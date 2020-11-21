Украина много лет подряд входит в тройку-четверку государств, против которых граждане подают жалобы в Европейский суд по правам человека. Но также она лидирует и в игнорировании решений ЕСПЧ, нарушая тем самым не только соответствующий внутренний закон, не только Европейскую конвенцию, но и собственную Конституцию

И тут важное обстоятельство — гарантировать соблюдение Конституции клянется каждый президент при вступлении в должность



Или ЕСПЧ, или пенсии

Украинские СМИ дали крайне манипулятивную новость о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) якобы встал на сторону Украины по вопросу выплат пенсий жителям ЛНР.

Такая формулировка как бы намекает на то, что Европа признала законность и правильность решения украинского правительства приостановить выплаты на неподконтрольных территориях. Однако на самом деле луганские пенсионеры выиграли в судах трех инстанций, которые постановили, что Кабмин, прекратив выплаты, вышел за пределы своих полномочий.

Но выиграть-то они выиграли, а пенсии не получили, поскольку правительство просто проигнорировало решение украинского суда. Именно поэтому луганские старики в соответствии со своим законным правом обратились в ЕСПЧ. А Евросуд отклонил жалобу совсем не из-за ее сути, а по формальным обстоятельствам — луганчане не исчерпали все юридические возможности внутри Украины. Приговор политологов Украины. Сгорели последние признаки легитимности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ведь невыполнение решения суда госорганами — уголовно наказуемое деяние в компетенции ГБР.

Так на сторону какой Украины стал ЕСПЧ? Какой ветви власти — судебной или исполнительной? Ведь у них кардинально противоположная позиция по вопросу выплаты пенсий.

Отсутствие элементарной журналисткой этики в работе украинских СМИ, увы, не новость. А вот то, что Украина систематически не выполняет решения своих же судов — это конечно нечто. Зато, по словам министра социальной политики Виталия Музыченко, на данный момент сумма невыполнения решений национальных и международных судебных инстанций достигла 120 млрд гривен. Причем министр прямо говорит, что ситуация усугубилась после 2014 года, однако буквально недавно правительство выделило 85 млрд гривен (более 70% от судебного долга) на льготы для участников Майдана, то есть тех людей, кто и привел к такому вопиющему нарушению права.

Еще весной-летом этого года забил тревогу министр юстиции Денис Малюська. Он заявил, что по решения ЕСПЧ Украина должна своим гражданам 374,1 млн долларов и заплатить эти деньги можно, но тогда не получится покрыть Пенсионный фонд и зарплаты бюджетникам.

Видимо его экстравагантная идея о подарочных сертификатах для размещения в хорошей камере СИЗО не принесла существенных доходов, поэтому Кабмин принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений ЕСПЧ. Но мы же понимаем, что резолюции комиссии могут быть лишь рекомендациями и не являются обязательными к исполнению. Если соответствующее министерство игнорирует решения трех национальных судебных инстанций, в том числе Верховного суда, то какой толк от комиссии совершенно непонятно. Тут уголовные дела заводить надо.

Право для 10%

Украинские власти по сути ставят себя в такое же дурацкое положение, как и при эпопее с попыткой разгона Конституционного суда. Высший закон страны — Конституция — не позволяет ни Верховной раде увольнять судей КСУ, ни Кабмину приостанавливать выплаты пенсий. Даже принятие нужного закона не решает проблему — Конституция выше любого закона. Почему же тогда, все еще имея монобольшинство в парламенте, президент со своими друзьями не примет поправки к основному закону, непонятно.

Ведь все, совершаемые сейчас властями действия, в будущем, стоит только власти поменяться, обязательно станут поводом для уголовного преследования. А репутация в так называемом мировом сообществе? Она же их вроде бы очень волнует.

На минуточку, 55 статья Конституции Украины гласит, что каждый имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод к международным органам, членом или участником которых является Украина. Украина задолжала 374 млн долларов по решениям ЕСПЧ - Малюська © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Иметь право хорошо, но в 1997 году Украина ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основоположных свобод, тем самым обязавшись выполнять решения ЕСПЧ. Мало того, в 2006 году приняли закон «Об исполнении решений и применении практики ЕСПЧ», который гарантирует обязательность исполнения решений Евросуда. Но как пострадавшим от государства забрать свои «гарантированные» деньги, если им их просто не отдают, так же, как и пенсионерам, которые выиграли суд в трех инстанциях? А никак. В среднем это получается сделать лишь 10% выигравших суды.

