В конце ноября 2020 года на Украине вновь заговорили о введении полного локдауна, а не только карантина выходного дня. Страна стоит на пороге резкого прироста количества заболевших в условиях «реформированной» Ульяной Супрун системы здравоохранения и нехватки медперсонала

Во вторник, 24 ноября, руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий заявил, что страна находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. И в течение следующих одной-двух недель ожидается мощная эпидемическая волна, а пика она достигнет лишь в январе-феврале, если ничего не делать, но сбить эту волну можно в декабре посредством жестких карантинных мер.

Ткаченко хочет ввести двухнедельный локдаун на Новый год © Facebook, Олександр Ткаченко Максим Степанов в эфире телеканала ICTV недавно заявил, что полный локдаун в стране возможен в случае коллапса медицинской системы, признав, что всё к этому и идет, поскольку количество мест в медучреждениях для лечения инфицированных коронавирусом заканчивается.

«Учитывая сегодняшнюю динамику, мы можем говорить, что критическая загруженность — это от 25 до 30 тысяч новых заражений за сутки. В таком случае загруженность нашей медицинской системы может быть близкой к 80 процентам, а это уже серьезная цифра», — пояснил министр.

Чуть ранее, 21 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль тоже заявил, что правительство начало разрабатывать план введения локдауна.

«Мы начали публичное обсуждение этого плана, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса», — пояснил Шмыгаль.

24 ноября о локдауне на новогодние праздники написал и министр культуры Александр Ткаченко, который ранее активно выступал против него и даже не голосовал за карантин выходного дня.

«Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагаю, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам… А во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн», — написал Ткаченко, попутно отметив, что правительство должно помочь всем, кто финансово пострадает от локдауна.

Врач предупредил о риске заражения коронавирусом трех четвертей населения Украины © REUTERS, Gleb Garanich

Под осуществление этой помощи в правительстве надеются взять кредит $300 млн в Международном банке реконструкции и развития (МБРР) для преодоления последствий эпидемии коронавируса. Однако украинский экономист Юрий Черняк достаточно скептически воспринял эту инициативу.

«Статьи расходов настолько мутные, что сразу ясно — власть намерена и эти международные средства украсть, как украла их из коронавирусного фонда. У Зеленского уже сообразили, что ковид-19 — это круче, чем война на Донбассе», — говорит экономист.

Telegram-канал «Картель» утверждает, ссылаясь на источники в Кабмине, что в Офисе президента лежат два плана по введению локдауна: с 7 декабря на 2 недели до 21 декабря, а после «выход» из него на новогодние и рождественские праздники. Второй план — это, наоборот, «новогодний карантин». Второй план более тяжелый и будет уже вынужденным, но для бизнеса он более «убийственный», потому что рестораны, кафе, ярмарки, магазины, бары в этот момент зарабатывают большую часть выручки и многие предприниматели «молятся» на эти даты, чтобы улучшить свой финансовый показатель.

Украинский мэр раскрыл планы Кабмина по введению полного локдауна © Сommons.wikimedia/ВО Свобода Александр Дубинский считает, что новогодний локдаун будет использован, прежде всего, для подавления массовых протестов, вызванных экономической ситуацией, и проталкивания непопулярных решений.

«Когда был принят рынок земли? Когда страна ушла на карантин. Тогда, когда нельзя было проводить массовые мероприятия, люди были максимально напуганы и сидели по домам. Именно тогда и была проведена земельная реформа во втором чтении. Поэтому сейчас, когда будет приниматься решение о перезапуске неконституционного Конституционного суда, его сносе с помощью иностранных партнеров, выборов — журналистов тоже не будет. Выборов управляемых судей.

Точно так же сейчас введут локдаун 15 декабря. Подтащат под эту историю соответствующие законы. Сделают внеочередную парламентскую сессию и протащат эту тему. По сути, будет конституционный переворот. Пока мы будем все сидеть на карантине», — заявляет депутат.

Для борьбы с экономическими последствиями карантина он предлагает законопроект по оказанию финансовой помощи.

«Предложения очень простые: ФОПам нужно отменить внесение в выплату ЕСВ, отменить ответственность за неуплату арендной платы, отменить все проверки. Нужно отменить налоги за месяцы, когда будет локдаун, и выплатить гражданам минимальную зарплату. Каждому гражданину Украины зачислить минимальную зарплату на месяц, пока будет длиться карантин. Чтобы люди могли оплатить себе еду и лекарства.

Кстати, считаю, что и коммунальные платежи на месяц локдауна также должны отменить. Такой проект закона подготовлен и отправлен на подпись всем депутатам. Давайте посмотрим, кто его подпишет. Пройдет ли он первое чтение, и вообще, поставят ли его на голосование», — пишет Дубинский.

Однако, учитывая, что на Украине «казна пуста», вряд ли подобный законопроект поддержат коллеги Дубинского.

Бизнесмены массово сняли штаны посреди Львова — видео © скриншот видео Дайте працювати Павел Кухта считает, что поддержка предпринимателей в условиях локдауна может обойтись бюджету в 20 миллиардов гривен в месяц.

«Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун, — это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты», — пояснил Кухта, требуя просить эти деньги у МВФ, попутно подчеркивая, что в этом году Фонд уже денег не даст.

Однако опыт предыдущих месяцев показывает, что новые транши МВФ идут исключительно на выплату предыдущих долгов фонду.

Президент Зеленский пока заявляет о разработке плана по возмещению некоторым категориям бизнесменов убытков в размере 8 000 гривен из-за карантина выходного дня.

«Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, как пример, или наемный работник и вас увольняют, потому что кофейня, где вы работали, к сожалению, закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен», — отметил президент в новом видеообращении.

Однако подобные компенсации бизнесу на Украине обещали еще во время весеннего карантина, но по факту их практически никто не получил. На этом основании можно предположить, что Украину ожидают более ожесточенные бунты мелких предпринимателей и массовые протесты. И происходить они будут на фоне новой волны пандемии, фактически сводя на нет жесткие карантинные меры.

Если же к этим протестам присоединятся радикальные националисты и «герои майдана», то сразу же можно предсказать, что власти пойдут им на любые уступки, вплоть до отмены локдауна, поэтому и вся инициатива правительства может оказаться пустой и бессмысленной.