Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины

Экс-министр финансов Игорь Уманский громко хлопнул дверью и ушел с должности советника главы Офиса президента Украины после объявления карантина выходного дня. Причину своей отставки он объяснил просто: «дорожный распил» привёл Украину на грань экономической катастрофы

И обнародовал схему, как "дорожный картель" из шести компаний разворовал миллиарды из ковидного фонда, которые пошли на ремонт и строительство дорог. Как подсчитал Уманский, на все выигранные тендеры эти компании получили около 36 млрд грн — такую сумму выделили дополнительно "Укравтодору" из фонда борьбы с COVID-19 на "Большое строительство".

По утверждению Уманского, на дороги в этом году по факту «вылетит» более 120 млрд грн, из которых минимум 40% украдено. Свою позицию Уманский объяснил так: «Укравтодор» на 2020 год заявлял планы на обновление 6,5 тыс. км дорог. Справиться с таким объёмом работ можно было бы и без «перебрасывания» денег из «ковидного фонда» на «Укравтодор». «Карантин? Все на выход»: советник главы Офиса президента Уманский подал в отставку © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

«…В начале года "Укравтодор" обещал за 120 млрд грн, выделенных на "Большую стройку", построить 6,5 тысячи км дорог. Потом цифра трансформировалась — уже говорят про 4 тысячи км дорог. А сумма финансирования при этом постоянно увеличивается. То с онкоцентра снимут — им добавят, то с обслуживания госдолга. В период с 2016 по 2019 год на дороги было потрачено 105 млрд грн и построено 9,2 тысячи км дорог. А за 120 млрд мы построим 4 тысячи км. Ничего не вызывает подозрения?» — спросил Уманский в интервью изданию Страна.ua.

Отдельная проблема — условия тендеров прописывались так, что там могло победить только 6 фирм «дорожного картеля» (это так Уманский называет «тройку фаворитов Укравтодора» и еще пару-тройку компаний помельче). Этот «картель» брал даже те подряды, которые физически не мог выполнить. А потом право на выполнение работ перепродавал субподрядчикам с дисконтом 30-40%.

«Заходим на сайт Института "Укравтодора" и сравниваем цены по действующим контрактам этого года. Получаем разницу в ценах в среднем от 2 до 5 раз, а некоторые позиции — в 13 раз. Откаты выводятся как раз через материалы. И там много импорта: битумы, топливная группа — у нас нет таких мощностей", — отметил Уманский.

По сути, по словам Уманского, «Большое строительство» превратилось в «чёрную дыру», где сжигались бюджетные деньги, а реальный ход работ мало кого интересовал. Ведь сейчас по факту готовы только 2 тыс. км дорог из 6,5 тыс. км запланированных. И ведь даже выделение денег на дороги, рассказал Уманский, происходило кулуарно: то «нагнут» очередной госбанк, то финансы отберут у какой-то из медицинских программ. Мина под Зеленского: экс-министр финансов вскрывает коррупционные схемы в президентской программе © скриншот видео "5 канал"

Возможно, всё бы это и сошло с рук, если бы МВФ вовремя дал обещанный транш. Но, как говорит Уманский, МВФ поставил условие: сначала аудит затрат, а только потом — транш.

Ответ «Укравтодора»

В свою очередь, «Укравтодор» в Facebook буквально по косточкам разобрал обвинения Уманского.

Там рассказали, что новые правила тендерной документации не просто не способствуют коррупции, а наоборот, позволяют привлекать к выполнению работ лучшие компании.

«Впервые в истории Украины тендерная документация прописана не под конкретных подрядчиков, а под компании, которые имеют соответствующий опыт, материальное-техническое обеспечение, работников, возможности финансового обеспечения тендера», — пишет «Укравтодор».

Новые правила закупок поддержали как авторитетные организации стран Запада, так и украинский бизнес и государственные структуры. При этом обвинения в том, что новые правила способствуют образованию картеля из 6 компаний, не соответствуют действительности. «Укравтодор» привел список 20 компаний, среди которых есть иностранные, выполняющие сейчас дорожные работы.

Также «Укравтодор» опроверг слова Уманского о том, что средства на ремонт и строительство дорог выделяются из коронавирусного фонда в ущерб медицинскому обеспечению и помощи больным: «Эти средства ожидалось получить от «Нафтогаза» (который их выиграл в Стокгольмском суде у «Газпрома»). Позже не без участия господина Уманского был использован механизм спецфонда, к которому в том числе попали деньги «Нафтогаза». Позже «Укравтодор» смог получить средства на обновление дорог, как это и планировалось в начале года, — и не напрямую от «Нафтогаза», а через механизм спецфонда».

«Укравтодор» напомнил, что все их операции постоянно проверяются государственными органами, и пригласил экс-министра Уманского лично проинспектировать 4000 км новых дорог.

