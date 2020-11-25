Джо Байден, который менее чем через 2 месяца займёт президентский пост в США, решил доверить внешнюю политику страны своему давнему соратнику Энтони Блинкену, имеющему украинские корни. Кроме того, дипломат помогал его сыну Хантеру Байдену с решением неких вопросов, когда тот работал на украинскую энергетическую компанию Burisma

Демократам дан зелёный свет: они получили доступ к государственным делам и начали формировать будущую администрацию, которая приступит к своим обязанностям 20 января 2021 года. Бывший вице-президент США Джо Байден уже представил некоторых членов своей команды, среди них для мировой общественности самый большой интерес представляет, конечно же, госсекретарь, ведь именно с ним придётся работать в ближайшие годы.

Как сообщали СМИ, выбор шёл между 5 кандидатами: бывшим постоянным представителем США при ООН и помощником по национальной безопасности президента Барака Обамы Сьюзан Райс; Энтони Блинкеном, который в ходе нынешней избирательной кампании отвечал в штабе Байдена за внешнеполитическое направление; бывшим послом США в РФ Уильямом Бёрнсом; сенаторами Крисом Мёрфи и Крисом Кунсом — и в конечном итоге остановился на Блинкине.

Украинская тень над администрацией Байдена

Судя по тому, что Байден раздал будущие министерские портфели сотрудникам администрации Обамы, у многих сложилось впечатление, что он собирается вернуться к политическому курсу 44-го президента. Однако сам Байден заверил, что период его правления не станет третьим сроком Обамы, поскольку геополитические реалии изменились. Депутат Затулин объяснил, почему Украина не получит от Байдена то, что хочет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Одна из главных интриг заключается в том, как новый президент будет выстраивать отношения на украинском направлении, которое курировал, будучи вице-президентом. К тому же у его семьи были бизнес-интересы в этой стране.

Как стало известно в середине сентября из электронной переписки сына политика Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколько месяцев назад, он представлял своего отца во времена его работы в Белом доме своим работодателям в украинской энергетической компании Burisma.

Предвыборный штаб демократов убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на Burisma, но бывший бизнес-партнёр Байдена-младщего Тони Бобулински в общении с журналистами президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала вторых теледебатов Трампа и Байдена, представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда».

Как выяснилось накануне, в этой истории в те времена был задействован и будущий глава Госдепартамента.

«Байден-младший поддерживал связи с Блинкеном в то время, когда он занимал пост в совете директоров украинской компании Burisma, а Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря», — сообщил 24 ноября телеканал Fox News со ссылкой на документы, полученные в Госдепартаменте в соответствии с Законом о свободе информации.

В частности, Хантер Байден запрашивал встречи с Блинкеном в мае и июле 2015 года «для обсуждения ряда вопросов». Для уточнения деталей сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон запросили у внешнеполитического ведомства дополнительную информацию.

Однако есть у Энтони Блинкена связи с Украиной намного теснее. Его дед, писатель Меир Блинкен, родился в Киеве, тогда ещё входившем в состав Российской империи, в 1879 году, но в начале XX века эмигрировал за океан.

«Мой дед бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке. Его сын, мой отец Дональд Блинкен, служил в ВВС США в годы Второй мировой войны, а затем был американским послом (в Венгрии в 1994-1997 годах. — Ред.). Он для меня образец и мой герой. Его супруга бежала из коммунистической Венгрии и помогала следующим поколениям беженцев попасть в Америку», — сказал дипломат 24 ноября на церемонии, когда Байден представил его как кандидата в госсекретари. Политолог рассказал, что Байдену следует сделать в отношении Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кроме того, его дядя Алан возглавлял посольство США в Бельгии в тот же период при президенте Билле Клинтоне. Впрочем, ни он, ни его брат Дональд не были карьерными дипломатами, а такие высокие назначения, скорее, были благодарностью за меценатскую деятельность.

