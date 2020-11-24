22 ноября прошёл второй тур выборов городских голов Львова, Ужгорода и Ровно. Андрей Садовой и Богдан Андреев сохранили свои кресла, а мэром Ровно стал выдвиженец ЕС, протестантский пастор Александр Третьяк

Второй тур выборов мэров, который проходил 22 ноября в 12 городах Украины, вызвал несколько больший интерес избирателей, чем аналогичное голосование 15 ноября. Неделю назад на участки пришли 23,9% горожан с правом голоса, а в минувшее воскресенье — 29,53%. Самой высокой на Западной Украине, по данным сети ОПОРА, явка была во Львове — 38,94%. Это неудивительно, ибо избирательная кампания в этом городе была очень ожесточённой. Так, за несколько дней до голосования, согласно опросу социологической компании Socis, голоса львовян делились практически поровну между действующим мэром Андреем Садовым и его бывшим заместителем, а позже губернатором Львовщины времён Порошенко Олегом Синюткой.

Однако реальные результаты голосования свидетельствуют либо о грубых ошибках (чтобы не сказать больше) социологов, либо о том, что значительная часть львовян привычно держит «фигу в кармане». По данным двух экзитполов, Садовой набрал почти вдвое больше голосов, чем Синютка (62% против 37%). Эти данные подтвердились и при подсчёте голосов: как сообщила пресс-служба общественной организации «Электронная демократия», по результатам оцифровки 98% протоколов повторного голосования за городского голову во Львове действующий мэр Андрей Садовый получил 61,5% голосов, а кандидат от «Европейской солидарности» (ЕС) Олег Синютка — 36,1%. Андрей Садовый: кто он © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Олег Синютка уже поздравил своего соперника с победой на выборах мэра Львова. «Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общины Львовской ОТГ», — написал он на своей странице в Facebook.

Пётр Порошенко, который несколько раз лично приезжал во Львов поддерживать своего соратника, пока молчит, а вот штатный комментатор ЕС Тарас Чорновил уже назвал жителей своего родного города «львовцами». «Ну и живите теперь с этим. Львовянам респект и сочувствие, потому что они оказались в меньшинстве в родном городе, а львовцам… Варитесь сами теперь в своем прошлом. И не пробуйте больше жаловаться, что вам что-то не так делает зеленая центральная или такая же зеленая местные власти. В прошлом году не проголосовали за Зеленского, через год поддержали единственного мэра крупного города в Украине, который чуть ли не в задницу его целовал», — написал Чорновил, который всегда выражает мнение большинства «порохоботов».

Большинство львовских комментаторов считает, что низкий результат Олега Синютки объясняется в первую очередь агрессивностью кампании против действующего мэра. Не следует также забывать о привычке львовян голосовать по принципу «и нашим, и вашим»: отдав большую часть мест в Львовском горсовете депутатам от «Европейской солидарности», жители могли в четвёртый раз выбрать Садового просто для баланса сил. Напомню, в горсовете из 64 мандатов 26 у ЕС Порошенко, 17 — у «Самопомощи» Садового, 8 — у «Голоса», 7 — у «Варты» и 6 — у «Свободы». Таким образом, ЕС для создания большинства нужно всего 7 голосов — которые эта партия может легко найти за счет «Варты» и «Свободы», выступающих против Садового. При этом собрать 2/3 депутатских голосов для возможной отставки мэра его оппонентам будет непросто, поскольку «Голос» во Львове фактически является технической партией Садового. Плюс такой отставке будет противодействовать и губернатор Максим Козицкий, который поддерживал действующего мэра.

