В четверг утром, 19 ноября, как раз накануне очередной годовщины начала Майдана (21 ноября) в Киеве, украинские силовики нагрянули с обыском в музей «Революции достоинства», то есть Евромайдана

В самом музее говорят, они как раз открывали международный научный форум и готовили мероприятия к годовщине Евромайдана, а тут к ним нагрянула полиция.

На обыск тут же отреагировал бывший директор Украинского института национальной памяти, а ныне депутат от партии «Евросолидарность» Владимир Вятрович.

«Так готовятся к годовщине Революции достоинства… демонстрируя, что не Майдан победил, а они взяли реванш», — пишет Вятрович. Обеспокоенность Вятровича понятна: он входил в совет по разработке концепции мемориала «Революции достоинства», а ранее его уже вызывали на допрос в ГБР за устройство пышного банкета в честь годовщины «голодомора». Экс-президент Петр Порошенко тоже отреагировал на обыски, посчитав, что они вызваны боязнью идей, которые «вдохновили украинцев на Революцию достоинства». Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua

У Владимира Зеленского сразу же испугались реакции националистов и стали традиционно «мямлить» в извинительном тоне о том, что, возможно, это несвоевременно.

«Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий», — отметили на Банковой.

Однако причина обысков — не политическая. С обыском пришли сотрудники Следственного управления отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Следственные действия проводит Национальная полиция Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры, а сотрудники СБУ привлечены в качестве следователей для оперативного сопровождения.

«Причина обысков, по предварительной информации, — расследование уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции достоинства, которые совместно с частной компанией организовали схему использования бюджетных средств в особо крупных размерах с целью присвоения указанных средств», — заявили украинские правоохранители. Обыск они провели и в доме директора музея Игоря Пошивайло.

Руководство музея подозревают в расхищении большей части суммы, выделенной из бюджета на строительство мемориала так называемых героев «Небесной сотни», который должен был открыться еще в феврале 2019 года. Средства выделялись с декабря 2018 по август 2019 года. По информации правоохранителей, из 150 миллионов гривен подрядчикам было выделено 111 миллионов, но работы фактически не проводились, а сроки, установленные договором с подрядчиками, давно истекли. Средства были потрачены на цели, не предполагаемые договором.

По утвержденному проекту, на Майдане должна была быть воздвигнута огромная стела «Небесной сотни», тянущаяся от Майдана до улицы Ольгинской. На склоне холма возле Майдана должны быть воздвигнуты 107 пилястров, посвященных погибшим на Майдане. Также должен был появиться мост, который ведет к самому музею Майдана и в парковую зону, посвященную тому же событию. Всё это должно было быть построено и открыто «еще вчера», то есть в 2019 году.

Однако сейчас на территории, выделенной еще Петром Порошенко для мемориала в центре Киева, находится лишь строительный вагончик и кучка бревён. За расхищение руководству музея грозит до 5 лет заключения в тюрьму. По сути, речь идет о воровстве 111 миллионов гривен, которое осуществляли под высокие речи о «патриотизме» и «достоинстве». Из промышленных гигантов — в нищету. Что построено на Украине за последние 20 лет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как говорит пресс-служба полиции, «согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 гривен. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен». Иными словами, из 150 миллионов на счетах осталось чуть менее 10 миллионов и никаких результатов работ.

Сам директор музея утверждает, что строительные работы не ведутся, так как на Майдане продолжаются следственные действия относительно расстрелов в феврале 2014 года. Однако даже в этом случае это не снимает вопроса о том, куда же делись средства, выделенные на строительство.

Юрист Андрей Портнов, комментируя обыски, считает расхищение средств логичным следствием «Революции достоинства», которая и проводилась ради возможности что-нибудь расхитить.

«Обыск в Музее Революции достоинства. Думаю, это один из немногих случаев, когда не нужно даже пытаться узнавать дополнительные подробности, в связи с чем проводится обыск. Репутация и кредитная история у всего этого бродячего, возомнившего себя героями, ширпотреба закреплена сотнями примеров и фактов. Раз у героев Революции обыск — значит, они что-то украли, присвоили, скрысили у своих, спрятали, обналичили, кого-то ограбили или что-то похитили из бюджета. Всегда очень простая, одноходовая и понятная фабула», — пишет Портнов.

Telegram-канал «Легитимный» считает, что националистам следовало бы не кричать о «зраде» по поводу обысков, а самим поинтересоваться, куда пропали деньги, выделенные для чествования их героев. «Вся суть сегодняшних обысков в Музее Революции Достоинства — руководство "украло" 111 миллионов гривен, а когда их "поймали за руку", они начали кричать про патриотизм и "злочыну владу". На месте активистов мы бы первые пришли на суд над этим руководством и требовали бы самого жесткого приговора, ведь такие "горе-руководители" заменяют собой целые отделы иностранных спецслужб, которые должны создавать провокации по дискредитации "героев страны"», — пишет «Легитимный».

Аналогичный вопрос задают и авторы Тelegram-канала «Крокодил». «Все патриоты, которые сейчас недовольны обысками в музее революции достоинства, вам самим не противно, что руководство этого заведения ворует миллионы гривен на ваших же героях? Я бы на вашем месте задумался и наконец-то бы понял, кого вы привели к власти. Неконтролируемая коррупция, которая прикрывается патриотическими кричалками, — вдвойне мерзкое явление», — пишут авторы «Крокодила».

Однако в данном контексте следует отметить, что сам по себе резкий крен в национализм украинской интеллигенции был обусловлен в первую очередь распадом Советского Союза. Тогда многочисленные национальные ансамбли, работники идеологических музеев, работники культуры и искусства рисковали остаться без государственного финансирования, так как в рыночных условиях при отсутствии особых талантов не могли надеяться на выживание при жесткой конкуренции.

После Евромайдана они осознали, что можно не довольствоваться выделяемыми государством средствами на идеологию и культуру, но и шантажировать его, угрожая «нападением РФ», требуя всё большие суммы на «патриотическое воспитание». Затем безнаказанность и вседозволенность, которой годами пользовались «герои Майдана» и «герои АТО», привела к логичному результату — националисты из дирекции музея Майдана поняли, что можно уйти от ответственности и за расхищение средств, выделяемых им на прославление Евромайдана. Таким образом, подлинным памятником «Революции достоинства» является отнюдь не задуманный мемориал, а именно заброшенный строительный вагончик с кучкой брёвен как символ расхищения бюджета под патриотическими лозунгами.

Говорят ли эти обыски о каких-либо переменах в идеологической направленности нынешнего руководства Украины, «реванше» и отказе от «ценностей Майдана»?

Никоим образом. Президент Зеленский и «Слуги народа» активно поддерживают мифы Майдана. На днях в президентской фракции внесли законопроект, предполагающий предоставление «ветеранам Майдана» и членам их семей пожизненных льгот, пенсий и квартир. Под этот проект они хотят 86 миллиардов гривен, а не «жалкие» 150 миллионов, выделенных на мемориал. Там уже предполагаемый масштаб для хищений побольше будет, а за 86 миллиардов тоже можно на выходе получить лишь строительный вагончик.