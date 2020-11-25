Если бы мы Майе Санду пару месяцев назад сказали, что ее судьба будет в руках Ренато Усатого и Илана Шора, она бы в нашу сторону даже не плюнула (что впрочем, не мешает ей судиться с "КП", выставив иски на общую сумму в 100 тысяч леев)

Тем не менее это так.

На сегодняшний день Усатый благополучно нейтрализован, кинут, позабыт и позаброшен.

Эксперт объяснил, почему на выборах в Молдавии не победил пророссийский кандидат © REUTERS, Vladislav Culiomza

И этой загвоздкой на этот час является фракция под руководством Илана Шора (группа депутатов из одноименной партии и примкнувшие к ней перебежчики).

И вот теперь перед Шором дилемма: куда катнуть эту фракцию — вправо или влево?

И пример Усатого — ему наука.

Но в молдавской политике почти не бывает логики: сплошное хаотичное движение ионов.

Что ж, наблюдаем — все самое интересное, как и было обещано, впереди.

После неожиданного исхода выборов остро встает вопрос о том, какие советники будут работать бок о бок с главой государства.

Победителей обычно не судят. Вот так и с новым президентом Молдавии: какие бы ни выдвигались обвинения.

Игорь Гросу

Депутат от партии PAS Игорь Гросу личным автомобилем перекрыл дорогу в Варнице.

Обеспокоенный судьбой молдавского народа депутат от партии Майи Санду Игорь Гросу, находясь в приграничном селе Варница, заявил, что приднестровский монополист — фирма "Шериф" — организует подвоз и подкуп избирателей Приднестровья: по 400—500 леев за голос.

В ответ на требования приехавшего в Молдову в качестве наблюдателя депутата Государственной думы России Казбека Тайсаева не препятствовать свободному волеизъявлению граждан Игорь Гросу назвал приднестровцев "сепаратистами". И заявил, что не допустит, чтобы "сепаратисты решали судьбу Молдовы на ближайшие 4 года".

Появление в интернете аудиозаписи, где речь идет, возможно, о помощи Майе Санду от Илана Шора, всполошило жителей Молдовы — теперь эту новость обсуждают все.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Сети появилась запись разговора предположительно между представителем команды кандидата в президенты Молдовы Майи Санду — Игоря Гросу и некоего Вячеслава Галоя, который является представителем Партии Шора, сообщает sputnik.md.

Эксперт оценил планы Майи Санду по быстрому обогащению Молдавии © Facebook, Maia Sandu

Неожиданный образ Санду: истерия под соусом "хочу в президенты", Гросу является ответственным за учет финансирования в период предвыборной кампании партии "Действие и солидарность" и генеральным секретарем этого политформирования.

"Да… будет проведена транзакция. (…) Мы об этом еще тогда говорили… семьдесят с чем-то тысяч… Вы говорили о наблюдателях, если это возможно. Это пойдет и в фонд наблюдателей", — говорит голос, принадлежащий предположительно Галою. "Вы проверьте", — отвечает ему голос, приписываемый Гросу.

Гросу подтвердил, что в понедельник на банковский счет поступили четыре транша, по 70 тысяч леев каждый, которые осуществил Вячеслав Галой, однако партия "Действие и солидарность" начала процедуру возвращения поступивших на счет финансовых средств.

Эксперт — о поражении унионистов и том, использует ли Санду эту тему.

Гросу также утверждает, что представители политформирования не просили Илана Шора перечислять им деньги на предвыборную кампанию.

Шор, в свою очередь, отметил, что представители Санду "ведут себя странно, заявляя о том, что намерены вернуть средства, которые изначально сами просили".

Кандидатуру на пост заместителя министра предложила глава ведомства Майя Санду. Предполагается, что И. Гросу будет курировать вопросы стратегического планирования в образовании.

Лидер партии «Наши» Михаил Ахремцев подал заявление в Генеральную прокуратуру на одного из лидеров PAS Игоря Гросу. Ахремцев поведал об этом посредством социальной сети Facebook.

— Игорю Гросу из партии PAS (Partidul Acțiune și Separatism) предстоит нанести визит в Генеральную прокуратуру, где он будет объяснять свои действия по блокированию дорог, созданию аварийных ситуаций, препятствованию голосованию и угрозы в адрес граждан РМ 1 и 15 ноября.

С утра пораньше занесли, как и обещали, обращение в Генпрокуратуру на имя Генерального прокурора Александра Стояногло, — заявил Ахремцев.