А пока что новоизбранные и уже зарегистрированные депутаты Львовского городского совета нанесли действующему мэру болезненный удар. В ночь на 23 ноября городская Территориальная избирательная комиссия по иску депутатов приняла решение перенести дату первой сессии городского совета с 3 декабря на вторник, 24 ноября. Хотя предварительно та же ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы провести присягу и депутатов, и городского головы одновременно. От Львова до Славянска большинство мэров остаются: что показал второй тур выборов в 11 городах Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Андрей Садовой сразу же обвинил своих политических оппонентов в «узурпации власти». Садовой заявил, что решение ТИК является абсолютно незаконным, поскольку избирательный процесс депутатов Львовского городского совета завершился 19 ноября и никаких решений на эту тему комиссия принимать не вправе. Он пообещал его обжаловать и указал, что решение ТИК пролоббировал депутат от ЕС Сергей Ивах. Комментируя поздравления с победой от своего оппонента Олега Синютки, Садовой сказал, что готов поверить, что это было искренне, когда партия ЕС остановит попытку «публично и цинично вытереть ноги об волю львовян».

Всё дело в том, что с приведением к присяге нового совета теряются полномочия предыдущего городского головы, то есть Садового, а его самого к присяге на новый срок 24 ноября ещё привести не смогут, поскольку есть предусмотренное законом время на подсчёт голосов, потенциальные жалобы и иски. Таким образом, новый созыв Львовского горсовета заработает без полноценного председателя.

«Совет в таком полулегитимном состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы: президиум, секретаря — и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, председателей комиссий и т.д., принимать любые другие решения — бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. За эти решения впоследствии ответственность придётся нести новому городскому голове», — написал Андрей Садовой на своей странице в Facebook. В ответ лидер фракции ЕС во Львовском горсовете Пётр Адамик написал, что ТИК действовала законно, при этом назвал «узурпацией власти» возможный отказ мэра предоставить помещение для проведения первой сессии совета.

Если Андрей Садовой был неформальным кандидатом от партии «Слуга народа», то в Ужгороде выдвиженец президентской политической силы Виктор Щадей с неплохим результатом вышел во второй тур, где составил реальную конкуренцию действующему мэру Богдану Андрееву. Согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, самовыдвиженец Андреев набрал 51,01% (12 869 голосов), а его оппонент — 45,4% (11 452). Явка избирателей составила почти 28%.

Оба кандидата уже прокомментировали итоги голосования. Виктор Щадей соперника не поздравил, заявив: «Правда в том, что наша с вами часть Ужгорода не будет иметь своего мэра. Следующий шанс появится только через 5 лет. Жду, кому передать эстафету и помочь в 2025-м победить Андреевых. Эта семья город так просто не отдаст». В свою очередь, Богдан Андреев после официального обнародования результатов выборов сказал на пресс-конференции: «Благодарен всем, кто меня поддерживал. Кто не повелся на ложь, манипуляции и провокации. Кто доверил мне и дальше руководить Ужгородом».

Если «Слуга народа» не будет иметь ни одного мэра областного центра на Западной Украине (собственно, как и в стране в целом), то «Европейская солидарность» получила «утешительный приз» в Ровно. Тут во втором туре с результатом в 50,25% победил выдвиженец ЕС Александр Третьяк, а его главный конкурент Виктор Шакирзян от местной партии «Ровно вместе» уступил чуть меньше трех процентов — он набрал 47,70% голосов избирателей. На выборы пришли чуть больше 30% жителей Ровно. При этом действующий градоначальник Владимир Хомко в выборах мэра не участвовал, но стал депутатом Ровенского горсовета как лидер списка партии Игоря Палицы «За будущее».

Примечательно, что Александр Третьяк — протестантский пастор, с 2012 года работает ректором Ровенской духовной семинарии и академии Христиан веры евангельской (ХВЕ), где до того преподавал с 2007-го. По оценкам местных комментаторов, именно молчаливая активность прихожан церкви ХВЕ и обеспечила кандидату от ЕС победу. Кстати, это привело к очередной ошибке социологической компании Socis, экзитпол которой показал победу Виктора Шакирзяна с результатом 50,94% против 46,03% у Александра Третьяка. Пётр Порошенко, который постоянно выпячивает свою верность православию и участие в получении томоса об «автокефалии» ПЦУ, такой выбор кандидата в мэры Ровно от своей партии не комментировал. По слухам, Третьяка лоббировал глава избирательного штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов, который сам является пастором церкви Евангельских христиан-баптистов.