Как украли миллионы на мемориале «Небесной сотни»
Утром силовики обыскали помещение самого музея, а также дом его директора.
«В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности», — написал в Facebook директор учреждения Иван Подшивайло.
Позже пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец пояснила, что обыск проводился в рамках следствия уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 УК Украины относительно возможных злоупотреблений при расчетах с подрядными организациями, которые должны были провести работы по строительству музея «Революции достоинства».
В ходе досудебного расследования было установлено, что в декабре 2018 года между «Национальным Мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни — музеем Революции Достоинства» и частным обществом был заключен договор подряда на выполнение строительных работ. Музей перечислил на счет подрядчика авансовый платеж в размере около 111,6 миллиона гривен, что составляло 80% суммы договора генподряда. Срок выполнения работ был определен с декабря 2018 года по август 2019 года, но на деле никакие работы произведены не были.
По состоянию на текущий момент на счетах оставались лишь 9,8 миллиона гривен.
При этом в прокуратуре особо подчеркнули, что обыск «не имеет отношения к историческим событиям Евромайдана», касаясь лишь узкого вопроса законности использования бюджетных средств.
Подробную смету в своем телеграм-канале опубликовал журналист Евгений Куксин. По его информации, всего было выделено 148 миллионов гривен (около 390 миллионов рублей), но составлялась смета так, будто ничего и не собирались строить. СБУ взяла в работу это дело ещё в январе текущего года, но не торопилась со следственными действиями.
Негодование «патриотической общественности» и нелепые оправдания власти
Естественно, «патриотическая общественность» весьма быстро возбудилась по данному поводу, высказывая бурю негодования в социальных сетях и СМИ: мол, как же так, «надругательство над «Небесной сотней», «реванш», «репрессии» и тому подобные страшилки.
Первым в таком ключе высказался бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
«Чекистский почерк — врываться, когда меньше всего ожидают, пугая же неожиданным появлением. Так действуют сейчас следователи в Музее Революции достоинства, проводя обыск в офисе и квартире директора Игоря Подшивайло. Делают это сознательно накануне годовщины Майдана, демонстрируя, что не Майдан победил, а они взяли реванш», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.
Пятый президент Украины Петр Порошенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов также обвиняли власть в реванше, боязни идей «революции».
«Власть возвращает людей, которые прятались за рубежом от украинского правосудия: адвокатов Януковича в ГБР, адвокатов Ефремова, которые возглавляют судебное направление в Офисе президента. И координирует это все заместитель администрации Януковича Портнов.
Никого уже не удивляет, что суд именем Украины принимает решение о снятии заочного ареста с Януковича за дела Майдана. Какой еще символ реванша лучше бы иллюстрировал действия власти?
Сегодня в музее Революции достоинства утро началось с обысков. Что они там ищут? На самом деле они боятся идей, которые вдохновили украинцев во время Революции Достоинства. Они боятся за себя и поэтому спрятались в «Феофании». Я против насилия. Моя цель и цель всей нашей команды — это привести Украину к членству в ЕС и НАТО. И никакие видосики, никакие обыски, никакие уголовные дела, никакие издевательства над членами семей Небесной Сотни не остановят наше движение», — отметил Порошенко.
«Действующие беспомощные и, вместе с тем, агрессивные руководители не восприняли и до сих пор ненавидят Революцию Достоинства и ее достижения. Они открывают уголовные дела против активистов Майдана, воинов и волонтеров, пытаясь их опорочить и унизить, искажая и разрушая фундаментальные ценности украинцев.
Обыск в музее накануне годовщины Революции — это демонстрация их напыщенного лица — лица реванша, предателей и капитулянтов. Этот маразм свидетельствует агонии и позорного пути к финалу этой власти», — развивал его мысль Турчинов.
В своем комментарии Офис президента стал оправдываться перед «патриотами», укорив правоохранителей в проведении обыска именно накануне Майдана.
«Не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях.
Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их необходимыми? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий», — говорилось в сообщении на официальном канале ОП в Телеграм.
Грабеж под прикрытием патриотизма остается безнаказанным
То есть факт разворовывания средств померк перед «общественностью», чьи чувства якобы задевает следствие. Хотя совершенно очевидно, что такими речами Порошенко и Ко пытались «заболтать» инцидент, придав ему из сугубо уголовного политический окрас путем пиара на жертвах так называемой «Небесной сотни». И Офис Зеленского в очередной раз повелся на этот лживый насквозь дискурс, поэтому на результативность расследования рассчитывать не приходится.
Между тем деятельность пропагандистских учреждений обходится украинским налогоплательщикам в немалую сумму: в текущем году музею «Революции достоинства» наряду с музеем Голодомора выделили целых 454 миллиона, несмотря на значительное сокращение бюджета из-за пандемии коронавируса.
Вирус вирусом, а «патриотический распил» никто не отменял. Например, проект бюджета следующего года предусматривает увеличение на более чем 50% финансирование «патриотического» кино: с нынешних 460 миллионов до 671,1 миллиона. Зато граждане жалуются на недостаточность мест в больницах, их обеспечение лекарствами и необходимым оборудованием.
Кстати, сам Вятрович в свое время входил в совет, который утверждал документацию касательно невозведенного мемориала «Небесной сотни», поэтому его беспокойство понятно: не хочется быть потенциальным фигурантом еще одного уголовного дела, так как «ниточки» могут привести к нему. В отношении него ведется расследование по факту кражи около полумиллиона гривен, выделенных на организацию банкета в память о голодоморе в 2018 году.
Этой публике далеко не впервой прикрывать откровенный грабеж страны риторикой о «патриотизме» и «любви к Украине». Они знают, что останутся абсолютно безнаказанными, и это — системная проблема для страны уже который год.