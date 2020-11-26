24 ноября без Андрея Садового и его депутатов состоялась первая сессия Львовского горсовета нового созыва, что создало в городе правовую неопределённость. Её уже почувствовали на себе обычные жители

Андрей Садовый, которого жители Львова 22 ноября в четвёртый раз избрали мэром города, недолго пребывал в праздничном настроении. Уже через несколько часов после завершения голосования Львовская городская Территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла решение о проведении первой сессии новоизбранного городского совета во вторник, 24 ноября. Таким образом, ТИК отменила своё предыдущее решение, которым эта сессия была назначена на 3 декабря.

Итоги выборов на Украине: регионы взяли реванш © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Пётр Адамик заявил, что всё законно, ведь первая сессия новоизбранного совета созывается соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее двух недель после регистрации более чем 2/3 новоизбранных депутатов. Более того, ТИК объявила результаты выборов Львовского горсовета ещё 5 ноября и тогда же зарегистрировала 49 депутатов — то есть крайний срок проведения сессии истёк ещё 19 ноября.

Кстати, этот аргумент использовал приближённый к Садовому нынешний руководитель секретариата горсовета Юрий Лукашевский: мол, указанный в законе срок всё равно пропущен, поэтому вполне можно собраться на первую сессию и 3 декабря. Его подчинённые именно к этому дню планировали завершить оборудование большого сессионного зала ратуши Львова, который почти год ремонтировали. Сейчас там нет кресел (должны привезти 28 ноября) и оборудования для работы системы голосования (мониторов, считывателей депутатских карт, да и самих карт).

Однако 34 депутата из фракций «Европейская солидарность», «Свобода» и местной партии «Варта» решили не ждать комфортных условий, и 24 ноября всё же провели первую сессию Львовского городского совета, которую открыл председатель ТИК Игорь Слипецкий. Депутаты приняли присягу и избрали президиум совета, в который вошли по одному депутату от каждой фракции, именно этот орган формально получит полномочия мэра до очередного вступления в должность Андрея Садового.

Голосовали депутаты стоя и, естественно, руками, что дало повод оппонентам сравнить это с известным голосованием Верховной Рады 16 января 2014 года. При этом депутаты от партии Садового «Самопомощь», а также ориентирующиеся на мэра депутаты от «Голоса» на сессию не пришли и заявили, что их представители в работе президиума принимать участия не будут.

Как отметила в эксклюзивном комментарии Украина.ру журналистка львовского сайта «Варианты» Иванка Корань, первая сессия Львовского горсовета нового созыва, согласно Закону о местном самоуправлении, освободила Садового от исполнения обязанностей городского главы, но формально уволить его некому. «Этот казус возник вследствие разбалансировки законодательства. Данный закон принимался тогда, когда в Украине не было выборов мэров больших городов в два тура, а также до реформы децентрализации. Поэтому в нем четко прописана норма о том, что каденция мэров заканчивается в день первой сессии горсовета нового созыва. Юристы ЕС сумели воспользоваться данной нормой и прервали беспрерывность в правлении Садового. Сегодня он официально кандидат в мэры и член Львовского исполкома, но не действующий мэр. Исполком горсовета — также правовой казус, в решении о его формировании Садовый и другие члены вписаны не согласно должностям, а просто по фамилиям, поэтому исполком старый во Львове действует», — подчеркивает Корань.

«Согласно данной норме закона также прекращены полномочия всех других глав местных советов, которые были включены в состав Львовской объединённой территориальной общины (ОТО), а их 19. Их каденция завершилась, и они не могут подписывать финансовые и другие документы, хотя, как и во Львове, формально действуют исполкомы. Это породило кризис управления на данных территориях. Он продлится до момента приведения к присяге мэра Львова, после чего тот назначит старост, которые реально переберут на себя полномочия по текущему управлению общинами, вошедшими в состав Львовской ОТО. На это может уйти до месяца или более», — указывает журналистка. Хотя уже сейчас в комментарии сайту «Варианты» Владимир Доманский, экс-секретарь сельсовета Брюхович (ныне вошли в состав Львова) заявили, что возникли проблемы с выдачей жителям справок, выплатой зарплат сотрудникам сельсовета, оплаты за уличное освещение и т.п.

Реальная же проблема Садового в том, что у него нет большинства в горсовете, отмечает Иванка Корань. «Нужно договариваться с ЕС, «Свободой» и «Вартой» — тремя фракциями, подписавшими Меморандум о сотрудничестве и сформировавших условное большинство. Вот они и послали ему «чёрную метку» о том, что дальше править во Львове одному Садовому на этот раз не удастся. Можно спрогнозировать, что все участники уже в ближайшее время сядут за стол переговоров и кризис будет преодолен, поскольку никто из них реально не заинтересован в ухудшении ситуации», — уверена львовская журналистка.

После проведения первой сессии Львовского городского совета 24 ноября Андрей Садовый провёл брифинг для приближённых журналистов, на котором сыпал пафосными заявлениями. С одной стороны, он не отрицал, что депутаты имели право провести сессию и избрать президиум. Но, с его точки зрения, этот пункт прописан в законе для случаев, когда мэр умер, а «городской голова жив», привычно заявил о себе в третьем лице Садовый. «Тело приведено к присяге, а голова отдельно», — со слезой в голосе сказал мэр, сетуя на то, что теперь у него нет никаких полномочий. После чего спокойно удалился… в кабинет городского головы Львова.

Позже на официальной Facebook-странице Андрея Садового появился не менее пафосный пост о прошедшей сессии. «Торжественная сессия» без капеллана, без государственного флага, без почётных граждан и бывших городских голов Львова, без участия почти половины вновь избранных депутатов, стоя и в спешке, будто делали что-то, за что очень стыдно», — было сказано в нём. Мэр Львова отметил, что «представителям клана Козловского / Кривецкого было важно показать, что они могут влиять на большинство».

Новый Львовский горсовет провел первое заседание без мэра © Facebook, Львівська міська рада | Facebook, Львівська міська рада | Перейти в фотобанк Григории Козловском, депутате горсовета от ЕС, и Игоре Кривецком, которого называют главным спонсором «Свободы». У обоих уже давно серьёзные конфликты с Садовым по поводу земли и недвижимости, также Садовый обвинял дочь Козловского в том, что она получила незаконный контроль над двумя городскими рынками. Ещё в начале осени киевское издание «Зеркало недели» писало, что Кривецкий и Козловский работают исключительно на то, чтобы завести в совет 2/3 «своих» депутатов и заблокировать Садового в случае его победы.

Андрей Садовый уже окрестил оппонентов коалицией «Кака», но всё же не хочет признавать, что те имеют большинство в горсовете. «Предполагаю, что часть депутатов была просто дезориентирована «юристами К&К», которые подготовили скандальное ночное решение ТИК. Прозрение будет приходить довольно быстро. Не думаю, что люди с чувством хоть какого-то достоинства готовы будут терпеть такие унижения дальнейшем», — написал бывший и будущий городской голова Львова в Facebook. Использованная им аббревиатура напоминает о навсегда канувшем в лету величии Львова. Во времена Австро-Венгрии «К&К» значило «Kaiser und König», то есть «Императорский и королевский» — именно такой титул носил тогда город Львов (Lemberg), столица Королевства Галичина и Владимерия (Волынь).