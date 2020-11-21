В пятницу 20 ноября могло бы исполниться 88 лет одному из создателей Армии обороны Нагорного Карабаха. Анатолий Зиневич родился на Украине и не был армянином. Но его роль в защите непризнанной республики сложно переоценить

В среду 18 ноября украинский журналист, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов опубликовал свои вопросы к министру обороны Украины Андрею Тарану, который должен был в тот день выступать в парламентском комитете по обороне.

«Почему Азербайджан с военным бюджетом в 2,5 раза меньше Украины в 2020 году проводит структурные реформы армии во время войны, а Минобороны на такие реформы неспособно? Какие выводы вы сделали из войны в Нагорном Карабахе?» — выглядел один из вопросов.

В отличие от министра, сам Бутусов и другие украинские национал-патриоты свои выводы из войны в Нагорном Карабахе сделали. Они предлагают заручиться поддержкой сильного союзника вроде Турции, довооружиться и атаковать республики Донбасса.

Что характерно: в войне в Нагорном Карабахе Украина гласно и негласно поддерживала Азербайджан.

«Как страна, которая сама имеет оккупированные в результате вооруженного конфликта территории, мы, безусловно, выступаем за территориальную целостность любого государства. Здесь неважно, это Армения, Азербайджан или кто-то другой. <…> Украина всегда в этом плане поддерживала Азербайджан, а Азербайджан поддерживал Украину, здесь не о чем даже говорить», — заявлял в начале войны в Нагорном Карабахе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе © REUTERS, Stringer

Относительно молодой политик вряд ли знает, что и в появлении Нагорного Карабаха как пускай и непризнанной, но независимой республики, и в нанесении ряда поражений армии Азербайджана значительную роль сыграл его соотечественник — Анатолий Зиневич.

Один из создателей Армии обороны Нагорного Карабаха — уроженец Проскурова (ныне — Хмельницкий) Зиневич в эту пятницу, 20 ноября, мог бы отпраздновать свой 88-й день рождения. Будь он жив, кто знает, каким был бы итог нынешней войны.

«Кочевой» генерал

Анатолий Зиневич родился 20 ноября 1932 года в самой западной области УССР — Каменце-Подольском. Почти через девять лет его родной город — Проскуров — стал административным центром области. А ещё через 13 лет город и вовсе переименовали в Хмельницкий. Правда, переименования Зиневич не застал, хоть высшее образование получал и в родном городе — в Проскуровском танковом училище, куда он поступил в 1950 году.

Но одним лишь этим училищем образование Зиневича не ограничилось. Он закончил также Военную академию имени Фрунзе и Академические курсы руководящего состава Вооружённых Сил СССР. Запад провоцирует новое обострение в Карабахе — СВР © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Как и многие советские военные, Зиневич поколесил по СССР. Служил он и на Дальнем Востоке. По иронии судьбы туда же «перекочевала» и его alma mater: в 1958 году тогда уже Хмельницкое танковое училище перевели в Благовещенск. Сегодня это Благовещенское высшее танковое командное Краснознамённое училище. Кстати, на сайте биография Зиневича помещена в раздел «Мы гордимся ими».

Однако колесил Зиневич не только по СССР. В 1976–1977 годах он был советником командующего северным округом Сомали. После в течение полугода — военным советником в Эфиопии. Примечательно, что тогда Зиневичу пришлось помогать воевать против бывших своих подопечных: в 1977 году президент Сомали Мохаммед Сиад Барре решил атаковать Эфиопию, а СССР из двух союзников выбрал последнюю.

Вряд ли Зиневич тогда догадывался, что через два года грянет ещё одна война, в которой непосредственным участником будет СССР. И на этой войне воевать будет не только Зиневич, но и его сын.

В 1979 году Советская армия вошла в Афганистан. Восемь лет Зиневич был начальником оперативного отдела штаба 40-й армии в Афганистане. Он лично участвовал в боевых операциях, где был ранен. Ранен был и его сын. Трижды вертолёт с Зиневичем сбивали.

«Первый слог моей фамилии странно совпадает с названиями и словами тех мест, где я воевал. Наш вертолёт в Афганистане сбили над селом, которое называлось Зинья. А в Карабахе говорят, что слова «зин», «зенк» очень подходят к моей фамилии», — уже много позже — в 1996 году — говорил он в интервью журналисту Аре Тадевосяну.

«Зин» и «зенк» по-армянски — оружие. С армянским народом жизнь связала Зиневича в 1988 году, когда он был назначен начальником оперативного отдела 7-й советской армии, дислоцированной в Армении.

В 1989 году после второго инфаркта и коронарного шунтирования он уволился из Советской армии. Согласно одним источникам, Зиневич остался жить в Ереване. Однако в некоторых источниках, в том числе и со ссылками на слова самого Зиневича, указывается: он покинул Армению на время. Однако позже вернулся туда. И не просто пожить, а на военную службу.

Зиневич и Карабах

В 1992 году Зиневич пришёл в Вооружённые силы Армении.

«Служил я в Ереване: в середине 1992 года меня пригласил в Армению в качестве советника по военным вопросам министр обороны Вазген Саркисян. Я приехал с Саркисяном в Карабах, когда там были обстрелы, бомбежки, толпы беженцев из Мардакерта», — рассказывал сам он в интервью Тадевосяну.

