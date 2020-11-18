На Украине побит очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом: 18 ноября зафиксировано 12 496 новых случаев заражения. Всего заболевших уже 570 тысяч человек. Украина занимает 17-е место в мире по уровню распространению заболевания

Полный коллапс: больные COVID-19 одесситы дерутся за кислород © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

И это в Киеве, что уж говорить о провинции.

Иммунолог и микробиолог Андрей Волянский на своей странице в Facebook дал неутешительный прогноз дальнейшему развитию ситуации:

«Украина. 256 летальных исходов за сутки. Грядет локдаун?

Преодолели 10 тысяч летальных исходов. Преодолели 250 смертей/миллион жителей. Удвоение количества гробов до 20 000 к 1 января уже не кажется мрачным преувеличением. За прошедшие сутки резко увеличилось количество летальных исходов в Киеве, Запорожской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Киевской областях, по-прежнему много в Харьковской и Львовской областях.

Украина — не Китай с его армией эпидемиологов и жесточайшей дисциплиной. Украина — не Сингапур с его четкими рациональными своевременными противоэпидемическими мероприятиями и жесточайшей дисциплиной. Украина — бедная коррумпированная демократическая страна с непрофессиональными популистами у руля. С аномально высокой смертностью, с отсутствием эпидемиологов, с нездоровой возрастной пирамидой.

А что надо делать? Успокоиться. Мы проходим период резкого роста. Нужно обеспечить новые ковидные койки медицинским персоналом. Пока в выявлении и лечении covid задействовано примерно 100 000 человек (первичное звено, скорая, лабораторное звено, эпидемиологи, 2200 бригад в стационарах) из 750 тысяч медиков страны. Остальные 650 тысяч работают вполсилы из-за ограниченного планового приема.

Важно учитывать то, что потенциальные 20 тысяч смертей от Covid на фоне 600 тысяч ежегодных летальных исходов — ВСЕГО ЛИШЬ 3,5%. Нельзя забывать о людях с хроническими патологиями, нуждающихся в постоянном наблюдении. Минимизировать потери и не допустить перегрузки медицинской системы можно, только НАЧАВ ЗАЩИТУ ГРУПП РИСКА!!!! ДАЖЕ СЕЙЧАС ЭТО НЕ ПОЗДНО НАЧАТЬ!!! К сожалению, люди у руля не могут это понять».

Коронавирус и антибиотики: ученые выступили со срочным предостережением © CC0, Pixabay Марина Ставнийчук призвала власти реагировать на взрывной рост заболеваемости на Украине и как можно скорее развернуть производство российской вакцины:

«Сегодня Украина преодолела свой новый COVID-рекорд. Обогнала даже Францию. Получили, наконец, в европейском направлении. Теперь хоть плачь от этих достижений.

Как только появилась российская вакцина, я сразу написала свою позицию о том, что надо принимать меры, чтобы закупить ее… Не могу понять, как эта нынешняя власть может быть такой тупой и такой бездушной. Итак, еще раз замечу, РФ не просто продает вакцину, она размещает технологии производства в тех странах, где есть возможности. Украина имеет такие производственные возможности!!!

Еврокомиссия дала добро еще дней десять назад на закупку европейскими странами этой вакцины. Кроме того, Еврокомиссия готовится заключить соглашение о закупке уже с пятым производителем вакцины. Торгуется за лучшую цену. Может, кто-то у нас не понимает, но это предложение не для Украины. Они заботятся о своих еврограждан, что естественно. А нам? Нам!!!

Хватит ждать, пока евро и американские производители вакцин будут поднимать стоимость своих фирм на мировых биржах и давать спеццены избранным… Для бизнеса вакцина — это прежде всего бизнес, а для власти в государстве, если это власть, а не проходимцы, вакцина — это прежде всего жизнь и безопасность наций. Вакцина — это не только политика и деньги, это еще и о выживании наций».

Но у украинского правительства — другие приоритеты. Средства из ковидного фонда потрачены на строительство дорог. Идея поддержать экономику и сохранить рабочие места была, видимо, заимствована у американцев времен Великой депрессии. Вот только хорошо бы при этом учесть, что, спасая платежный баланс, нужно не забыть о людях, которые ежедневно умирают от элементарной нехватки медицинской помощи.