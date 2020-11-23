Джо Байден предложил ключевые посты в Белом доме людям, работавшим с предыдущими президентами-демократами Биллом Клинтоном и Бараком Обамой. Такой шаг увеличивает вероятность, что в ближайшие годы США вернутся к политическому курсу этих американских лидеров

В Соединённых Штатах сохраняется ситуация двоевластия. Действующий глава государства Дональд Трамп своего поражения не признал, а бывший вице-президент Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США и уже ведёт себя по-хозяйски. Даже несмотря на то, что руководитель Управления общих служб США Эмили Мерфи ещё не объявила победителя выборов, а по законодательству последнее слово в этом вопросе остаётся за ней.

Тем не менее, демократ уже приступил к формированию своей будущей администрации.

Руководителем аппарата сотрудников Белого дома он назначил Рона Клайна, который занимал аналогичную должность в аппарате Байдена-вице-президента с 2009 по 2011 год, а ранее работал с предыдущим вице-президентом-демократом Альбертом Гором. Как сообщила в интервью телеканалу CNN советник переходной команды демократов Джен Псаки, да-да, та самая глава пресс-службы Госдепартамента, которая приходила на брифинги для журналистов в одном сапоге и утверждала, что «природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», о назначениях на ключевые посты в будущей администрации Байден объявит в течение наступающей недели.

Клайн был конкретнее: в эфире телекомпании ABC он уточнил, что первые кандидатуры станут известны 24 ноября. Ласло Кемени о вакууме власти в США и о том, почему постиндустриальное общество не будет капиталистическим © youtube.com

Источники СМИ уже назвали несколько имён людей, которые в ближайшие годы будут вершить судьбу Соединённых Штатов.

В 2016 году, когда избирательная кампания шла полным ходом и все опросы показывали более чем убедительную победу кандидата от демократов Хиллари Клинтон, её бывшему советнику в бытность госсекретарём, директору по планированию политики в Госдепартаменте, заместителю главы администрации госсекретаря, советнику вице-президента по национальной безопасности Джейку Салливану прочили повышение — должность советника президента США по национальной безопасности в администрации Клинтон.

Но тогда не срослось, однако теперь появляется второй шанс — по информации агентства Bloomberg, Байден готов предложить ему этот пост.

Советник президента по национальной безопасности — это один из тех людей, кто формирует курс по отношению к другим государствам. Тёплыми чувствами к России Салливан никогда не отличался. Так, на слушаниях в Конгрессе в 2017 году он говорил, что введённых администрацией президента Барака Обамы антироссийских санкций недостаточно, и призвал ужесточить ограничения, в том числе против банковского сектора.

В списке претендентов на должность госсекретаря США значилось несколько имён: бывший постоянный представитель США при ООН и помощник по национальной безопасности президента Обамы Сьюзан Райс; Энтони Блинкен, который в ходе нынешней избирательной кампании отвечал в штабе Байдена за внешнеполитическое направление; бывший посол США в РФ Уильям Бёрнс; сенаторы Крис Мёрфи и Крис Кунс.

В начале ноября газета Politico и журнал Foreign Policy давали больше шансов на назначение Райс, однако есть сомнения, что республиканцы, по предварительным сведениям, сохраняющие большинство в Сенате, утвердят её кандидатуру, однажды они уже поставили крест на её карьере как госсекретаря — в 2012 году из-за лжи об обстоятельствах убийства американского посла в Ливии.

На сегодняшний день, как сообщило агентство Associated Press, выбор идёт между Блинкеном и Кунсом, преимущество на стороне первого, о чём также говорят источники газеты The Hill.

Блинкен в 2009-2013 годах был советником вице-президента Джо Байдена по национальной безопасности. Госдепартамент знаком ему хорошо — сначала занимался в ведомстве вопросами отношений США со странами Европы, а в декабре 2014 года стал первым заместителем госсекретаря. Кроме того, Блинкен работал заместителем помощника президента Обамы по национальной безопасности, а при Билле Клинтоне — в аппарате Совета национальной безопасности Белого дома.

Уйдя с государственной службы после прихода к власти Трампа, он неоднократно призывал к ужесточению антироссийских санкций под разными предлогами — за вмешательство в американские выборы, которое никто так и не доказал, за политику РФ в отношении Сирии и Украины, за якобы имевшее место отравление оппозиционера Алексея Навального.

Ранее он заявлял, что, присоединив Крым, Россия проиграла борьбу за Украину, и призывал Трампа снять запрет на поставки Украине летального вооружения. Украина просит от администрации Байдена больше внимания. Дождется ли? © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Во время избирательной кампании Блинкен так описывал внешнеполитический курс кандидата от демократов, если он станет президентом США: «Байден будет заставлять Путина нести ответственность за его агрессию, а не потакать ему. Он не будет втаптывать в грязь НАТО, а будет укреплять потенциал альянса, инвестировать в новые возможности, чтобы мы могли проводить эффективную политику сдерживания и справляться с новыми вызовами в киберпространстве, космосе, в сфере искусственного интеллекта и других областях, оказывали существенную помощь таким странам, как Украина и Грузия, Западным Балканам. Он будет заставлять (Россию. — Ред.) платить цену там, где нужно, вводить совместно с союзниками санкции, разоблачать коррупцию».

Ещё недавно все СМИ облетела новость, что представлять интересы США в ООН будет Хиллари Клинтон. Своеобразный реванш за проигрыш Трампу на президентских выборах 2016 года. Однако, судя по всему, возвращение в мировую дипломатию откладывается — как сообщает газета The Washington Post, на этот пост Байден намерен выдвинуть бывшего помощника госсекретаря по вопросам Африки, генерального директора дипломатической службы США, американского посла в Либерии Линду Томас-Гринфилд.

Ничего личного. Как объясняет портал Axios, команда демократов считает, что назначение на эту должность «темнокожей женщины и уважаемого дипломата поможет восстановить моральный дух».

Главного стратега нынешней предвыборной кампании Майка Донилона, бывшего его советником в бытность вице-президентом, Байден готов сделать своим старшим советником.

Эта фамилия хорошо известна в политических кругах Америки и не только — его брат Томас Донилон работал советником президента Обамы по национальной безопасности в 2010-2013 годах и в этом качестве проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он был одним из немногих сотрудников администрации Обамы, выступавших за сближение двух стран, и говорил, что России и США удалось настроить отношения на позитивный лад при президенте Дмитрии Медведеве.

Кроме того, несколько будущих сотрудников Белого дома перечислены на сайте переходной команды демократов: менеджер предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон станет заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна, Стив Риччети и Дана Римус, также помогавшие кандидату от демократов в президентской гонке, станут его советниками, руководство аппаратом сотрудников первой леди доверят бывшему помощнику Байдена Энтони Берналу, а старшим советником Джилл Байден назначат бывшего посла США в Уругвае Юлисса Рейносо Панталеон. «Санационный кордон»: политолог рассказал, что Байден готовит для Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Как видно из этого списка, Байден предпочитает взять с собой в Белый дом людей проверенных, которые уже работали там вместе с ним и Обамой. Однако есть в команде и человек Камалы Харрис, которая станет вице-президентом в демократической администрации, — Джули Чавес Родригес.

В администрации Обамы она работала министром внутренней безопасности США, в нынешней избирательной кампании руководила предвыборным штабом Харрис, после её выхода из гонки стала старшим советником штаба Байдена по работе с латиноамериканцами, а после его инаугурации 20 января займёт пост директора Управления по межправительственным вопросам Белого дома и будет курировать вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия.

Директором Управления по работе с общественностью Белого дома Байден хочет видеть конгрессмена от штата Луизиана Седрика Ричмонда. Звучат мнения, что этот выбор обусловлен не в последнюю очередь его афроамериканским происхождением — в условиях расовых конфликтов темнокожий медиапредставитель будет выглядеть очень символично.

Символизм вообще играет не последнюю роль для Байдена при выборе соратников. Его администрация претендует на звание включающей наибольшее количество женщин и представителей национальных меньшинств. С одной стороны, это вовсе не удивительно, ведь эти категории населения — традиционный электорат Демократической партии, во многом благодаря их поддержке Байден вообще смог победить на внутрипартийных праймериз, хотя сначала выглядел не очень-то убедительно. Но, с другой стороны, назначение такого большого количества женщин и афроамериканцев выглядит как явный укор в адрес Трампа, которого демократы обвиняют в разжигании расизма в Америке.

В то же время пока не видно, чтобы Байден спешил взять на работу представителей левого крыла Демократической партии, которое за последнее время очень окрепло и явно хотело бы получить какую-либо награду за оказанную поддержку в ходе кампании. Если ему не удастся совладать с этой группой, он рискует нажить себе врагов в лице собственных однопартийцев, а не только в лице республиканцев.