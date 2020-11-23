Один из вопросов, часто возникающий в спорах о том, действительно ли Украина и Россия находятся в состоянии войны, как о том говорит официальный Киев, — это вопрос о Крыме. Сомневающиеся в официальной версии украинских властей спрашивают: если идёт война с Россией на Донбассе, то почему же не воюют за Крым?

В ходу даже такая логическая головоломка:

— Почему воюют в Донбассе?

— Потому что там Российская армия.

— А почему не воюют в Крыму?

— Потому что там Российская армия.

Головоломка простая. Можно представить себе последствия, если бы майдан и стоящие за ним силы в 2014 году решили «воевать Крым».

Однако Крым (парадоксальным образом имевший в унитарной Украине статус автономной республики) ушёл из майданящей страны без единого выстрела, мирно. Состоялся референдум, и абсолютное большинство (96,77%) принявших в нём участие проголосовали за вхождение автономии в состав России. Понятно, что это был ответ на события в Киеве — крымчане не приняли «идеалы майдана».

Но если в Донбассе такое же неприятие привело к войне, унёсшей уже тысячи жизней, то про Крым в Киеве как бы забыли. Никаких попыток вернуть полуостров силой оружия предпринято не было.

Теперь бывшие командиры ВСУ утверждают, что воевать за Крым им просто запретили.

О том, что «команды не было», украинские военные говорили и раньше. Так, генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, который в феврале–марте 2014 года занимал должность начальника штаба ВДВ ВСУ, заявлял ранее о том, что у украинских военных был план, реализация которого в 2014 году могла бы сохранить Крым в составе Украины.

В частности, по его словам, этот план предусматривал ввод в Крым сил 25-й воздушно-десантной бригады и 79-й аэромобильной бригады ВСУ. Эти части должны были усилить находящуюся в Крыму группировку войск. Более того, эти соединения были подняты по тревоге 31 января 2014 года.

Однако, отметил офицер, следующие этапы плана не были реализованы, поскольку не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей.

«План был свёрнут. Почему? Вопрос, я думаю, политический. Эти вопросы (почему не был реализован план) лучше задать тому, кто не подписал эти распоряжения, а именно генералу Замане», — сказал Кривонос, чьи слова приводит РИА Новости Крым.

Напомним, что Владимир Замана занимал пост начальника Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года. В феврале 2019 года генерал был задержан по подозрению в госизмене. В том же году его данные внесли в базу «Миротворца» как «агента влияния России в Украине».

По версии следствия, он, будучи начальником Генштаба, совместно с Виктором Януковичем и его министрами «осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ, во время которого необоснованно сокращалась численность, расформировывались отдельные воинские соединения, намеренно менялись места их дислокации для предотвращения осуществления своевременного реагирования на угрозы военного характера. Совершение таких действий на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привело к аннексии полуострова Российской Федерацией».

В защиту генерала выступили бывшие руководители ВСУ. На странице Заманы в Facebook 20 ноября обнародовано письмо, которое подписали генералы армии Кузьмук, Свида, генерал-полковники Лопата, Стеценко, Можаровский, Попко, генерал-лейтенанты Нуруллин, Забродский и вице-адмирал Гайдук. Письмо адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В документе утверждается, в частности, что Замана во время руководства Генштабом ВСУ действовал в рамках законов Украины, решений правительства, СНБО и указов президента, которыми была утверждена стратегия реформы Вооружённых сил Украины до 2017 года.

По мнению авторов письма, эта реформа никак не повлияла на ситуацию в Крыму, а высшее руководство страны попросту запретило военным давать вооружённый отпор РФ.

Подписанты также указывают, что предъявленное Замане подозрение, по их мнению, «выгодно спецслужбам РФ» и некоторым бывшим высоким должностным лицам Украины, поскольку это позволяет «отвлечь внимание от действительных виновных в сдаче Крыма».

Кого бы на Украине ни объявили в конечном итоге «действительным виновником» потери Крыма, самой потери избежать было невозможно, считает крымчанин, главный редактор интернет-издания «Политнавигатор» Сергей Степанов.

«Я думаю, что, получив поддержку воссоединения со стороны Кремля, процесс был уже необратим. Подавляющее большинство крымчан жило надеждой на возвращение в Россию с 1991 года.

Сами украинские политики признавались, что во времена Юрия Мешкова им удалось удержать Крым только благодаря предательству Бориса Ельцина», — отметил Степанов в комментарии изданию Украина.ру.

Стоит отметить, что среди радикально настроенных украинских политиков и активистов идея силового возвращения полуострова по-прежнему популярна. Хотя ранее их пыл остудил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Комментируя высказывание о возможной войне за Крым, политик отметил, что, по его мнению, «Украина не готова сегодня к силовому варианту освобождения Крыма, потому что силы не равны, совершенно не равны».

По его словам, переход к силовому варианту решения крымского вопроса в таких условиях был бы «просто безумием». С этим сложно не согласиться. Впрочем… разве не безумие творится который год в Донбассе?