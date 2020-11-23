Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 58,5 миллионов человек. Из низ 1,38 миллиона скончались. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США: там на сегодняшний день выявлено более 12,2 млн случаев коронавируса и зарегистрированы 256 тысяч смертельных исходов

Индия находится на втором месте (9,1 млн), на третьем — Бразилия (6,07 млн), на четвертом — Франция (2,2 млн), на пятом — Россия (2,1 млн). Далее с результатами от 1 млн до 1,55 млн заражений следуют Испания, Великобритания, Италия, Аргентина, Колумбия. К странам с более 1 млн выявленных инфицированных присоединилась Мексика.

В Европе лидером антирейтинга стран с наивысшим уровнем смертности от коронавируса стала Чехия. В пересчете на сто тысяч человек населения этот показатель там составил 23,4. На втором месте оказалась Бельгия с показателем 22,1. Затем следуют Болгария — 17,2, Польша — 14,3, Словения — 14.

Между тем в Северном полушарии через неделю начинается календарная зима, когда эпидемия коронавируса может усилиться в холодное время года. Также следует учитывать, что настало время одновременного распространения обычного сезонного гриппа.

Японское издание «Нихон кэйдзай» напоминает в этой связи, что в 2009 году во время пандемии «свиного» гриппа вторая волна, которая началась зимой, была намного мощнее первой, прошедшей весной и летом. Коронавирус: чудо-лекарств в мире нет, но бороться можно и нужно © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Причины ухудшения эпидемиологической ситуации осенью и зимой заключаются в том, что снижается работоспособность защитной системы, мешающей проникновению болезнетворных микроорганизмов. В холодное время люди собираются в закрытом пространстве, из-за чего проще заразиться. Поэтому есть опасность медицинского коллапса в случае наложения вспышки коронавируса на сезонный грипп.

В сравнении с другими сезонами зимой люди больше времени проводят в помещении. Отмечается, что в ряде стран большое количество людей вынуждены находиться в плохо проветриваемых пространствах, в результате чего вирусы распространяются быстрее.

Специалисты отмечают, что сейчас крайне важно сделать прививку от гриппа. Если вакцинироваться, можно заболеть, но велика вероятность того, что грипп будет протекать в легкой форме. При тяжелой форме гриппа снижается сопротивляемость организма, и возрастает риск заражения новым коронавирусом.

Вторым серьезным фактором, который усугубляет риски заражения, являются грядущие рождественские и новогодние праздники. Сотни тысяч людей устремятся в гостиницы, на курорты, в гости к родственникам и друзьям.

При этом даже безобидный семейный вечер с родственниками и друзьями способен повлечь за собой вспышку заболевания. Житель штата Техас Тони Грин, который, по его собственному признанию, скептически относился к COVID-19, заразился вирусом прямо в своем доме во время семейной встречи, где присутствовали всего шесть человек, при этом масочный режим и социальное дистанцирование не соблюдались.

«Я не знаю, кто из нас принес вирус в дом, но все шестеро заразились», — признался Грин в интервью американской газете The Washington Post.

Потом заболели еще шесть человек, после чего Грин был госпитализирован с COVID-19, а его тесть и еще один член семьи скончались. Коронавирус: ученые предупредили гипертоников о большой опасности © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Если люди сейчас начнут перемещаться между населенными пунктами (особенно между теми, где выявлено множество случаев заражения коронавирусом), то всего лишь один День благодарения, отмечаемый в США 26 ноября, станет причиной повсеместного всплеска заболеваемости, предупреждает американское издание Scientific American.

«Безопаснее всего праздновать в узком кругу близких, чтобы воспрепятствовать передаче инфекции в другие регионы», — советует врач-инфекционист Нахид Бхаделиа, который руководит Отделением особо опасных патогенов при Бостонском медицинском центре.

Но если все-таки вам необходимо куда-то поехать, то самый безопасный способ — автомобиль. А поскольку социальное дистанцирование в замкнутом пространстве машины невозможно, лучше всего путешествовать только с членами семьи.

При авиаперелетах главный риск связан с аэропортами, именно там контактируют массы людей из разных стран. Бортовые вентиляционные системы самолетов работают прекрасно, однако они функционируют только при включенных двигателях. И если пассажир длительное время проведет в салоне самолета на земле, то риск заражения заметно возрастает. Поэтому врачи рекомендуют в самолете носить маску с лицевым экраном.

Чтобы свести к минимуму вероятность заражения пожилых людей и других родственников из группы риска, советуют эксперты, всем приглашенным на праздник необходимо самоизолироваться на две недели, не допуская при этом никаких социальных контактов. Только после этого можно отправляться в гости, соблюдая по дороге меры предосторожности. «Государство на вас охотится»: Комаровский прокомментировал карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За две недели до вечеринки всем гостям следует тщательнее следить за своими контактами в обществе, чтобы не заразиться COVID-19: необходимо носить защитные маски, соблюдать социальное дистанцирование и максимально сокращать общение с посторонними.