Олеся Стамате

Выпускница факультета права Государственного университета Молдовы, получила звание магистра европейских исследований в Европейском колледже.

Профессиональная деятельность

У Стамате есть лицензия адвоката. С 2011 года она является членом Союза адвокатов.

Данных о трудовой деятельности Стамате в открытом доступе немного. Она возглавляла Ассоциацию по эффективному и ответственному управлению. Специализировалась в сфере юстиции и реформы центральной публичной администрации.

Ранее Стамате работала в Фонде Сороса в Молдове, затем была экспертом нескольких проектов для Госканцелярии, Министерства внутренних дел и Министерства образования.

Более десяти лет занимается управлением и оценкой различных проектов.

24 июня 2019 года Олеся Стамате принесла присягу министра юстиции перед президентом Молдовы Игорем Додоном.

Алайба

Политики зачастую любят жить роскошно, вот и депутат от блока ACUM и бывший советник Влада Филата Думитру Алайба не стал исключением.

К примеру, рыночная стоимость дома депутата оценивается примерно в 6 миллионов леев — подобные цифры приводит в своем исследование блогер Ион Харгел, сам же политик эти данные отверг.

К примеру, в декларации о доходах Думитру Алайба указал, что владеет лишь половиной дома и участка, на котором тот построен в 2017 году. Оценил свою недвижимость представитель блока ACUM в скромную сумму в 30 тысяч евро. Впрочем, цифра сразу начинает казаться нереальной, ведь если сравнивать с другими предложениями на рынке, то становится понятно, что стоимость подобных домов начинается от 350 тысяч евро и может достигать выше 500 тысяч.

При этом при расчете стоимости недвижимости еще учитывается район, где она находится.

Однако Алайба отвергает все доводы, перечисленные в исследовании.

— Я живу в квартире. Я задекларировал несколько объектов недвижимости, среди которых те, которые принадлежат жене в Эстонии, — заявил депутат.

— Откуда у вас деньги на приобретение участка в Эстонии?

— Это не я приобрел. Это принадлежит моей жене. Участок земли и дом, полученные в наследство от ее бабушки. И еще один дом она купила в Таллине, — уверяет Алайба.

Блогер, который опубликовал расследование об имуществе политика, придерживается другого мнения.

— Он администрировал троллинг-ресурс «Жиос Алианца» прямо с 5-го этажа здания правительства и тогда не жаловался на то, что живет в условиях класса люкс. С 2009 года Алайба является заместителем начальника Государственной канцелярии. За выдающиеся результаты в области «хождения на задних лапках» перед Филатом Алайба получил повышение в 2012 году, стал консультантом в кабинете премьер-министра. А в 2013-м нынешний депутат от PAS был назначен Владом Филатом на должность главы секретариата экономического совета при премьер-министре, и параллельно он продолжал троллить партии альянса — ДПМ и ЛП, — уверяет блогер.

Ион Харгел также напомнил, что именно Алайба утверждал, что с Banca de Economii все в порядке и нет никаких поводов для беспокойства, однако спустя короткое время после его заявлений для прессы стало известно о масштабном банковском мошенничестве, передает tvc.md.

При этом ранее, после вступления в должность, Алайба провел прямой эфир из своего кабинета, показав всем гражданам Молдовы, в каких условиях работают народные избранники.

Из политиков на марше замечены депутаты Дмитрий Алайба, Михаил Попшой и Игорь Гросу.

Марш солидарности организуют: Группа феминистских инициатив Молдовы, неправительственная организация, поддерживающая и защищающая права ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M, национальная коалиция «Жизнь без насилия в семье», неправительственная организация Platzforma и «Платформа за гендерное равенство».

Попшой

Отец — коммунист, а сын — активист партии Майи Санду. Речь идет о зампредседателя ПДС Михае Попшое. Его отец прошел в местный совет Вадул-луй-Водэ по спискам Партии коммунистов, а затем переметнулся в ПСРМ. Об этом напомнил кандидат в депутаты по 32-му округу в Кишиневе Дорин Киртоакэ.

«Не ее конек»: молдавский эксперт описал позицию Санду в отношении Приднестровья © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

Как уточнил либерал, он лишь пытается разобраться, насколько сочетается участие членов семьи Попшой одновременно в двух избирательных кампаниях — блока ПДС-ППДП и коммунистов-социалистов.

