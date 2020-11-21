В Украине накануне 7-й годовщины начала Майдана произошла новая «зрада». СБУ и полиция нагрянули с обысками в киевский музей «Революции достоинства». Правоохранители подозревают руководство учреждения в присвоении бюджетных денег, выделенных на строительство мемориала «революции»

Как украли миллионы на мемориале «Небесной сотни»

Утром силовики обыскали помещение самого музея, а также дом его директора.

«В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности», — написал в Facebook директор учреждения Иван Подшивайло.

Расхищенное достоинство: куда пропали деньги на мемориал Майдана в Киеве © Украина.ру/Стрингер Надежда Максимец пояснила, что обыск проводился в рамках следствия уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 УК Украины относительно возможных злоупотреблений при расчетах с подрядными организациями, которые должны были провести работы по строительству музея «Революции достоинства».

В ходе досудебного расследования было установлено, что в декабре 2018 года между «Национальным Мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни — музеем Революции Достоинства» и частным обществом был заключен договор подряда на выполнение строительных работ. Музей перечислил на счет подрядчика авансовый платеж в размере около 111,6 миллиона гривен, что составляло 80% суммы договора генподряда. Срок выполнения работ был определен с декабря 2018 года по август 2019 года, но на деле никакие работы произведены не были.

По состоянию на текущий момент на счетах оставались лишь 9,8 миллиона гривен.

При этом в прокуратуре особо подчеркнули, что обыск «не имеет отношения к историческим событиям Евромайдана», касаясь лишь узкого вопроса законности использования бюджетных средств.

Подробную смету в своем телеграм-канале опубликовал журналист Евгений Куксин. По его информации, всего было выделено 148 миллионов гривен (около 390 миллионов рублей), но составлялась смета так, будто ничего и не собирались строить. СБУ взяла в работу это дело ещё в январе текущего года, но не торопилась со следственными действиями.

Негодование «патриотической общественности» и нелепые оправдания власти

Естественно, «патриотическая общественность» весьма быстро возбудилась по данному поводу, высказывая бурю негодования в социальных сетях и СМИ: мол, как же так, «надругательство над «Небесной сотней», «реванш», «репрессии» и тому подобные страшилки.

Украинская полиция нагрянула с обыском в музей Майдана © Facebook Maidan Museum Владимир Вятрович.

«Чекистский почерк — врываться, когда меньше всего ожидают, пугая же неожиданным появлением. Так действуют сейчас следователи в Музее Революции достоинства, проводя обыск в офисе и квартире директора Игоря Подшивайло. Делают это сознательно накануне годовщины Майдана, демонстрируя, что не Майдан победил, а они взяли реванш», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Пятый президент Украины Петр Порошенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов также обвиняли власть в реванше, боязни идей «революции».

«Власть возвращает людей, которые прятались за рубежом от украинского правосудия: адвокатов Януковича в ГБР, адвокатов Ефремова, которые возглавляют судебное направление в Офисе президента. И координирует это все заместитель администрации Януковича Портнов.

Никого уже не удивляет, что суд именем Украины принимает решение о снятии заочного ареста с Януковича за дела Майдана. Какой еще символ реванша лучше бы иллюстрировал действия власти?

Сегодня в музее Революции достоинства утро началось с обысков. Что они там ищут? На самом деле они боятся идей, которые вдохновили украинцев во время Революции Достоинства. Они боятся за себя и поэтому спрятались в «Феофании». Я против насилия. Моя цель и цель всей нашей команды — это привести Украину к членству в ЕС и НАТО. И никакие видосики, никакие обыски, никакие уголовные дела, никакие издевательства над членами семей Небесной Сотни не остановят наше движение», — отметил Порошенко.

«Действующие беспомощные и, вместе с тем, агрессивные руководители не восприняли и до сих пор ненавидят Революцию Достоинства и ее достижения. Они открывают уголовные дела против активистов Майдана, воинов и волонтеров, пытаясь их опорочить и унизить, искажая и разрушая фундаментальные ценности украинцев.

Обыск в музее накануне годовщины Революции — это демонстрация их напыщенного лица — лица реванша, предателей и капитулянтов. Этот маразм свидетельствует агонии и позорного пути к финалу этой власти», — развивал его мысль Турчинов.

В своем комментарии Офис президента стал оправдываться перед «патриотами», укорив правоохранителей в проведении обыска именно накануне Майдана.

Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua

Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их необходимыми? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий», — говорилось в сообщении на официальном канале ОП в Телеграм.

Грабеж под прикрытием патриотизма остается безнаказанным

То есть факт разворовывания средств померк перед «общественностью», чьи чувства якобы задевает следствие. Хотя совершенно очевидно, что такими речами Порошенко и Ко пытались «заболтать» инцидент, придав ему из сугубо уголовного политический окрас путем пиара на жертвах так называемой «Небесной сотни». И Офис Зеленского в очередной раз повелся на этот лживый насквозь дискурс, поэтому на результативность расследования рассчитывать не приходится.

Из промышленных гигантов — в нищету. Что построено на Украине за последние 20 лет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вирус вирусом, а «патриотический распил» никто не отменял. Например, проект бюджета следующего года предусматривает увеличение на более чем 50% финансирование «патриотического» кино: с нынешних 460 миллионов до 671,1 миллиона. Зато граждане жалуются на недостаточность мест в больницах, их обеспечение лекарствами и необходимым оборудованием.

Кстати, сам Вятрович в свое время входил в совет, который утверждал документацию касательно невозведенного мемориала «Небесной сотни», поэтому его беспокойство понятно: не хочется быть потенциальным фигурантом еще одного уголовного дела, так как «ниточки» могут привести к нему. В отношении него ведется расследование по факту кражи около полумиллиона гривен, выделенных на организацию банкета в память о голодоморе в 2018 году.

Этой публике далеко не впервой прикрывать откровенный грабеж страны риторикой о «патриотизме» и «любви к Украине». Они знают, что останутся абсолютно безнаказанными, и это — системная проблема для страны уже который год.