При тщательном выполнении этих правил вероятность заражения коронавирусом существенно снижается. Однако эпидемиологическая ситуация может быстро меняться. И если зафиксирован внезапный всплеск заболеваемости, планы надо менять. Поэтому получается, что теперь отмечать праздники — дело совсем непростое. Надо также учитывать, что усталость от пандемии — это не повод для потери бдительности.

В качестве примера можно привести материал германского журнала Der Spiegel. 177 зараженных, семь госпитализированных, семь умерших — таков итог свадьбы с участием всего 55 гостей. В данном случае Центр по контролю и профилактике заболеваний США тщательно восстановил ход событий.

Все началось 7 августа, когда, казалось, пандемия идет на спад. Населенный пункт в штате Мэн, где проходила свадьба, насчитывает всего 4,5 тысячи жителей, ни у кого из них ранее не был диагностирован коронавирус. У входа всем измеряли температуру, никто, кажется, не болел. На табличках — напоминание для гостей о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.

Через пять дней первые два гостя узнали, что заразились коронавирусом. Оба сдали тест, после того как у них появились боль в горле, высокая температура и сухой кашель. На следующий день еще трем гостям поставили диагноз. Было уже пятеро с положительными тестами на ковид. Все свидетельствует о том, что вирус незаметно распространялся во время свадьбы, в пользу этой версии говорит и временной фактор. В среднем симптомы проявляются через пять-шесть дней после заражения. Астрология об эпидемиях в истории. Коронавирус, испанка и гонконгский грипп © СС0, Pixabay

«Нулевым пациентом» власти назвали одного из гостей. В отличие от остальных заразившихся, он почувствовал симптомы уже на следующий день после свадьбы: у него появились кашель, высокая температура, насморк и слабость. Но положительный результат теста был получен только через неделю.

Этот случай показывает, насколько коварен коронавирус. Даже если зараженный чувствует себя здоровым, вирус уже может начать передаваться другим. И тогда он становится так называемым суперраспространителем.

До конца не ясно, что делает человека суперраспространителем с биологической точки зрения. Но уже понятно, что помимо биологических предпосылок совпасть должны и внешние факторы. Только если инфицированные контактируют с большим количеством людей в закрытых помещениях, они могут заразить многих. Свадьба — оптимальный вариант, по крайней мере с точки зрения вируса.

Через две недели после свадьбы количество подтвержденных случаев коронавируса среди гостей выросло до 27. Плюс еще три случая, когда у имевших контакт с инфицированными появились симптомы, но тест они делать не стали. Заболели 30 из 55 гостей — больше половины. У двоих из 30 работников обслуживающего персонала на свадьбе тоже был положительный тест. При этом официанты все время были в масках.

Только в регионе проведения церемонии 17 человек заразились от гостей мероприятия. Они, в свою очередь, заразили как минимум еще десятерых. Поскольку один из гостей, несмотря на кашель, пошел на школьную конференцию и заразил там двух человек, школу закрыли на карантин на две недели. Коронавирус и антибиотики: ученые выступили со срочным предостережением © CC0, Pixabay

Но особенно сильными оказались две последующие вспышки. Они произошли в доме престарелых (150 километров от места проведения свадьбы) и тюрьме (320 километров).

Член семьи одного из гостей свадьбы принес вирус в дом престарелых. У сотрудницы учреждения возникли высокая температура, озноб, кашель, боли в мышцах, насморк и головная боль, но она еще два дня ходила на работу. От нее заразились несколько сотрудников, а также 24 из 44 постояльцев дома престарелых. Трое попали в больницу, шестеро умерли.

Случай с еще одним гостем на свадьбе показывает, что может произойти, если люди, несмотря на симптомы болезни, ходят на работу. Сотрудник тюрьмы, несмотря на кашель и потерю обоняния, проработал еще пять смен в двух разных тюремных блоках. В последующие дни вирус был обнаружен у 18 из 43 сотрудников. Среди заключенных заразились 48 из 116 человек. У них болезнь протекала в легкой форме, никто не был госпитализирован и не умер.

В результате эксперты насчитали 177 случаев заражения, семь госпитализаций и семь смертельных случаев, связанных с этой свадьбой. Ни один из скончавшихся на церемонии не присутствовал. Поскольку у властей не было списка гостей, возможно, какие-то случаи заражения они пропустили.

Свадьбы, дни рождения, похороны, богослужения: подобные мероприятия сплачивают людей, но они могут порождать суперраспространителей. Ведь люди там редко соблюдают дистанцию и носят маску, как написали авторы в конце своего доклада по данному случаю.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru