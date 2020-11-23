В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины состоялся второй тур выборов мэра. Черкассы, Славянск, Львов, Днепр, Николаев, Ужгород, Полтава, Ровно, Бердянск, Никополь и Дрогобыч выбирали главу города в условиях карантина выходного дня

На отдельных избирательных участках случались казусы, связанные с новым законом, запрещающим под угрозой штрафа снимать маску в общественных местах, но для сверки паспорта и личности избирателя при выдаче бюллетеня маску все же надо снимать.

Основной проблемой, как и в первом туре, стала явка избирателей. В некоторых городах граждан пытались завлечь на избирательные участки розыгрышами призов. В Днепре с избирательных участков обещали бесплатно развозить при демонстрации селфи на участке. На момент закрытия участков в Днепре проголосовали почти 24%, в Славянске — 32, Ужгороде — 28, Львове — 39, Николаеве — 28, Полтаве — 25, Ровно — 30 и в Черкассах — 26%. В среднем же явка составила 29,5%, что на 5% выше, чем неделю назад, на втором туре в других городах. В 2015-м году во втором туре явка была 34%.

За день в полицию поступило более 400 заявлений и сообщений о нарушении избирательного процесса (больше всего в Днепре — 206). Следователи начали 11 уголовных дел. Заявления касались, в частности, незаконной агитации, подкупа избирателей, нарушения ведения реестра избирателей и мошенничества.

В Львове во втором туре сошлись действующий мэр Андрей Садовой и кандидат от «Евросолидарности» Олег Синютка, прославившийся в свое время торжественным чествованием эсэсовцев из дивизии «Галичина», находясь на должности губернатора области. По данным первых экзитполов, Андрей Садовой побеждает, набрав 62,8%. Его конкурент — 37,2%. По данным украинских Telegram-каналов, президентская партия «Слуга народа» на этих выборах поддерживала действующего мэра в пику Петру Порошенко и его кандидату.

В Черкассах же сошлись действующий мэр Анатолий Бондаренко из партии «За будущее», прославившийся своими регулярными бунтами и выпадами против центральной власти, и кандидат от партии «Голос», IT-предприниматель Виктор Евпак. Против действующего мэра в городе объединили свои силы «Голос», «Слуга народа» и «Евросолидарность». Тем не менее, по данным экзитполов, Анатолий Бондаренко останется мэром, набрав 54,25%, и это значит, что нас ожидает новый раунд противостояния Черкасс и Киева.

В Николаеве за кресло мэра борются действующий мэр Александр Сенкевич из новой партии «Пропозиция» и Владислав Чайка, которого выдвинула «Оппозиционная платформа». Разные экзитполы показывают разные результаты в этом городе. "Independent Researching Group" утверждает, что Владислав Чайка побеждает, набрав 51,96%, а действующий мэр Сенкевич набрал 48,04%. В то же время экзитпол издания НикВести присуждает победу действующему мэру: Александр Сенкевич — 61,6%. Владислав Чайка — 38,4%.

В Ровно, по данным экзитпола группы Socis, побеждает Виктор Шакирзян, волонтер АТО из региональной партии «Ровно вместе», которого поддержала президентская партия «Слуга народа». Он набрал 50,9%, а его оппонент из партии Порошенко «Евросолидарность» и тоже волонтер АТО Александтр Третьяк — 46,03%. Однако телеканал Петра Порошенко «Прямой», ссылаясь на свой экзитпол, присуждает победу кандидату «Евросолидарности».

В Днепре предсказуемо и с большим отрывом победил действующий мэр Борис Филатов, набравший 78,75%, а его конкурент Загид Краснов из партии «Гражданская сила» — лишь 18%.

Фактически Днепр остается под контролем группы Корбана—Филатова. Telegram-канал «Темный рыцарь» опубликовал 22 ноября распоряжение мэрии Днепра о поднятии тарифов на отопление для горожан на 30%, но с пометкой «обнародовать информацию после 22 ноября».

В Полтаве, по информации Telegram-каналов «Слуг народа», побеждает их кандидат и местный застройщик Сергей Иващенко с 41%. У его оппонента Александра Мамая, действующего мэра, который недавно вступил в партию Игоря Коломойского «За будущее», — 33%. Однако команда Мамая оспаривает данные, утверждая, что, по их данным, побеждает во втором туре действующий мэр, набрав 54%. По данным предыдущих опросов, у Мамая были все шансы победить на этих выборах, но против него объединили свои силы «Слуги народа», «Евросолидарность», ОПЗЖ и даже «Свобода».

В Славянске конкурировали между собой два осколка бывшей «Партии регионов» — «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа». По данным экзитпола RGB Group, побеждает в этом городе действующий мэр Вадим Лях из «Оппозиционного блока» Рината Ахметова (58,8%). Кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов существенно от него отстал — 41,2%, хотя в первом туре он немного опережал действующего мэра.

На 22 ноября были назначены также выборы в родном для президента городе Кривой Рог, и победа своего кандидата была очень важна для Владимира Зеленского. Однако в первом туре лидировал действующий мэр Юрий Вилкул (42,8%), организовавший недавно свою региональную партию «Блок Вилкула «Украинская перспектива». Ранее — один из лидеров «Оппозиционного блока». Его соперником во втором туре должен был стать Дмитрий Шевчик от «Слуги народа», менеджер одного из предприятий Рината Ахметова, набравший 31% в первом туре. Фактически выбор был между двумя ставленниками самого богатого украинца. Однако Юрий Вилкул 17 ноября снял свою кандидатуру и отказался участвовать во втором туре «по состоянию здоровья». Учитывая этот факт, второй тур выборов был перенесен на декабрь.

В промышленном Никополе Днепропетровской области за кресло мэра соперничали кандидат партии «За будущее» Алесандр Саюк и Руслан Олейник из «Слуги народа». По данным экзитпола, побеждает Саюк, представитель проекта Игоря Коломойского, набрав 55%. Победил кандидат партии «За будущее» Валерий Баранов и в Бердянске Запорожской области, 51,4%. Его противником был Александр Свидло из ОПЗЖ, набравший 48,56%.

В закарпатском Ужгороде тоже 22 ноября состоялись выборы, на которых победил действующий мэр Богдан Андреев, набрав 51,4%. Его конкурента Виктора Щадея от президентской партии «Слуга народа» подержали 46,19% голосовавших горожан.

Второй тур выборов в этих городах Украины показал, что граждане в большинстве своём неохотно идут голосовать. Недавние выборы президента и депутатов парламента продемонстрировали им, что голосование не имеет особого значения, так как экономический и политический курс страны остается неизменным при смене персоналий.

Те избиратели, кто все-таки дошли до избирательных урн, а таковых было менее трети, в большинстве предпочли переизбрать действующих мэров. Среди граждан Украины последнее время заметно растут консервативные настроения — многие склонны опасаться любых перемен, поскольку они ассоциируются у них лишь с изменениями к худшему. На этом основании действующие мэры, политика которых уже известна жителям, зачастую воспринимаются лучше любого альтернативного кандидата.