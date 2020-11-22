Уходящая неделя ознаменовалась ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире. Правительства разных государств мира призывают сограждан к бдительности и выполнению всех санитарно-эпидемиологических норм

По данным Университета Джона Хопкинса к 12:30 22 ноября в мире число зараженных коронавирусом превысило 58,1 млн человек. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 1,3 млн, выздоровели — 37,2 млн.

В лидерах среди заражённых идут США с более, чем 12 млн зараженных, Индия с более, чем 9 млн зараженных, Бразилия с более, чем 6 млн зараженных, Франция, с более, чем 2,1 млн зараженных и Россия с более, чем 2 млн зараженных.

Несмотря на большое число выздоровевших и прогресс в производстве вакцин, эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, в России заболели свыше 2 млн человек (плюс 24 581 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 36 179 человека. Выздоровели с начала эпидемии более 1,5 млн заболевших.

Коронавирус: чудо-лекарств в мире нет, но бороться можно и нужно © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Кроме того, изменилась выписка пациентов из стационара на амбулаторное лечение. Теперь их будут отпускать из медучреждений до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР. Исключение составят люди, проживающие в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины», — сказал Путин.

Также стало известно, что Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V». Они были переданы министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну.

Кроме того, образцы российской вакцины от коронавируса получила первая европейская страна — Венгрия. Ранее по итогам переговоров стало известно, что РФ обсуждает производство в Венгрии российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что привьется от коронавируса российской вакциной «Спутник V», если на момент необходимости вакцинации будет находиться в РФ.

Также стало известно, что производители «Спутник V» подали в ВОЗ заявку на сертификацию.

«ВОЗ не высказалась еще, не объявила (не высказалась) ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки…это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии», — рассказала Вуйнович.

Специалисты прогнозируют скорый спад заболеваемости в России. По мнению специалиста по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, это произойдет уже в конце ноября. При этом в ряде регионов ситуация остается сложной, поэтому процесс в них начнется позже, чем в остальных. В их число входят Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым, Татарстан, Калининградская область и ряд других.

Ситуация на Украине

На Украине за сутки зафиксировали 12 079 случаев заболевания коронавирусом, умерли ещё 138 пациентов, 4604 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017) и Киевской (962) областях.

В стране по-прежнему действует карантин выходного дня — в субботу и воскресенье по всей Украине работают только продовольственные магазины, аптеки и транспорт.

Украина: коронавирус, деньги и политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, эффект от карантина выходного будет виден не ранее, чем через две недели после его введения.

«Результат мы ждем минимум через две недели после действительно проведения карантина выходного дня, после соблюдения всех установленных ограничений. Все ограничения — это жизненная необходимость», — уточнил он.

Также министр здравоохранения назвал дату подписания договора с COVAX о поставке первой партии вакцины от коронавируса в Украину — 7 декабря.

Согласно договору, Украина получит вакцину бесплатно для 20% населения, что равно 8 миллионам доз. Ориентировочно, вакцина поступит в страну в первом квартале следующего года.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в украинском бюджете на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на приобретение вакцины от коронавируса помимо бесплатных доз от COVAX.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько доз можно купить на эту сумму, поскольку производители пока не озвучивают цену.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал подписал закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных местах и транспорте без защитной маски. Размер штрафа будет составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по распространению коронавируса. Так, из списка «красной» зоны, в котором находились 45 стран (США, Франция, Польша, Испания, Армения и другие) ушла Мальта.

В «зеленой» зоне находятся: Германия, Япония, Норвегия, Россия и другие государства.

Стало известно, что украинский боксер Александр Усик весной переболел коронавирусом. По словам боксера, у него поднялась температура во время лечения зубов. Тогда он не придал этому значения, пока у его супруги не пропало обоняние. Пара вызвала врача, который подтвердил COVID-19.

«Период резкого роста»: власти Украины проигрывают коронавирусу © REUTERS, Gleb Garanich Андрей Парубий. По его словам, болезнь протекает в легкой форме, в настоящее время он находится на самоизоляции.

Ситуация в мире

В Турции иностранные туристы теперь могут не соблюдать введенный по всей стране комендантский час. Так, иностранцы смогут спокойно перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов на бронь транспортного средства. Ограничения не коснутся ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей — заведения смогут работать в обычном режиме, но только для постояльцев. Также будут открыты кафе и рестораны в аэропортах.

Стало известно, что от коронавируса скончалась жена экс-президента Армении Сержа Саргасяна Рита. Женщине было 58 лет. Ранее сообщалось, что ее состояние удалось стабилизировать —пациентку в тяжелом состоянии перевезли на лечение за рубеж.

Положительный тест на коронавирус получил старший сын президента США Дональд Трамп-младший. Он стал вторым из детей Трампа, у кого подтвердился COVID-19 — в прошлом месяце Covid-19 подхватил 14-летний Бэррон Трамп. Ранее коронавирусом переболел и сам глава государства.

Вакцина от коронавируса, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время испытания с участием людей продемонстрировала безопасность, а также способность создать быстрый иммунный ответ. Отмечается, что уровень антител у привитых добровольцев оказался ниже, чем у успешно переболевших COVID-19, но это не мешает препарату защищать организм человека от попадания в него вирусной инфекции.