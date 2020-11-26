Харьковская область наряду с Винницкой и Закарпатской оказалось тем регионом, где местные партийные проекты получили очень значительную поддержку, существенно потеснив «традиционные» киевские партии. Это в общем-то и неудивительно, если вспомнить о феномене Геннадия Кернеса. Но дело не только в нём

Собственно, Харьков в современной Украине изначально стоит особняком. Местные олигархи не смогли составить конкуренцию донецким и днепропетровским ресурсным магнатам в борьбе за Киев, но их влияния хватило для того, чтобы обеспечить свою самостоятельность. Опять же, они постоянно намекают (иногда в голос, иногда — движением бровей), что из Харькова до Белгорода ближе, чем до Киева…

На нынешних выборах явка в Харьковской области была невысокой — 31,1% при среднеукраинской 36,9%. Это, а также высокий результат местных проектов (более 44%), предопределило провал национальных партий.

В выборах облсовета участвовали 11 партий, из которых преодолели барьер пять.

1. Первое место занял региональный «Блок Кернеса — успешный Харьков», который получил 32,6%, что дало ему 46 из 120 мест.

Естественно, поддержка блока по области была неравномерной, больше всего его поддержали в областном центре. Например, в округе №1 (Харьков) за блок проголосовали 38% избирателей, а в округе №14 с центром в Купянске — 19,5%. Однако даже и такой результат является более чем достойным.

2. «Оппозиционную платформу» поддержали 20,1% избирателей, что дало ей 29 мест.

Это значительно лучше, чем по стране в целом (12,5%), что в общем-то неудивительно — речь идёт о базовом регионе.

Результат партии «просел» по сравнению с прошлым годом, когда на парламентских выборах её поддержали 26,55% избирателей региона. В абсолютных цифрах результат оказался в два раза хуже (падение с 270 до 130 тыс.). Очевидно, что электорат блока Кернеса (212 тыс.) в немалой степени формировался из избирателей ОПЗЖ.

Главную роль в переходе избирателей сыграла, разумеется, разная мотивация — голосовали за людей, которые могут эффективно руководить городским областным хозяйством. Собственно, их и среди представителей ОПЗЖ более чем достаточно, но Кернес всё же более авторитетен.

3. «Слуга народа» получила 12% и 17 мест.

Разумеется, по сравнению с 42,7% в прошлом году это грандиозный провал, причём даже на фоне страны в целом — по Украине результат снизился в три раза, а в Харьковской области — более чем в три с половиной. Но на общем фоне (14,5%) область выглядит не то чтобы совсем уж провальной, хотя, безусловно, электорально «дотационной».

4. «Блок Светличной "Вместе!"» поддержали 11,7% избирателей, что также дало 17 мест.

Экс-губернатор Юлия Светличная, в отличие от Игоря Райнина, оставила после себя скорее хорошую память. Она заняла пост в результате проведения кадрового конкурса, а само по себе проведение таких конкурсов было ошибкой Петра Порошенко — ему действительно удалось отстранить от назначения губернаторов региональные элиты, но новые губернаторы оказались людьми не его команды (Светличная, став народным депутатом, осталась нефракционной), проводили самостоятельную линию и не способствовали его избирательной кампании.

5. В облсовет прошла и «Европейская солидарность», получившая 7,6% голосов, что дало 11 мест.

На общенациональном фоне, где результат партии составил 13,7%, итоги плохие, но тут надо скорее удивляться тому, что она вообще прошла в далеко не базовом регионе.

По сравнению с выборами 2019 года поддержка партии выросла — тогда за неё голосовали 4,95%, но в абсолютных цифрах результаты практически не поменялись — партия прибавила себе всего около тысячи голосов.

Остальные партии в облсовет не прошли.

6. Партия Шария получила лишь 4,2%.

Результат, конечно, высокий (по стране в целом — 1,4%), но не более того. Кстати, по процентам партия получила столько же, сколько на прошлогодних выборах. Впрочем, в абсолютных числах результат снизился в 1,6 раза.

7. «Батькивщина» получила всего 2% голосов, что выглядит очень плохо на общенациональном фоне (8,5%) и не слишком хорошо при сравнении с прошлогодними данными (3,6%).

8. «За будущее» получила всего 1,5%, что значительно хуже, чем по стране в целом (8,6%). Правда, надо отметить, что харьковская элита откровенно опасалась полноценного прихода в регион Коломойского и сотрудничала с ним через Кернеса.

9. Результат «Нашего края» — 1,3% (по стране — 3,9%). Партия задумывалась как «зонтичная» структура для кадров местного самоуправления, но в условиях нынешних выборов она в этом качестве оказалась мало востребована — большинство таких людей пошли по спискам региональных проектов.

10. «Победа Пальчевского» получила 0,8%, как и в среднем по стране. Вообще этот проект чисто киевский, ориентированный на поддержку кандидата в мэры бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского, но он участвовал в выборах в девяти регионах, видимо, в расчёте на более значительные политические перспективы. Что это за перспективы, не совсем понятно, — даже в Киеве партия в горсовет не прошла.

11. Партия «Акцент» губернатора в 2014-15 годах Игоря Балуты заняла почётное последнее место с 0,5% голосов.

Резюме: в целом область подтвердила свой статус «особого» региона. Интересно, что в выборах участвовали три бывших губернатора, из которых двое вели на выборы региональные политические проекты, а Райнин шёл вместе с ОПЗЖ, которая выступает за федерализацию Украины.