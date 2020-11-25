В среду, 25 ноября, Кельджабарский район перешёл под контроль Азейрбайджана. В занятых азербайджанцами районах Нагорного Карабаха в ближайшее время развернётся обширное строительство

Во вторник, 24 ноября, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Инициатором разговора была Анкара. Западные СМИ: итоги войны в Нагорном Карабахе и роль России в установлении мира © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов», — сообщила пресс-служба Кремля.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Путин поддержал предложение президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера о целевом взносе для Нагорного Карабаха.

«Недавно президент Красного Креста приезжал в Москву и поделился с нами планами о тех программах, которые реализуются в этом регионе. Президент Путин поддержал предложение о том, чтобы очередной добровольный взнос, который Россия вносит в МККК, в размере двух миллионов евро был направлен целевым образом на содействие работе этой структуры в Нагорном Карабахе и вокруг него», — рассказал Лавров.

Тем временем переходящие под контроль Азербайджана территории спешно покидали армяне. В среду, 25 ноября, азербайджанцы взяли под контроль Кельджабарский район. Азербайджан планирует развернуть на занятых землях широкомасштабное строительство.

Ворота на замке

Во вторник, 24 ноября, РИА Новости распространило видео, как в Кельджабарском районе армянские военные подрывают здание своей части.

В полночь район переходил под контроль Азербайджана. Среди прочего это означало, что путь в Степанакерт теперь оставался один — Лачинский коридор.

«На автомобильной трассе Сотк-Карвачар уже установлены бетонные ограждения и железные ворота, выкрашенные в цвета армянского флага. Дорога из Армении в Карвачар закроется ровно в полночь. Как сообщили корреспонденту Sputnik Armenia сотрудники, проводящие монтаж ворот, излюбленная армянами табличка «Добро пожаловать в Арцах», скорее всего останется и будет носить символический характер», — сообщало издание Sputnik Армения.

Позже издание Sputnik Азербайджан распространило первые кадры из взятого под контроль азербайджанских военных Кельджабарского района. Это видео Минобороны Азербайджана.

İşğaldan azad olunan #Kəlbəcər rayonundan ilk görüntülər

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The first footage of the liberated from occupation #Kalbajar region

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Первые кадры из освобожденного от оккупации #Кельбаджарского района pic.twitter.com/1yHyInut7f — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) November 25, 2020

​На нём было видно, как военные приступили к разминированию территории.

Между тем Баку анонсировал широкомасштабные работы в регионе.

«Азербайджан построит железную дорогу Барда — Агдам. На проектирование и строительство железнодорожной линии железной дороги, общей протяженностью 45 км, президент Ильхам Алиев первоначально выделил 5 млн манатов (почти $3 млн)», — сообщило издание Sputnik Азербайджан. Путин и Эрдоган обсудили Карабах © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Более того, это же издание ранее сообщило, что «Азербайджанские железные дороги» обсуждают строительство новой ветки железной дороги «Евлах-Ханкенди», которая пройдет через Агдам и Ходжалы. Ханкенди в Азербайджане называют Степанакерт, что может насторожить армянскую сторону.

Кроме того, во вторник, 24 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился создать Координационный штаб по решению вопросов территорий, взятых под контроль Баку. Начальником штаба назначили руководителя Администрации президента Самира Нуриева.

Тем временем в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана рассказали об успешном продолжении строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Общая протяжённость дороги составит 101,5 км, ширина — 37,7 м, из которых 21,5 м — для основных четырёх полос. Кроме того, предусмотрено строительство одной резервной полосы с дополнительной широкой частью в каждом направлении.

Известие о строительстве автомобильной дороги в направлении Шуши прокомментировали и в Армении.

Вопросы к своим

Популярный армянский Telegram-канал bagramyan26 впечатлился размахом строительства на занятых Азербайджаном землях.

«Баку приступил к строительству автодороги до Шуши, а что сделали мы?» — задался вопросом канал.

По мнению авторов канала, это строительство должно стимулировать армян.

«Несмотря на то что наблюдать за освоением наших территорий крайне неприятно, мы не должны закрывать на это глаза. Совсем наоборот, подобные факты должны заставлять каждого армянина задуматься о том, что мы сделали сегодня, чтобы приблизить день возврата Арцаха», — указывалось в публикации.

Между тем в самой Армении всё чаще задаются вопросом, как произошло так, что удерживаемые с начала девяностых годов территории за 45 дней были в итоге потеряны. Лавров объяснил жизнеспособность соглашения по Карабаху © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Здесь примечателен скандал с удалённой публикацией в Facebook пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Мане Геворгян.

В понедельник, 23 ноября, Пашинян посетил предприятия военно-промышленного комитета, где ему и представили новейшие разработки. Запись об этом и опубликовала Геворгян. Но после волны комментариев, суть которых сводилась к тому, где же была эта техника во время войны, пресс-секретарь Пашиняна удалила запись.

Тем временем армяне опасаются, что на занятые Азербайджаном земли придут совсем не азербайджанцы.

«По данным арабской службы Sky News, Турция с завоеванных ею территорий на северо-западе Сирии начала переселять сотни семей на те территории Арцаха, которые после позора 10 ноября перешли под оккупацию Азербайджана. Это преимущественно семьи туркоманов (тюркские племена), которые должны изменить демографическую картину региона. Кстати, именно с помощью этого метода (демографической инженерии) Турция вот уже несколько лет подчиняет себе территории на севере Сирии. Эти сведения подтверждаются и из других источников», — написал в Facebook 24 ноября преподаватель Ереванского государственного университета, востоковед и внештатный эксперт Фонда имени Конрада Аденауэра Варужан Гегамян.

По его словам, появление этих людей в регионе должно встревожить Россию, Иран и Грузию.

«Нас же это должно отрезвить. Если вы осознали нависшую над нами новую физическую угрозу, то пришло время требовать компетентности и реальной политики, а не цирка и имитации политики», — подытожил Гегамян.

Для России крайне важно, чтобы в регионе не оказались радикалы, с которыми воевали российские солдаты в Сирии. Вчера, 24 ноября, исполнилось пять лет с того дня, как турецкие ВВС в небе над Сирией сбили российский бомбардировщик Су-24. Катапультировавшегося пилота Олега Пешкова с земли расстреляли туркоманские боевики, один из которых — сторонник идей пантюркизма Альпарслан Челик — позже на камеру признался в содеянном.

Штурману Константину Мурахину удалось спастись.

Однако официально из Азербайджана пока сообщают о подсчёте количества переселенцев из Нагорного Карабаха, покинувших свои дома во время первой Карабахской войны. Такой подсчёт начался в Агдамском районе. В первую очередь собирается информация о том, на каких территориях очутились переселенцы. Земля и камни: в Нагорном Карабахе возникли новые проблемы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Устанавливается список домов и объектов, пострадавших в результате последних военных провокаций ВС Армении, подсчитывается ущерб, нанесенный району», — цитирует издание Trend исполнительные власти района.

Строительные работы обещают начать после того, как разминируют территорию, что займёт время.

Однако захотят ли переселенцы, обжившиеся на новых землях, возвращаться на землю, где ещё недавно велись бои и где пока не налажен быт и которые не встроены в азербайджанскую экономику? Впрочем, для Азербайджана превращение занятых земель в образцово-показательные, эдакую «витрину» — вопрос престижа.

А для России, Ирана и многих других государств важно, чтобы Нагорный Карабах в будущем не превратился в очаг напряжения в Закавказье.