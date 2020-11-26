Внутриполитическая ситуация в Белоруссии далека от стабилизации, из чего пытаются извлечь собственную выгоду соседние государства, например переманить к себе IT-специалистов

Лакомый IT-кусок для Польши

В интервью польской газете Interia эксперт по экономическим отношениям с восточными рынками Анджей Шурек выразил мнение, что вскоре произойдёт «очередная волна эмиграции» в Польшу из Белоруссии, похожая на ту, которая наблюдалась с Украины после майдана. Сейчас серьёзную обеспокоенность испытывают сотрудники белорусской ИТ-отрасли, поскольку в последнее время крупные технологические компании подверглись обыскам и потихоньку начинают уезжать за рубеж. Создавайте или закрывайтесь: зачем Лукашенко профсоюзы на каждом предприятии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

IT-сектор — предмет гордости президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это единственный сектор национальной экономики, который развивался стремительными темпами, опередив по этому показателю даже Индию, славящуюся своими программистами. В прошлом году IT-отрасль обеспечила 50% прироста ВВП, экспорт IT-услуг из Белоруссии в 2017-2019 годах вырос почти в 2,5 раза (до $2 млрд). Прежде всего такой рывок обусловлен налоговыми льготами для резидентов Парка высоких технологий (аналог российского «Сколково»), созданного в 2005 году. Средняя месячная зарплата программистов в Белоруссии составляет $1869 (по информации портала о работе в IT-отрасли Dev.by). Одна из причин, почему программисты выступают против Лукашенко, — отказ сооснователю Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на президентские выборы, которые прошли 9 августа.

По мнению Шурека, хотя сейчас на варшавской бирже нет компаний, зарегистрированных в Белоруссии, на фоне последних событий возрастает вероятность того, что перспективный бизнес из Белоруссии начнёт перебираться в Польшу при наличии благоприятной деловой среды.

«Можно сказать, что у нас сложились хорошие условия для развития этой отрасли. Появилась идея сделать белорусам комплексное предложение, включающее возможность присутствия на нашей бирже и открытия у нас офисов. Ещё два года назад, когда в контексте фондового рынка на эту тему велись робкие переговоры с белорусскими представителями игровой индустрии, это было, скорее, несбыточными мечтами. Сейчас мы видим, что предприниматели из Белоруссии будут искать благоприятную среду для ведения деятельности», — заявил он.

Эксперт подчёркивает, что Белоруссия до недавних пор была для польских предпринимателей и инвесторов не просто «окном на Восток», через которое они получали доступ на рынки остальных членов Евразийского экономического союза — России и Казахстана, — а довольно предсказуемым и стабильным рынком, где работали чёткие принципы, в отличие от той же Украины. Кроме того, по словам Шурека, в Белоруссии есть не только отдельные «жемчужины бизнеса», но и высокий уровень развития точных наук, в частности, математики, которая служит основой для ИТ-отрасли. В советские времена сильное математическое образование было в школах и вузах всех республик, однако Белоруссию это касалось в первую очередь, поскольку она выступала промышленным центром, и так продолжается до сих пор. «Мелочная конкуренция»: премьер Белоруссии высказался о попытках переманить IT-специалистов © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Белоруссия тогда считалась своего рода центром «высоких технологий». Там концентрировалось машиностроение, которому были нужны высококлассные инженеры. <…> Неудивительно, что именно в Белоруссии появились мессенджер Viber или игра World of Tanks, разработанная одним из глобальных лидеров отрасли военно-стратегических игр. Офис её создателя находится как раз в белорусском Парке высоких технологий», — заявил эксперт в интервью.

