Великобритания была одной из заинтересованных сторон войны в Нагорном Карабахе. Об этом свидетельствуют новейшие данные, полученные при исследовании информационной войны, которая велась двумя сторонами

Во вторник, 17 ноября, издание Russia Today опубликовало интервью с Эдгаром Григоряном — руководителем проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator. Интервью было посвящено информационной войне во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Как рассказал Григорян, его проект с сентября до 9 ноября выявил 6498 фейковых аккаунтов в соцсетях, при этом у части из них были не только азербайджанские ΙP-адреса. Странности Пашиняна. Что рассказал Путин о Нагорном Карабахе © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«На первом месте Азербайджан — 31%. На втором месте Турция — 21%. На третьем месте неожиданно оказалась Великобритания — почти 19%», — отметил Григорян, рассказывая об ΙP-адресах аккаунтов.

Григорян со скепсисом отнёсся к версии о том, что появление британских адресов — это следствие использование VPN-технологии для маскировки настоящего адреса.

«Английские VPN-адреса — одни из самых дорогих. Владельцам бот-ферм проще использовать украинские или азиатские. Они в 15 раз дешевле английских. Да и сами британцы серьёзно следят за этим. Поэтому у нас есть все основания полагать, что это были не прокси- или VPN-технологии», — подчеркнул эксперт.

Это, а также некоторые другие события, которые произошли во время конфликта в Нагорном Карабахе, позволяют заявить о вовлечении Великобритании в войну в Закавказье. В ней британцы преследуют исключительно свои интересы.

Не спонтанное участие

Фейковые аккаунты в соцсетях выдали себя информацией, которую публиковали.

«Например, дублировался контент. Причём местами крайне дилетантски. Различные аккаунты размещали одни и те же комментарии. Как по заданию. Очевидно, что работали они по шаблону. Одна и та же смысловая нагрузка. Семантический анализ также выявил большое количество повторений одних и тех же выражений и эпитетов», — рассказывал Григорян. Очередная группа российских миротворцев прибыла в Нагорный Карабах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В интервью эксперт особо подчеркнул, что атака с этих аккаунтов готовилась задолго до войны. При этом сильно задолго.

«Зачастую аккаунты создавались заранее. Некоторым по несколько лет. Их заранее прокачивали, добавляли в них информацию. А в нужный момент их подключили (к распространению дезинформации — Ред.). И это началось с первых дней войны», — указал Григорян.

Однако проазербайджанскую позицию в Великобритании демонстрировали до конфликта и официально. Так, в июле, когда между Арменией и Азербайджаном несколько дней велись бои, которые вошли в историю как «Тавушские столкновения».

На следующий день после начала тех столкновений в палате общин британского парламента представили резолюцию.

«Палата отмечает акты агрессии, совершенные Арменией в ночь на 12 июля 2020 года, которые еще больше обостряют вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который коренится в военном контроле Армении над Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана и прилегающими семью районами, который в начале 1990-х годов привел к гибели 30 000 человек и бегству более 1 миллиона внутренне перемещенных лиц из своих домов», — указывалось в той резолюции.

Документ призывал правительство Великобритании осудить действия Армении.

Резолюцию поддержали шесть парламентариев: четверо консерваторов и два лейбориста. Позже два консерватора отозвали свои подписи.

Вторая проазербайджанская резолюция в палате общин появилась 1 октября, когда в Нагорном Карабахе вот уже как три дня шли бои. Её активно распространяли азербайджанские СМИ.

«Палата отмечает акты агрессии со стороны Армении, начавшиеся 27 сентября 2020 года, и ежедневный рост напряженности, что ещё больше обостряет вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, в корне которого лежит военный контроль Армении над Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающими районами», — говорилось в той резолюции.

Обе резолюции внёс консерватор Боб Блэкмэн. Вторую резолюцию поддержали только два члена Консервативной партии — Мартин Викерс (он поддерживал и первую резолюцию) и консерватор Крэйг Уиттакер. Террористическое гнездо под боком России и Ирана: кого нашли в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Виталий Невар | Перейти в фотобанк

Однако гораздо больше оснований, чем резолюции в парламенте, говорить об участии Великобритании в конфликте в Нагорном Карабахе, дают другие события.

