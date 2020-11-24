В центре украинской столицы - на Майдане и Крещатике - запланирован ремонт. Он обойдется почти в 20 миллионов гривен и вряд ли сделает Киев лучше. Скорее наоборот

В центре Киева запланирован ремонт, сообщило украинское издание «Вести».

«Несмотря на кризис и пандемию, в Киеве решили заняться реконструкцией Крещатика. По традиции там хотят заменить плитку <…>, а еще сократить количество полос для проезда авто, выделив их для велосипедистов. Архитекторы уверяют, что все это ни к чему. Тем более что только проект оценивается в 18,2 млн грн (около 48,5 млн руб. — Ред.)», — сообщило издание 24 ноября.

Среди планируемых изменений — сужение дороги для автомобилей на две полосы. Вместо этого появятся дорожки для велосипедистов.

Что касается пешеходных переходов, то их переоборудуют под потребности маломобильных людей и незрячих. Дорожное покрытие при этом заменят на плитку или природный камень. Корчевников объединил Киев и Москву — видео © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Возле всех переходов появятся тактильные полосы для незрячих. Такие желтые полосы появились на многих улицах в Киеве после ремонта.

Кроме того, проектом предусмотрена замена всех указателей — как нумерации на домах, так и указателей направления одновременно с их подсветкой. Также будут заменены уличная мебель, урны и освещение (с использованием светодиодных ламп), а на пешеходных переходах и велопереездах установим дополнительное LED-освещение», — цитирует издание коммунальное предприятие «Киевавтодор».

При этом до общественных слушаний планировалось создание двух двусторонних велодорожек. Однако после решено было создать две односторонние дорожку и одну двустороннюю.

На данный момент документ проходит экспертизы. После этого должен появиться окончательный проект. Срок его появления — до 31 декабря.

У специалистов и наблюдателей проект уже вызвал ряд замечаний.

Мэр педальный

В начале июля народный депутат Александр Дубинский, желавший побороться за пост мэра Киева, обвинил столичного градоначальника Виталия Кличко в том, что тот разворовывает деньги на велодорожки.

По словам Дубинского, если и есть где качественные велодорожки, то только в центре. При этом обустроены они рядом с Киевской городской государственной администрацией.

«Вот оно объяснение — велодорожка проходит мимо въезда в здание КГГА. Но если проехать буквально несколько метров вперед, то велодорожка пропадает <…> Закончился велосипедный Киев — и начался туёвый Киев с туёвым мэром. Нам пришлось проехать буквально несколько сотен метров, чтобы показать вам, что «велосипедный Киев» — это фейк», — отметил Дубинский.

Он заявил, что проекты мэра по обустройству велосипедных дорожек в Киеве весьма спорны, а их стоимость завышена. Так, строительство велосипедной дорожки от Почтовой площади до моста Патона спорно, так как добраться до неё можно будет лишь на авто.

«Стоимость строительства — 184 млн грн (около 490 млн руб. — Ред.) за 5 км пути. Примерно столько же было потрачено на ремонт набережного шоссе. Только по своей сложности и затратности это несравнимые проекты. Поэтому тут даже думать не надо — на велодорожке половину точно украдут. В планах строительство еще семи велодорожек, но все это — планы, чтобы украсть», — подчеркнул Дубинский.

Но он не преуспел на праймериз и так и не стал кандидатом в мэры от партии власти «Слуга народа». А Кличко же победил на выборах столичного градоначальника.

И свою страсть к велосипедам и урбанистике не забыл.

Теперь сужение ждёт и так часто стоящую в пробках центральную улицу Киева. При этом не учтены вопросы и тех, кто пользуется общественным транспортом.

«У Ассоциации велосипедистов хорошее лобби в мэрии. Но в проекте абсолютно не учтены интересы пользователей общественного транспорта, которых больше. Изначально речь шла, чтобы выделить отдельную полосу для общественного транспорта», — цитируют «Вести» эксперта по вопросам транспорта Дмитрия Беспалова.

При этом главным моментом остаётся экспертиза проекта. Она уже вызывает вопросы. Олигарх, который поднял Киев. И его «Шоколадный дом» © предоставлено автором

Экспертиза, которой не будет?

Если в том, что касается архитектуры ещё можно надеяться на экспертизу, то в том, что касается дорожного движения, есть вопросы.

Дело в том, что, как выяснилось недавно, в столице Украины некоторые аспекты дорожного строительства пущены на самотёк. Так, агентство «Украинские новости» 19 ноября опубликовало материал, свидетельствующий: островки безопасности, которые стали появляться на дорогах Киева, не исследованы на предмет влияния на трафик ни одним из ведомств.

Агентство отправило запросы в Минрегионстрой, «Киевавтодор» и полицию. Из всех ведомств пришли ответы, что это не их компетенция.

Водители же негодовали.

«Трафик явно и очевидно ухудшился. При этом в Киеве и других городах и так гигантские пробки. Вместо островков надо строить транспортные развязки и подземные переходы как в приличных странах», — цитировало их агентство.

Но против подземных пешеходных переходов выступают урбанисты, указывая, что люди часто их игнорируют.

При этом проблема не нова. Ещё около двух месяцев тому назад на неё обратил внимание директор «Украинских новостей» Денис Иванеско.

«Обалденные островки безопасности сделал Кличко. Было 4 ряда, осталось — 2. А на перекрестке 2 машинам тяжело разминуться. Ну ничего, фура 3 раза повернет — вывернет ваши островки мясом наружу. Не хватает рва с водой и противотанковых ежей. Недоработали машиноненавистники, чтобы им всю жизнь пешком ползать. В Киеве пробки больше, чем в 20-миллионном Мехико и власти стимулируют их рост, оплачивая сомнительные дорожные сооружения с наших налогов», — написал Иванеско в Facebook.

Теперь же центральную улицу Киева ещё сузят, что вряд ли улучшит ситуацию с и так стоящим в пробках центром. И это притом что ширина тротуаров на Крещатике позволяет оборудовать пускай и однополосные, но две велосипедные дорожки без ущерба для пешеходов.

Да и Киев — не Амстердам. Здесь нет такого большого количества велосипедистов и пока не создана полноценная инфраструктура, чтобы велосипеды можно было безбоязненно парковать на улице. Кроме того, киевские водители паркуются на правой полосе Крещатика, что и так сокращает количество полос дороги.

Непродуманный ремонт центра может окончиться банальным «распилом» денег и ожесточением друг против друга автолюбителей, велосипедистов и пешеходов, для которых поездка в общественном транспорте станет ещё дольше.