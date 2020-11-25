Президент Украины Владимир Зеленский объявил о программе помощи предпринимателям, которые пострадали от карантина выходного дня. Однако популярность властей это вряд ли поднимет

Во вторник, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

«Пока теленовости молчат о хорошем, ведь упадут рейтинги, и продают вам ужас, «зраду» и ненависть, я продолжаю рассказывать о нашей работе, о «перемоге» Украины. Без посредников. Без манипуляций. Но с антителами — против COVID-19 и против лжи», — заявил Зеленский.

Он анонсировал программы помощи предпринимателям и остальным пострадавшим от карантина выходного дня. Зеленский пообещал помочь бизнесменам и уволенным работникам © president.gov.ua

Для этого в ближайшее время в Верховную Раду направят соответствующие законопроекты. Тем временем украинские предприниматели и власть на местах противостоят карантину выходного дня как могут.

Новые церкви и новые будни

«Делитесь брауни с ближними своими. Во имя какао тёртого, какао-масла и святого сахара. Аминь», — наставлял стоявших перед ним молодой человек в одежде, напоминавшей рясу католического священника.

Так начинался сюжет Hromadske от 14 ноября, рассказывавший о том, как украинские предприниматели борются с карантином выходного дня — ограничениями, введёнными на Украине из-за пандемии COVID-19.

Молодой человек был баристой кофейни Veterano Brownie.

«Мы сегодня выполняем постановление правительстве о карантине выходного дня. Работаем как кофейня на вынос, а также работаем как храм, религиозное учреждение, которым не запрещено карантинными ограничениями работать в выходные. Мы сегодня открыли храм Святого Брауни», — пояснил парень.

Кофейня сети, основанной ветеранами войны в Донбассе, не изобретала велосипед, а пошла проторенным путём.

За два дня до этого тернопольский ресторатор Тарас Ковальчук решил превратить свой ресторан в храм, а свой хостел — в монастырь.

Ковальчук не обратился к Богу и даже не создал собственную религию. Он нашёл способ обойти запреты, которые на HoReCa наложили новые требования украинского правительства.

«Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось, церкви не надо, надо просто религиозную организацию. Поэтому сегодня, 12.11.2020, десять единомышленников на общем собрании проголосовали о создании религиозной организации «Братство Лысых» и об утверждении устава. Поэтому в эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи — трапезная, Лысый — храм», — пояснил он в Facebook.

Примечательно, что украинцы пошли «зеркальным» путём, чем на другой половине земного шара — в Аргентине, где храм превратили в бар, чтобы его можно было посещать на выходные.

Боролись с карантином выходного дня и на гораздо более высоких уровнях. Словно в старом советском анекдоте решили поступить во Львове.

«Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова оглашены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, заведений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это значит, что во Львове невозможно учредить карантин выходного дня, ибо у нас нет выходных. Люди имеют право на труд», — рассказал 13 ноября мэр столицы Галичины Андрей Садовый.

Он выложил у себя на странице скан соответствующего решения исполкома Львовского городского совета и призвал предпринимателей пользоваться этим документом, если им кто-то попытается помешать работать в выходные.

О своём категорическом неприятии карантина выходного дня заявили и некоторые другие градоначальники.

Кое-где решили не ограничиваться словами. Так, в воскресенье 22 ноября торговцы рынка «Седьмой километр» перекрыли Овидиопольскую трассу. Утром в тот день на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией, чтобы проконтролировать соблюдение запрета на работу в выходные. После этого часть торговцев разъехалась по домам, а часть — вышла на акции протеста.

Украинские бизнесмены пояснили свой саботаж и протесты тем, что если COVID-19 можно и не заразиться или перенести его легко, то вот нищета и голод при карантине выходного дня им точно гарантированы. Некоторые из владельцев кафе указывают, что на выходные приходится от 30–40% месячного оборота. Ужасы не нашего городка. Украина как кризис жанра © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Волна возмущения предпринимателей не осталась незамеченной.

Уступки от правительства

Экономист Александр Гончаров уверен, что именно перерастание недовольства бизнесменов в протесты и вынудило власть задуматься о том, что делать с карантином выходного дня.

«Только вчера 22 ноября торговцы одесского промтоварного рынка «7 километр» устроили масштабный протест против введения карантина «выходного дня» с перекрытием движения по трассе на Овидиополь, а уже сегодня на совещании у Зеленского Шмыгаль доложил, что Кабмин разработал план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей», — написал он Facebook 23 ноября.

По мнению Гончарова, власть отреагировала поздно и теперь вынуждена реагировать.

«Словом, пока жареный петух не клюнет — власти не хватятся. Пора бы «Слугам народа» прозреть, увидеть допущенные ошибки и понять, как их быстро исправить», — отметил он.

На следующий день Зеленский и анонсировал меры поддержки предпринимателям.

Так, физические лица-предприниматели (ФЛП, аналог российского ИП. — Ред.), работающие в запрещенных во время карантина выходного дня сферах, смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн (около 21,4 тыс. руб. — Ред.). Власти уверены, что такие выплаты получат около 1,2 млн украинцев, на что придётся потратить почти 10 млрд грн (около 26,7 млрд руб. — Ред.).

«Чтобы получить помощь, нужно зайти в приложение «Дія», ввести данные и номер банковской карты. Далее данные проверяются, и максимум через несколько дней 8 тысяч грн приходят вам на карту», — пояснил алгоритм действий Зеленский. Саакашвили предрек неизбежную катастрофу экономике Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Очевидно, что этих средств вряд ли хватит людям, потерявшим работу, хотя размер этой помощи почти в два раза превышает официально установленную на Украине минимальную зарплату, которая составляет 4723 грн. (около 12,6 тыс. руб. — Ред.).

Ещё одна программа предусматривает одноразовую помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Эта помощь может быть направлена предпринимателям для выплаты работникам, отправленным в вынужденный отпуск.

«Это будет сумма, пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч грн на одного работника», — пояснил Зеленский.

Ещё одна программа предусматривает компенсацию единого социального взноса за наёмных работников. На это, по словам Зеленского, планируют направить 1,5 млрд грн (около 4 млрд руб. — Ред.), что должно хватить на 120 тыс. юридических лиц.

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Кроме того, специальной программой предусмотрены налоговые каникулы для ФЛП первой группы (ИП, годовой доход которых не превышает 1 млн грн., или около 2,67 млн руб. — Ред.). Около 200 тыс. таких предпринимателей освободят от уплаты всех налогов.

Однако вряд ли это улучшит отношение украинских предпринимателей к своим властям. А Зеленский повторит опыт экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, четвёртого президента Виктора Януковича и пятого президента Петра Порошенко, которые тоже раздавали тысячи гривен, но отношения к себе у скептиков так и не изменили.