В чем суть жалоб?

По данным «Обзора ЕСПЧ 1959-2019», из 1413 принятых по Украине решений 12 касаются права на жизнь, 101 — права на эффективное расследование, 19 — пыток, 224 — нечеловеческого обращения в местах лишения свободы, 379 — права на свободу и безопасность, 572 — права на справедливый суд, 429 — касательно затягивания рассмотрения дел в судах, 5 — права на свободу слова, совести и вероисповедания.

Таким образом, совершенно жуткая ситуация сложилась именно в правоохранительной системе, которая не охраняет, а подавляет население. Неэффективное расследование, отсутствие справедливого суда, неадекватная длительность рассмотрения дел, когда подсудимые находятся под стражей, отсутствие права на свободу и безопасность, нечеловеческие условия содержания, неуважение к личной и семейной жизни — все это несовместимо с демократическими ценностями, о которых так много говорят и так мало делают для их осуществления.

В лидерах по беспределу

Да, можно сказать, что несправедливость и произвол встречаются везде. Однако из 882 000 заявлений, которые поступили в ЕСПЧ с 1959 года, почти 88 000 (10% от общего числа) — это Украина. 10% при том, что Украина в ЕСПЧ никак не с конца 50-х гг., а только с 1996-го. Да и стоит обращение туда немалых денег, что весьма проблематично для граждан бедной страны. И тем не менее, 10%. Сопоставимые по населению с Украиной страны, такие как Польша и Испания, обращались в Евросуд 69 000 раз и 13 000 раз соответственно, т.е. значительно меньше, чем Украина.

При таком гигантском количестве жалоб, по уровню невыполнения решений ЕСПЧ в 2015 году Украина заняла 4 место среди всех членов Совета Европы. В 2017-м она умудрилась стать лидером по количеству отправленных жалоб — 22,8% от общего числа. Даже такие крупные по населению и считающиеся не самыми благоприятными в плане прав человека страны, как Турция (82 млн человек) и Россия (145 млн человек) набрали лишь 15,8% и 9,3% соответственно.

Надо понимать, что принимается к рассмотрению совсем незначительное количество жалоб. Таким образом, учитывая очень низкий процент выполнения Украиной решений ЕСПЧ, абсолютно ничтожное количество граждан добивается справедливости с помощью такого инструмента. Скажем, в 2019 году Суд рассмотрел 2414 «украинских» заявлений, отклонил 2227 и по оставшимся 187 жалобам принял 109 решений. Выполнено из них по состоянию на июль 2020 года аж 9. Всего же на данный момент на контроле Совета Европы находятся более 560 еще невыполненных решений по Украине. Минюст РФ рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму © пресс-служба Минюст РФ

Жалоб же, поданных против Украины на конец октября, собралось больше 10 000, или 16,5% от общего количества. По сравнению с 2017 годом это «всего лишь» 3-е место. Горькая пилюля не становится особо слаще даже от того, что на первом месте — Россия (22,9%), а на втором — Турция (16,6%). Мы уже обращали внимание на то, что в России живет в 3,5 больше людей, чем на Украине, а в Турции — в 2 раза больше. А потому доля жалоб на душу населения в РФ выходит всего 0,96 на 10 000 человек, в Турции — 1,2, а на Украине — 2,4 жалобы на 10 000 населения. Снова «всего лишь» в 2,5 раза больше, чем в России.

Прирост традиционно обеспечивают граждане, тем или иным образом пострадавшие от конфликта на востоке страны, но не только. Ведь мы знаем, что решения не выполняются. А потому, и это подтверждает глава отдела в департаменте Совета Европы по вопросам исполнения решений ЕСПЧ Павел Пушкарь, жалобы по невыполненным решениям часто поступают повторно.

Вот и оказывается, что вопрос равноправия совершенно не связан с тем или иным реформированием судебной системы, которое на Украине уже много лет находится в перманентном состоянии. Совершенно очевидно, что суды могут принимать какие угодно решения, но правительство выполнит их только в том случае, если захочет. И ничего правовыми способами с этим сделать нельзя, поскольку право — это выраженная в законе воля господствующего класса. Если государство дружественно своему населению, все будет нормально и без бесконечных реформ, если враждебно — то один отдельно взятый гражданин может добиться реализации своих прав лишь по случайному стечению обстоятельств. Иногда такое бывает.