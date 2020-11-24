Долгие годы украинские законодатели оттягивали ужесточение наказания для педофилов. И складывалось впечатление, что делают они это намеренно, чтобы самим, в случае чего, не сесть на солидный срок. Из-за нерешительности парламентариев педофилы в стране чувствуют себя вольготно и безнаказанно. И только недавно понемногу дело стало сдвигаться

Рада занялась педофилами

Верховная Рада Украины на заседании 5 ноября одобрила в первом чтении проект закона № 3055, который предлагает ввести особый механизм предотвращения (профилактики) насилия над детьми и конкретизировать меры по защите детей, которые пострадали от сексуального насилия или стали его свидетелями. Этот документ вводит уголовную ответственность за: совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (новая редакция ст. 155 Уголовного кодекса Украины); домогательство ребенка для сексуальных целей (ст. 156-1 УК); сознательное получение доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии (ст. 301-1 УК); сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение (ст. 301-2 УК).

«Испортить жизнь ребёнку». Украинские дети — под прицелом педофилов © СС0, pxhere.com

Президент пожалел насильников

Но путь борьбы с педофилией на Украине тернист и непредсказуем. В 2019 году парламент одобрил введение химической кастрации за изнасилование малолетних в Украине, а также усилил ответственность за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости. При этом химическая кастрация полагалась параллельно сроку заключения от 7 до 15 лет. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты — химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность. Данную меру не собирались применять к осужденным в возрасте до 18 лет и старше 65 лет. Помимо того, за изнасилование несовершеннолетних увеличивался срок лишения свободы с 12 до 15 лет максимум. Также за педофилами собирались установить пожизненный административный надзор полиции.

Ранее сбор подписей за принятие данного закона инициировал глава Радикальной партии Олег Ляшко, который является автором законопроекта №6449. Перед голосованием Олег Ляшко обратился к коллегам с призывом остановить эпидемию сексуального насилия над украинскими детьми.

«Минимум 15 лет тюрьмы для педофилов без права досрочного освобождения, пожизненный надзор правоохранительных органов над этими преступниками, открытый для всех реестр педофилов, чтобы не только правоохранительные органы, а каждая мама и отец могли зайти и посмотреть, где живет подонок. Чтобы он на пушечный выстрел не подходил ни к школе, ни к детскому саду, ни к детской площадке», — сказал Ляшко.

Но 4 сентября 2019 года президент Зеленский наложил вето на версию закона о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с ними. В предложениях к законопроекту Зеленский отметил, что документ не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

«Министерство педофилии»: в Киеве радикалы ополчились на Новосад © Скриншот из видео Украина.ру

Из 100% лиц, совершающих преступления в этой сфере, больными, то есть педофилами, страдающими расстройством сексуального предпочтения, являются только 1% этих людей. 99% — это люди, которые являются психически здоровыми, в отношении которых не может быть применена мера медицинского характера, которая называется химическая кастрация, посчитали в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Председатель комитета Александр Бакумов добавил, что если бы химическую кастрацию в Украине применили в промышленном порядке, то нарушили бы статью третью Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Это бы считалось пытками, а также бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и наказанием.

А в октябре 2019 года Верховная Рада отклонила законопроект об ответственности за педофилию, который предусматривал принудительную химическую кастрацию.

Педофилы защищены законом

Единственное, чего удалось добиться, так это создание реестра педофилов. Только закрытый, не для общего пользования. Так как законом «О защите персональных данных» запрещена обработка персональных данных, в частности, об уголовном наказании, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных человека. В январе этого года президент Зеленский подписал закон, согласно которому, в стране создадут перечень лиц, когда-либо совершавших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, включая тех, чья судимость была снята. Но доступ к реестру будут иметь прокуроры, следователи, полиция и Госбюро расследований. А получить информацию из реестра смогут руководители учреждений образования, здравоохранения или других учреждений, осуществляющих надзор за детьми, чтобы не взять на работу педофила. В базу также должна будет занесена информация о текущем местонахождении включенных в нее лиц.

На Украине создают реестр педофилов © nadi0 / flickr Василий Кулик.

«Перепись педофилов полиция предлагает провести уже который год подряд, создав для этого соответствующую базу данных, но этого очень боятся педофилы. Ведь сегодня не все знают, кто рядом живет и что можно ожидать от этого человека. Притом что среди педофилов есть люди известные, занимающие положение в обществе, и, конечно, им в первую очередь не выгодно афишировать свои извращенные сексуальные предпочтения. На сегодня две основные проблемы в борьбе с педофилией. Первая в том, что в Уголовном кодексе даже нет такого понятия «педофил». Вторая проблема в том, что многие преступники, осужденные за изнасилование, совращение, развращение малолетних, часто выходят на свободу по амнистии или же получают условные сроки и продолжают то, что делали раньше, только более осторожно», — отмечает Виталий Кулик.

Самосуд и карма за содеянное

Конечно, если бы каждый гражданин мог посмотреть, не живет ли рядом с ним педофил, это спасло бы немало детей. Но, с другой стороны, есть опасения, что народ будет вершить самосуд. К примеру, в винницком СИЗО сокамерники убили 59-летнего задержанного, подозреваемого в попытке изнасилования 7-летней девочки. Также его подозревали в причастности к изнасилованию пяти детей в возрасте от 10 до 14 лет. В Одесской области 17-летняя Элис с другом ровесником убили и расчленили гражданина Турции, который несколько лет развращал и насиловал несовершеннолетних девочек. Среди них была и убийца, которая решила ему отомстить и остановить. Хотя остановить его могли давно — соседи видели, что 68-летний Хасан постоянно водил к себе в съемную квартиру в многоквартирном доме несовершеннолетних и даже приставал к соседским детям.

Именно потому, что жертвы молчат, а соседи закрывают глаза на происходящее, педофилы продолжают развращать детей. Хотя расплата приходит к некоторым извращенцам самым неожиданным образом. Украинский аккордионист Игорь Завадский в 2012 году был обвинен в растлении и изнасиловании малолетних и несовершеннолетних. В марте того же года Завадский был задержан и помещен под стражу на основании видеодоказательств, снятых в его квартире. Завадскому, его администратору и водителю инкриминировались 11 эпизодов растления и 1 эпизод изнасилования несовершеннолетних детей, хотя в милиции полагали, что среди жертв не менее 50 детей. 10 июля 2014 года Подольским районным судом Киева Завадский был признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы. Его сообщники получили меньшие сроки заключения. Своей вины никто из участников процесса не признал, а 13 июня 2016 года Завадский вышел на свободу. А этим летом он сообщил, что он в реанимации и у него четвертая стадия СПИДа. Предположительное заражение семь-восемь лет назад. Он считает, что его заразили в тюрьме, но если нет, тогда сложно даже представить, скольким детям он подарил вирус иммунодефицита.