Значительные визиты и крайне важная труба

Неделю назад — в среду 11 ноября — журналист Яшар Ниязбаев в своём Τelegram-канале сообщил о визите в Турцию одного из высокопоставленных британских госслужащих.

«Представитель Эрдогана Ибрагим Калын сегодня вечером встретился с новым главой британской Службы внешней разведки MI-6 Ричардом Муром в президентском дворце у Анкаре», — рассказал Ниязбаев о визите.

Мур — бывший посол Великобритании в Турции. Он известен как сторонник пантюркизма, человек, у которого приятельские отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также Мур, согласно данным турецкого издания Hürriyet является ярым болельщиком турецкой футбольной команды «Бешикташ» и в совершенстве владеет турецким языком.

Визит Мура заставил многих насторожиться. Но и до визита Мура поведение Великобритании вызывало вопросы.

Так, 5 ноября замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что одно из государств-постоянных членов Совбеза ООН сорвало на закрытой встрече совета согласование единой позиции, касающейся эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, в Совбезе ООН после начала эскалации конфликта в Карабахе прошло закрытое обсуждение, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые также являются постоянными членами СБ, «представили очень сбалансированный подход, который должен был быть озвучен по итогам обсуждений председателем, на тот момент представителем России». «Вновь полыхнуло»: Лукашенко высказался о конфликте в Нагорном Карабахе © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Речь шла о необходимости незамедлительного прекращения огня, недопустимости вмешательства третьих стран и присутствия боевиков. И представьте, я называть не буду, но нашлась страна, постоянный член Совета безопасности ООН, которая, по сути, сорвала это. В результате мы выслушали непонятные формулировки всего лишь с призывом к прекращению огня», — сказал Кочарян.

Однако уже на следующий день — 6 ноября — иранист, заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян раскрыл этот секрет. По его словам, именно «благодаря» Британии провалилось согласованное заявление Совбеза ООН по войне в Нагорном Карабахе.

«Судя по имеющейся информации, принятие согласованного заявления по Карабаху в Совете Безопасности ООН провалила Великобритания», — цитировал ВосканянаTelegram —канал «Баграмян 26».

Позицию Великобритании эксперт объяснил серьёзными интересами в Азербайджане. Прежде всего, речь идёт об энергоносителях.

Действительно, ещё 7 октября представитель корпорации British Petroleum заявил о серьёзной обеспокоенности происходящим в регионе.

«Мы в Азербайджане глубоко обеспокоены недавним расширением военной деятельности на территории Азербайджана, направленной на гражданские поселения и инфраструктуру. Мы особенно обеспокоены вчерашними сообщениями о ракетном ударе, который был перехвачен и уничтожен системами ПВО Азербайджана в районе экспортных трубопроводов «Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Южно-Кавказского трубопровода», — цитировало его агентство S&P Global Platts.

Представитель BP отмечал, что безопасность активов, с которыми работает компания от имени правительства Азербайджана и партнёров компании, обеспечивается правительством, и компания продолжает «тесно сотрудничать с соответствующими властями, чтобы принять необходимые меры для обеспечения защиты персонала, операций и активов».

«Мы… надеемся, что конфликт скоро найдет справедливое решение в рамках территориальной целостности и международно признанных суверенных территорий Азербайджана», — указывалось в заявлении.

В общем, у Великобритании есть свои интересы в Азербайджане и Турции. И судя по косвенным данным, она была заинтересована в «решении Нагорно-Карабахского вопроса» так, как это было бы выгодно Баку. Полтысячи беженцев вернулись в Карабах под защитой миротворцев РФ © РИА Новости, Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

При этом портить отношения с Арменией британцы тоже не хотят.

«Армен Саркисян сегодня принял делегацию вице-спикера британской палаты лордов, социолога и известного правозащитника, баронессы Кэролайн Кокс. Президент Армении поблагодарил баронессу за то, что она была рядом с Арменией, Арцахом и армянским народом в эти тяжелые дни», — сообщило 12 ноября — на следующий день после визита Мура в Турцию — издание Sputnik Армения.

Однако вряд ли желание баронессы посетить зону конфликта и слова поддержки вернут дома армянам, которые бежали из регионов, перешедших в итоге под контроль Азербайджана. Как и жизни погибшим в войне, в которой оказалась замешанной Великобритания.