем дальше, тем больше Азербайджан воспринимается не как независимое государство, а как один из вилайетов воссоздающейся Османской империи.

Впрочем, резолюция Сената Франции может иметь плохие последствия для Армении. Если аналогичное решение примет Национальное собрание, а правительство Франции признает Нагорный Карабах, властям Армении придётся отвечать на вопрос, отчего НКР не признают они.

Кроме того, велик соблазн опять затянуть необходимые стране и её оборонному сектору реформы, почивая на лаврах международного признания Нагорного Карабаха. Не нужно говорить, что вновь перешедшие к Азербайджану земли это армянам не вернёт.