Год подходит к концу, а обещанного Украине транша Международного валютного фонда до сих пор нет. Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ, а глава Нацбанка Кирилл Шевченко съездил в США на переговоры с фондом, но никаких внятных новостей о получении транша нет

Международный валютный фонд в начале июня 2020 года утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на $5 млрд. 12 июня Украина получила первый транш МВФ в размере $2,1 млрд. А остаток был разделен еще на 4 транша. Ожидалось, что Украина до конца 2020 года должна получить от МВФ еще два транша по $700 млн.

Киев согласился тогда выполнить ряд условий. Во-первых, украинские власти приняли закон о реприватизации банков («антиколомойский» закон). Во-вторых, разрешили продавать землю.

Согласно меморандуму, Украина обещала повысить пенсионный возраст, закрыть «лишние» школы, продолжить медицинскую реформу, отменить ограничения на повышение коммунальных тарифов для населения.

В июле в Киеве ждали миссию МВФ, чтобы согласовать перечисление второго транша. Но визит несколько раз откладывался, в итоге до сих пор так и не состоялся.

Украина не получит транш МВФ до конца года — названа причина © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Йоста Люнгман пояснял, что продолжаются дискуссии по выполнению параметров и показателей кредитной программы.

«Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется меморандум об экономической и финансовой политике», — говорил он.

Что беспокоит МВФ

На сегодня, по заявлению властей, Украина выполнила все структурные маяки МВФ, и формальных предпосылок для того, чтобы не выделить ей транш или не присылать миссию, у МВФ нет.

Однако, как сказал во время поездки в Вашингтон глава НБУ Кирилл Шевченко, даты пребывания миссии МВФ на Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд. По его словам, сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. В частности, первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности на Украине, второй — проекта госбюджета на 2021 год, а третий — работы самого Нацбанка.

«Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда… Четкие месседжи, которые дал президент, показали, что у Украины нет другого пути и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру», — рассказал в интервью «Голосу Америки» Шевченко.

Украина: провал власти на выборах и дорога к внешнему управлению. Главное на неделе 13-20 ноября от экспертов © пресс-служба президента Украины Кристалиной Георгиевой уверил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

«На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены», — сказал Зеленский.

Но у МВФ, похоже, другое мнение.

«Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости Центрального банка и усилиях в борьбе с коррупцией. Полное согласование действий необходимо до пересмотра программы», — написала в Твиттере после телефонного разговора с Зеленским Георгиева.

То есть в МВФ дали понять, что их продолжает беспокоить ситуация с антикоррупционными органами, особенно после атаки со стороны Конституционного суда на электронное декларирование, а также независимость Нацбанка после смены его руководства.

Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро.

Озабоченность в МВФ вызывает также ряд инициатив, которые там считают протекционистскими. Например, летом Рада приняла в первом чтении закон о локализации производства. Документ предписывает госорганам закупать транспорт, который на 25—45% производится на Украине.

Как заявил представитель Фонда на Украине Йоста Люнгман, экономическая поддержка со стороны МВФ для Украины важна, а не менее важна — поддержка долговременной стабильности в стране. Говоря о преградах для достижения такой стабильности, Люнгман сослался на опрос инвесторов.

«Четвертый год подряд мы видим, что инвесторы переживают за коррупцию, судебную коррупцию и влияние олигархов на экономику… Очевидно, что такие вопросы надо будет решать, чтобы обеспечить долгосрочный рост. Эти вопросы достаточно высоко стоят в программе поддержки. Это вопросы, которые мы стремимся решить», — сказал представитель МВФ во время общего ежегодного собрания Европейской бизнесс-ассоциации.

При этом Люнгман избежал прямого ответа на вопрос, получит ли Украина деньги МВФ хотя бы в 2021 году.

Наказание за утрату доверия

По словам инвестбанкира Сергея Фурсы, МВФ перестал доверять Украине.

«Заявления украинской стороны о том, что мы все выполнили для первого транша, некорректны. Мы, может быть, выполнили все, что должны были сделать на конец июля. Но конец июля был давно. А меморандум предусматривает расписание шагов, тайм-план реформ. И, может, для кого-то это станет сюрпризом, но чем позже вы выполняете требования, тем больше требований вам надо выполнить. И это логично.

Это связь времени и пространства практически. И если вы выполнили то, что должны были в июле, но говорите о транше в декабре, то вы не получите транш, пока не сделаете все, что надо было исполнить до декабря. Потому что вы не выполняете план сотрудничества. Потому что вы не выполняете взятые на себя обязательства. А вы сами говорили, что обязуетесь к определенной дате провести определенные реформы. И если память плохая, то не беда, все записано в меморандуме.

Не говоря уже о том, что под удар поставлено множество реформ, сделанных в рамках сотрудничества с фондом. Миссия приедет, только если будет full agreement, то есть в МВФ увидят, что у украинской власти есть план, как починить то, что они уже сделали, и президент под этим планом публично подпишется.

Пока что президент не подписался даже под судебной реформой, которая предусмотрена сотрудничеством с МВФ. И речь тут только о приезде миссии, не о выделении денег. Деньги будут, только когда этот план реализуют. В чем есть огромные сомнения», — написал Сергей Фурса в своей колонке в издании «Новое время».

За что расплачивается Украина

Глава МВФ обсудила с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Елена Лукаш раскритиковала президента Зеленского и правительство за невыгодное для страны сотрудничество с МВФ. Она напомнила, что Зеленский год назад заявил, что договорился с МВФ и Всемирным банком на кредит в $10 млрд, однако Украине выделили только $2,1 млрд.

«Я не буду задавать вопрос, сколько можно еще унижаться, сдавать все национальные интересы и сколько раз еще нас обманут и используют представители МВФ», — сказала экс-министр в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению экономиста Алексея Куща, если транш от МВФ в 700 млн рассматривать просто как некую сумму, то он не критичен.

«Золотовалютные резервы Нацбанка составляют 27 млрд, а те же 700 млн долларов можно перекрыть через выпуск ОВГЗ», — сказал Алексей Кущ в комментарии Украина.ру.

Однако, как считает экономист, сотрудничество с МВФ выгодно украинским политическим и экономическим элитам.

«Благодаря сотрудничеству с МВФ статус этих людей на Западе повышается. Получается, что они представляют страну, которая сотрудничает с международными структурами, это выглядит солиднее. О последствиях они не задумываются.

Брать кредиты стало неким ритуалом, даже религией. Кредит МВФ для них пропуск в мир западных финансовых элит. Если они не будут сотрудничать с МВФ, к ним будут более пристально относиться на Западе и финансовый мониторинг, и местные правоохранительные органы, а местные финансовые элиты будут считать их чуть ли не изгоями. И они этого очень боятся.

Наши подписали бы меморандум с МВФ, если бы там шла речь даже о кредите в тысячу долларов, и рассказывали, что это очень важно для страны. Они бы взяли эту тысячу долларов и подписывали под этот кредит и приватизацию Одесского припортового, и приватизацию Центроэнерго, и распродажу земли. Дело даже не в цене и не в размере траншей, а в «замазывании» политических элит. Ради собственной рукопожатности на Западе эти люди готовы платить долги до последнего украинца», — подчеркнул Алексей Кущ.