Когда Энтони было 9 лет, семья переехала во Францию — его мать вышла замуж за поляка Самуэля Писара, прошедшего концлагеря Аушвиц и Дахау, о чём позже рассказал в своих мемуарах «Кровь и надежда», написанных по настоянию пасынка. Его отчим имел непосредственное отношение к большой политике. В 1960-х годах Писар входил в группу советников президента США Джона Кеннеди, а позже работал в Госдепартаменте, Сенате и комитетах Палаты представителей.

Совпадение или нет, но семья жены Энтони Блинкена тоже была связана с 35-м американским лидером: её дедушка Джеймс Джозеф Роули занимал пост директора Секретной службы США и отвечал за охрану руководства страны, именно при нём произошло убийство Кеннеди и начался Уотергейтский скандал, поставивший крест на карьере 37-го президента США Ричарда Никсона.

Что Блинкен думает об Украине

С украинской тематикой Энтони Блинкен начал знакомство в период работы заместителем госсекретаря Хиллари Клинтон. После перехода Крыма в состав РФ он активно выступал за введение санкций против Москвы.

«Я абсолютно убеждён, что российские действия на Украине — стратегическое поражение для будущего России. Захватив Крым, Россия потеряла Украину. Украина более объединённая и ориентирована на Запад, чем когда-либо», — заявлял дипломат, выступая в Институте Брукингса в июне 2014 года.

Крым он пытался представить как «мёртвый груз» для российской экономики. По его подсчётам, ежегодно на поддержку бюджета и выплату пенсий потребуется не менее $7 млрд, а ещё $15-16 млрд придётся вложить в инфраструктуру. Да, конечно, финансовые вложения в новый регион понадобились, поскольку украинские власти не уделяли его развитию должного внимания, и некогда всемирно известная здравница пришла в упадок. Зато сейчас и россияне, и украинцы с удовольствием отдыхают на курортах полуострова.

В марте 2015 года Блинкен приезжал в Киев, в своей речи в Украинском кризисном медиацентре он подчеркнул, что власти страны должны выполнять требования МВФ, провести реформу прокуратуры и обеспечить независимость Национальному банку. Кроме того, американский чиновник обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума, а именно обязательств по обеспечению территориальной целостности Украины.

Этот тезис любят употреблять украинские политики в контексте Крыма, однако, как неоднократно подчёркивал глав МИД РФ Сергей Лавров, документ содержит одно-единственное обязательство: не применять против Украины ядерное оружие — никто этого не делал и никаких угроз применения ядерного оружия в отношении Украины не звучало. Без гарантий. Что на самом деле даёт Украине Будапештский меморандум © AP, Denis Paquin

Спустя 2 года, когда к власти в США уже пришли республиканцы, Блинкен в авторской колонке для газеты The New York Times призвал Белый дом предоставить Киеву летальное оружие. Любопытно, что в период правления Обамы он сам выступал против этого.

«Мы не считаем, что существует военное решение этого кризиса. Выход должен быть дипломатическим. Предоставление Украине летальной военной помощи играло бы на руку России. Всё, что мы предоставили бы, с высокой вероятностью было бы в двойном-тройном объёме вброшено Россией», — говорил Блинкен тогда.

В конечном итоге летальное вооружение ВСУ получили от президента Дональда Трампа, более чем равнодушно относящегося к Украине, а не от Обамы, обещавшего всестороннюю поддержку.

Мнение экспертов о том, как Байден будет выстраивать политику в отношении Украины, расходятся: одни считают, что он предпочтёт не оказывать так много внимания, как в прежние времена, чтобы лишний раз не провоцировать разговоры о работе Хантера на Burisma. Другие эксперты уверены, что уже после прихода на президентский пост ему будет всё равно, кто и что говорит, и он будет поступать так, как посчитает нужным.

Кто окажется прав, покажет время. Но что можно сказать с высокой долей вероятности, так это то, что американо-украинские отношения в ближайшее время ждёт интенсификация, каковой не было при Трампе.