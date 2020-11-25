Народный депутат Украины Вадим Рабинович заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен связаться с Владимиром Путиным и поговорить о российской вакцине от коронавируса. Об этом Рабинович написал на странице в Facebook, ссылаясь на собственные источники

Эффективность российской вакцины от COVID-19 превысила 95% © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Зеленский, понимая, что его рейтинг стремительно падает, а спасти ситуацию с помощью экономики и борьбы с коронавирусом не получается, потребовал переговоры с Путиным.

Сегодня стало известно, что Госказначейство заморозило финансирование всех незащищенных расходов, а ситуация с короной продолжает ухудшаться. Грядущий локдаун и технический дефолт, о котором мы писали ранее, не добавляют рейтинга президенту, поэтому в ОП решили идти на кардинальные меры.

По данным наших источников, российскую вакцину уже начали ввозить на территорию Украины. СБУ фиксирует и контролирует этот процесс, но по разнарядке из ОП вакцину пропускает. Зеленский понимает всю рискованность этого шага, но за неимением других вариантов он готов сблизиться с Путиным ради спасения своего рейтинга», — утверждает Рабинович.

Депутат также сообщает, что в телефонном разговоре Зеленского с Путиным речь пойдет и об обмене пленными.

«ПреЗедент намерен согласовать с Путиным обмен пленными до Нового года, ему нужны быстрые победы хоть в чем-то. Подконтрольным ЛОМам уже дана разнарядка готовить хвалебные посты в адрес Зеленского. Основной месседж: "Даже в такое сложное для страны время Зеленский не забывает о людях, заточенных в плену у боевиков», — написал Рабинович.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время не было запланировано телефонных переговоров Путина с Зеленским.

«Вы знаете, что мы не анонсируем конкретные телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что, если будет необходимость в разговоре, он будет организован по имеющимся каналам связи.

Александр Скубченко считает, что разговор двух президентов не состоится, поскольку он не принесет результатов.

«Путин даже по телефону не планирует общаться с Зеленским. Об этом сообщил Песков на слухи о том, что Зеленский запросил такой разговор. "Мирный план Зеленского" Зеленский может теперь обсуждать с пингвинами, например. Дальше нас ждёт только циничный пиар на мире, но никакого мира не будет. С нацистом Резниковым и ярыми русофобами в команде Донбасс вернуть? Ха-ха три раза», — заявил Скубченко.

Напомним, последний телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 26 июля 2020 года. Тогда президенты обсуждали вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.