«Слугам народа» даже разослали тезисы, подготовленные «Укравтодором» по "Большой стройке". 14 ноября в партийный чат фракции «Слуга народа» сбросили так называемый "темник", в котором по пунктам расписано, как опровергать обвинения Уманского. Из промышленных гигантов — в нищету. Что построено на Украине за последние 20 лет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тройка фаворитов

Игорь Уманский говорит о "дорожном картеле" из шести компаний, которые выигрывают "лакомые тендеры", но отказывается озвучивать названия этих компаний. Если изучить проекты "Большого строительства", то больше всех бросается в глаза так называемая "тройка фаворитов": "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой", "Онур".

Первоначально в госбюджет-2020 было заложено только 22 миллиарда гривен на «Большое строительство» дорог, и, например, перебрасывать деньги из «коронавирусного фонда» отнюдь не планировалось. Но при этом только за первое полугодие «тройка фаворитов» получила подрядов на 28 миллиардов гривен. За июль-август и начало сентября эти же компании суммарно получили подрядов на 17,26 млрд грн.

Действительно, на Украине кроме «тройки фаворитов» есть и другие крупные игроки, которые довольно часто получают подряды на ремонт дорог. Речь о компаниях «ПБС», турецкой компании «Озалтин», «Евродор» и «Альтком». Но вот незадача — на их долю приходится весьма небольшая часть рынка, лишь около 25%. Остальные 75% надежно зажаты в руках «тройки фаворитов». Если говорить конкретными цифрами, за первое полугодие 2020 года «Альтком» получил подрядов на 1,55 млрд гривен, ПБС — 3,26 млрд гривен, «Евродор» — 1,41 млрд гривен, «Озалтин» — на 1,9 млрд гривен.

ООО "Автомагистраль-Юг" с уставным капиталом 40 тыс. грн является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора" со времен Петра Порошенко. Формально компания принадлежит одесситам Олегу Наливанному и Валерию Короткову. В публичном пространстве фирму представляет Николай Тимофеев, член правления Национальной ассоциации дорожников Украины, которая и объединила несколько крупнейших подрядчиков «Укравтодора». Вместе с тем, по данным «Олигарха», настоящим владельцем «Автомагистраль-Юг» может быть бизнесмен Александр Бойко. Учитывая огромные обороты «Автомагистраль-Юг», неудивительно, что предприятие регулярно фигурирует в различных уголовных делах. Однако пока неизвестно ни одного дела, которое бы правоохранители успешно довели до приговора по коррупционным статьям.

«Онур» — это турецкая группа дорожных компаний, в состав которой входят ее украинская дочерняя фирма «Онур Конструкцион Интернешнл» и представительство «Онур Тааххют». Эти компании строят и ремонтируют автодороги на Украине еще с середины нулевых годов. Украинская «дочка» работает с отечественными средствами дорожного фонда, тогда как турецкая компания имеет дело с деньгами международных финансовых институтов, таких как ЕБРР и ЕИБ. Группа компаний «Онур» успешно заявила о себе в мире, однако на Украине зарекомендовала себя неоднозначно. Если украинские чиновники работой дорожников с мировым именем довольны, то у правоохранителей и представителей общественности немало вопросов к работе «Онур». Эти дорожные фирмы — фигуранты не менее 30 уголовных производств, большинство из них — за растрату государственных денег, нелегальную добыча материалов для строительства, подделку документов и тому подобное.

Владельцем одесского ООО «Ростдорстрой» является венгерское общество «Оттема», принадлежащее одесситам Евгению Коновалову и Юрию Шумахеру.

«Ростдорстрой» фигурирует в ряде уголовных производств, относящихся к служебной халатности, некачественному выполнению работ и присвоению средств при строительстве дорог на Полтавщине, завышению стоимости материалов и работ при строительстве дорог в Одесской области, двойному зачислению одних и тех же работ, завышению стоимости материалов и присвоению средств по дорогам на Черкасщине, выполнению работ с нарушением технологического процесса, а затем внесению недостоверных данных в акты выполненных работ и присвоению средств на дорогах Николаевской области и т.д. Кроме того, «Ростдорстрой» вместе с рядом других компаний фигурировал в деле Генпрокуратуры о противоправных финансовых операциях, присвоении госсредств, их легализации и уклонении от уплаты налогов на общую сумму 272,98 млн грн. Однако с 2017 года данных о каком-либо движении в этом деле нет. Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua

Существует также уголовное производство, которое объединило трех крупнейших фаворитов «Укравтодора» — «Ростдорстрой», «Автомагистраль-Юг» и «Онур». Это дело о получении должностными лицами Службы автомобильных дорог в Киевской области «откатов» размером 10-15% от цены договора за победу в дорожных тендерах.

Есть мнение, что в демарше Уманского есть и политический подтекст. Фактически Уманский сейчас помогает «убить» главную пиарную историю Офиса президента всеукраинского масштаба — «Большое строительство», — превращая тему в «Свинарчукгейт 2.0». И президентская программа, несмотря на ее глобальную задумку обновления и реновации инфраструктуры Украины, рискует стать памятником коррупции.