Изначально в Нагорном Карабахе он планировал остаться на несколько дней, отмечал тогда Зиневич.

«Вы просто не видели лиц тех беженцев — страшное было время. Но без паники, только растерянность, переходящая в безысходность. Азербайджанская армия выходила на рубеж Сарсангского водохранилища, Лачинскнй коридор был под угрозой. Ну и попросил я у Вазгена три дня, чтобы разобраться… А потом дрогнуло во мне что-то, непонятное произошло», — признавался он.

И бывший советский генерал принялся за строительство армии Нагорного Карабаха. Очередная группа российских миротворцев прибыла в Нагорный Карабах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«9 ноября 1993 года Анатолий Владимирович побывал в гостях у меня, и я узнал от него много интересного. Когда он прибыл в Степанакерт, кругом — упадок сил и мрачные настроения: азербайджанцы только что захватили север НКР. Армии в собственном смысле слова тогда у карабахцев не было, хотя они и провели успешные операции по освобождению Шуши и Лачина. Было две сотни партизанских отрядов. Вот из них Зиневич вместе с Сержиком Саркисяном и Самвелом Бабаяном и создавали армию численностью порядка 15–20 тысяч бойцов», — писал в своей книге «Моя миссия в Армении. 1992–1994. Воспоминания первого посла России» дипломат Владимир Ступишин.

По словам первого посла России в Армении, созданная в том числе и Зиневичем армия продемонстрировала значительные успехи в боях с неприятелем.

«Эти бойцы сбили 36 самолётов противника. Такое в горных условиях случилось впервые. Успешно заработала артиллерия, в Карабахе начало получаться то, что не получалось в Афганистане. Армия стала средством воспитания патриотизма у людей, которые до того были способны защищать лишь свой дом, в лучшем случае — деревню, но не страну, и не сопротивлялись, когда погибал сосед, думая, что их минует чаша сия. Теперь всё иначе», — отмечал Ступишин.

В 1994 году Зиневич стал начальником Генерального штаба Армии обороны НКР.

«Процесс строительства карабахской армии шёл, идёт и будет идти сложно, в тяжёлой общественно-политической обстановке, в условиях жесточайшего кризиса и лимита всего: продовольствия, горючего, техники. Нам ещё предстоит долгий тернистый путь», — рассказывал он в том году в интервью журналисту Ашоту Бегларяну о проблемах, стоящих перед армией непризнанного государства.

Однако начало было положено. Успехи Зиневича высоко оценили и в Нагорном Карабахе.

«Поначалу к Зиневичу относились как к чужаку. Но поняв, что имеют дело с профессионалом, приняли за своего. Сегодня в карабахской армии Зиневича называют не иначе как Дед», — писал в 1996 году журналист Тадевосян.

Оценили успехи Зиневича и в Армении. В 1997 году он стал заместителем министра обороны Армении. Этот пост он занимал до самой своей смерти в 2000 году.

В первый день августа 2000 года Зиневич умер. Прощание с ним состоялось на следующий день, 2 августа 2000 года, в Доме офицеров в Ереване. Но похоронили Зиневича не в Нагорном Карабахе и не в Армении, а в России — в Коврове, что во Владимирской области, где жили его родственники.

Память о генерале

В Нагорном Карабахе о военачальнике не забыли. Спустя 14 лет после его смерти — 23 октября 2014 года — в Степанакерте открыли бюст Зиневичу на улице, названной в честь генерала.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие президент НКР Бако Саакян, глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, а также сослуживцы и друзья военачальника.

Как заявил тогда министр обороны Нагорного Карабаха Мовсес Акопян, Зиневич терпеливо обучал всех и, обучая, завоевал любовь и понимание со стороны как командного состава Армии обороны, так и подчиненных.

В интервью 1994 года Зиневич говорил: «Мы не должны льстить себе надеждой на близкий мир — он кажущийся. Реально же продолжается противостояние двух хорошо вооружённых и укреплённых лагерей, которые по воле своих руководителей не стреляют, не палят из орудий друг в друга, но проводят тактико-технические занятия, усиленно тренируются, решают свои военные проблемы. И это — тяжёлое как в физическом, так и в моральном отношениях состояние, при котором люди ни за что подрываются на минах, гибнут от случайных выстрелов, страдают от экономических и социальных неурядиц. Оно продлится до тех пор, пока не будет конкретного и всеобъемлющего решения по урегулированию конфликта. Хотелось бы верить, что оно будет принято в скором времени. Пока же единственным гарантом для государства и его граждан является армия». Победа Искандера. Как русы из Киева Карабах воевали © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В другом интервью — от 1996 года — Зиневич отмечал важность региона для РФ.

«Сам я считаю Карабах самой юго-восточной точкой России. Как взрослый человек, я могу сказать, что игры вокруг Карабаха — на грани фола, рано или поздно они приведут к неприятностям», — указывал он.

Время подтвердило его правоту. С момента произнесения этих слов прошло около четверти века, и Нагорный Карабах снова запылал. Сейчас в регион введены российские миротворцы. Однако то, что произошло, бросило Армении и НКР новый вызов, подразумевающий в том числе и тщательную работу над обороной Нагорного Карабаха. Ту работу, для которой не щадил себя Зиневич.