Белорусы европейского раздора

Тем временем в борьбу за белорусские умы вступили и другие соседи. Так, правительство Латвии ещё в сентябре запустило программу по содействию релокации высокотехнологичных компаний из Белоруссии. Как рассказывал министр экономики прибалтийской республики Янис Витенбергс, в рамках специальной группы Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) вместе с другими учреждениями рассматривают заявки от белорусских предпринимателей в ускоренном порядке и предлагают возможные решения. Речь идёт о вопросах, связанных с выдачей виз и разрешений на временное проживание высококвалифицированным специалистам и членам их семей, открытием банковских счетов, кроме того, некоторые компании в соответствии с Законом о поддержке нового бизнеса могут претендовать на получение статуса стартапа. К 15 сентября перенести свою деятельность в Латвию согласились 12 белорусских IT-компаний.

Не отстаёт от Риги и Вильнюс, где после президентских выборов поселилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. С 11 августа граждане Белоруссии могут претендовать на въезд в Литву в упрощённом порядке по гуманитарным причинам, которые должны обосновать при подаче документов на шенгенскую визу в посольство страны, а если докажут, что их жизни угрожает реальная угроза, то имеют шанс получить убежище. 23 ноября МВД Литвы сообщило, что 246 граждан Белоруссии уже находятся на территории республики, а 53 — обратились с просьбой о предоставлении убежища. Не благодаря, а вопреки Лукашенко. Белорусский IT-маркетолог объяснил, кто развивал IT-индустрию © Facebook, Никита Черкасов

Однако погоня за кадрами из Белоруссии может в итоге выйти боком европейским странам. Как предупредил в интервью радио Sputnik Беларусь доцент Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок, есть риск, что Польша и Литва переругаются из-за белорусской эмиграции, которая появилась после августовских выборов и сейчас распределена между этими двумя государствами ЕС.

«Эти люди в условиях, когда протест белорусский затухает, их нужно как-то кормить, выделять на это деньги. Ну и, безусловно, что здесь тоже будет какой-то мотив, чтобы вступить в некий локальный конфликт, потому что тех целей, которые Литва и Польша на белорусском направлении себе ставили, достигнуть сейчас категорически невозможно», — заявил он.

Обеспокоенность возможным ухудшением отношений с Варшавой также выражал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис: «Мы были бы просто уникальными. Вот-вот рассоримся с Латвией. У нас нет никаких отношений с Белоруссией и Россией. Осталось поругаться с поляками, и будем, как на пепелище, окруженные соседями, с которыми не общаемся».

В сентябре-октябре консалтинговая компания Deloitte провела опрос финансовых директоров крупнейших компаний Белоруссии и выяснила, что 74% респондентов не собираются переносить бизнес за рубеж в ближайший год, по 13% сказали, что рассматривают вариант либо временного перевода части сотрудников в другие страны, либо частичного вывода бизнеса (о релокации задумались представители сферы информации и связи). Корнилов рассказал, много ли белорусских IT-специалистов стоит ждать на Украине © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В свою очередь, издание Forbes побеседовало с тремя белорусскими бизнесменами, которые уже переехали, и те рассказали, что не все предложенные в соседних странах условия оказались подходящими, например, в Литве и Латвии проблемы создают языковой барьер, стоимость жизни и доступность услуг. Для сравнения: в Польшу хоть и непросто получить визу и разрешение на въезд, поскольку консульства практически не работают, зато это страна с понятным будущим. На Украине нет проблем с языком общения, налоговая нагрузка на бизнес почти вдвое ниже, чем в Белоруссии, но существуют серьёзные политические риски, операционные расходы на ведение IT-бизнеса выше, а с недавних пор нужно получать приглашение от местных компаний-резидентов Украины.

Очевидно, что сейчас белорусскими компаниями, которые решаются на релокацию, движут в первую очередь политические мотивы, но в конечном итоге всё определит экономическая выгода. Собеседники Forbes, например, приходят к выводу, что полный релокейт невыгоден — на переезд всей команды нужно много денег, к тому же они уверены, что внутриполитическая ситуация в Белоруссии рано или поздно вернётся в прежнее стабильное русло.