В комментарии к посту Киртоакэ Михай Попшой отметил, что его отец действительно состоял в Партии коммунистов, но в ПСРМ не переходил, а является сейчас независимым советником.

Также Попшой назвал нормальной ситуацию, когда дети не разделяют политических взглядов родителей.

Майя Санду на наши телефонные звонки не ответила.

Ранее зампреседателя ПДС выступил с заявлением, что партийные и личные интересы превалируют, когда речь идет о месте в парламенте. В эфире одного из частных телеканалов Попшой, высказал мнение, что сразу после выборов блок ПДС-ППДП распадется.

«Возможно, будет две или даже три фракции, так как есть компонента, включающая гражданское общество, и есть две партии. Конечно, если мы придем к власти, будет правящая коалиция, а если окажемся в оппозиции — будем координировать действия», — говорит кандидат в депутаты по 32-му округу Михай Попшой.

Об этом же некоторое время назад говорила и председатель ПДС Майя Санду. Возможность роспуска блока прописана и в соглашении о его создании. Партии могут расторгнуть партнерство через три дня после утверждения результатов выборов Конституционным судом.

Михаил Попшой, избирательный блок «ACUM». Является заместителем председателя Партии «Действие и солидарность». Согласно профилю, выполненному в рамках кампании «За чистый парламент», был политическим аналитиком в Jamestown Foundation (США), менеджером проектов в Офисе НАТО в Молдове и политическим аналитиком Посольства США в Республике Молдова.

Учился в университетах в Италии (Милан), Великобритании (Йорк), Венгрии (Будапешт) и Государственном университете Молдовы.

Согласно своей декларации об имуществе и интересах, поданной в ЦИК 26 декабря 2018 года, за последние два года подписал договоры на оказание услуг на сумму 179 000 леев.

Деньги были получены из нескольких источников, таких как Ассоциация по внешней политике (АВП), фонды имени Конрада Аденауэра и Фридриха Эберта, Институт стратегических инициатив. А еще он указал общий доход своей супруги в 345 000 леев. Семья владеет также земельным участком в черте населенного пункта площадью в 12 соток с 2006 года и заявленной кадастровой стоимостью в 135 939 леев.

В том же 2006 году он приобрел дом с подсобными строениями, которые снес. В 2012 году приобрел квартиру в 65 квадратных метров стоимостью в 405 000 леев по договору купли-продажи. Еще одну квартиру, площадью в 29,5 метра, купил в 2016 году.

Вчера во время передачи на телеканале TV8 произошел скандал. Депутат от Партии социалистов (ПСРМ) Григорий Новак ударил депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS) Михая Попшоя. Тот ответил ему пощечиной.

Инцидент случился во время рекламной паузы, которую пришлось продлить, чтобы успокоить гостей студии.

Ссора произошла после того, как Михай Попшой сказал Григорию Новаку, что его брак фиктивный и заключен якобы из-за участка земли. В ответ депутат-социалист заявил, что не позволит никому оскорблять свою семью.

«Тактический проигрыш Москвы»: молдавский эксперт объяснил победу Санду на выборах © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Мариана Рацэ рассказала, что во время рекламной паузы между депутатами произошел более серьезный обмен репликами, в том числе нецензурными выражениями. После этого Новак дал Попшою пощечину, тот ответил Новаку тем же. Депутат от PAS вызвал в студию полицию.

В конце передачи ведущая уточнила у Григория Новака, не сожалеет ли он, что ударил Михая Попшоя. Депутат заявил, что не сожалеет о случившемся, и отметил, что это недостойно — оскорблять членов семьи коллеги. «Недостойно для депутата нападать на членов семьи: маму, сестру, брата», — сказал он.

Мариана Рацэ выразила надежду, что ее гости успокоились и конфликт исчерпан. Она уточнила у Михая Попшоя, отменил ли он вызов полиции. Он сказал, что не знает уже, и добавил, что Григория Новака защищает депутатский иммунитет. «Господин радуется своему иммунитету, если бы у него не было иммунитета, может, он имел бы голову на плечах», — добавил Михай Попшой.

В 2019 году ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Голоса представителей Молдовы при голосовании разделились: если Андрей Нэстасе (Платформа DA) и Влад Батрынча (ПСРМ) поддержали резолюцию, то представляющий PAS Михаил Попшой высказался против, объясняя свою позицию желанием поддержать "украинских соседей".

"Наши киевские партнеры настойчиво просили меня поддержать их при этом голосовании", — сказал он.