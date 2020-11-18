Верховная Рада Украины 17 ноября провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП (физических лиц — предпринимателей). За принятие доработанного законопроекта в первом чтении проголосовали всего 17 депутатов

Сразу после оглашения результата голосования протестующие под зданием парламента предприниматели решили штурмовать Верховную Раду. Вспыхнула массовая драка, полиция применила слезоточивый газ. Силовикам удалось остановить продвижение митингующих.

Осада Верховной Рады во имя борьбы с кассовыми аппаратами — ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру Николая Азарова, что закончилось «налоговым майданом» и вынужденными уступками со стороны власти. Ничем не закончились и аналогичные попытки власти в 2015 году. Теперь «скелеты из шкафа Азарова» извлекла уже новая власть.

«Антифоповские» законы

Законы, вызвавшие возмущение предпринимателей, были приняты Верховной Радой в сентябре прошлого года в пожарном порядке с минимальным количеством уступок, которые позволила себе сделать власть для мелких и средних бизнесменов. Законы обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек на товар или услугу, денежное вознаграждение для покупателей и большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека, а также многое другое.

Нововведения вызвали сильный резонанс в предпринимательской среде. Многие из ассоциаций малого бизнеса требовали создать координационный совет, чтобы доработать нормы законов, которые, по их мнению, несут определенные риски для бизнеса. Но этого так и не произошло.

На Украине сегодня работает около 1,9 млн физических лиц — предпринимателей, которых эти новшества так или иначе коснутся.

Полиция не пустила автомобили протестующих предпринимателей в правительственный квартал Киева © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кассовые аппараты на Украине планируют вводить в три этапа: первый этап уже идет с 1 августа нынешнего года. На этом этапе предприниматели могли добровольно начать использовать РРО как классические (физические), так и программные (электронные). Кроме того, продавцы подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо) теперь должны указывать в чеке РРО рядом с наименованием товаров коды товарной подкатегории УКТ ВЭД.

Следующие этапы запланированы на 2021 год. С 1 января 2021 года предприниматели с доходом более 1 миллиона гривен в год обязаны начать использовать РРО, а предприниматели из групп риска должны это делать независимо от размера их дохода.

К группам риска относятся интернет-магазины, курьерские службы, реализаторы сложной бытовой техники и электроники (на которую выдается гарантия), продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров, рестораны, кафе, а также туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию.

На третьем этапе все плательщики единого налога II, III и IV группы ФЛП должны использовать кассовые аппараты. Согласно действующему закону этот этап должен начаться 1 апреля 2021 года.

Нарушителям за несоблюдение норм закона в переходный период грозит штраф от 10% стоимости товара, на который не выдан чек, если это произошло впервые. И штраф в 50% — за систематическое нарушение. После завершения переходного периода размеры штрафов существенно увеличиваются — до 100–150%.

В Министерстве финансов развенчивают миф, что «теперь и от бабушки на рынке будут требовать чек». Предприниматели, торгующие товарами на рынке за наличные средства, не обязаны устанавливать РРО.

Аргументы за и против

3 ноября в Киеве предприниматели вышли сразу на две акции протеста: одни поддерживали кассовые аппараты, другие были против. Те, кто за кассовый аппарат, считают, что его отмена ухудшит условия работы законопослушного бизнеса и создаст возможности для уклонения от уплаты налогов.

В то же время другие митингующие, наоборот, выступали за упрощенную систему учета и отчетности. В Раде отреагировали на требования митингующих компромиссом: применение кассовых аппаратов отменять не будут, но их введение собирались отстрочить.

На грани. У властей Украины остаётся последний шанс спасти бизнес © REUTERS, Gleb Garanich

Сейчас ФЛП — это огромный внутренний офшор. На Украине работают сотни больших компаний, вся деятельность которых построена на ФЛП. Многие из тех, кто защищает идею глобальной «ФЛПизации» экономики Украины, концентрируются на одном сегменте — IT-секторе. Их главный аргумент — инициатива убьет эту перспективную отрасль и айтишники уедут.

Но дело не только в айтишниках — во всех ресторанах, даже когда там средний чек больше минимальной зарплаты, эти самые чеки выдают ФЛП. Сети спортзалов — это ФЛП. И кассиры в супермаркетах — тоже ФЛП. И «антифоповские» законы призваны закрыть этот внутренний офшор, который позволяет сотрудникам компаний вместо 18% налога на доходы физлиц, 1,5% военного сбора и 22% социального взноса (ЕСВ) платить только 5% единого налога от доходов. И прекратить использовать механизмы поддержки малого бизнеса для поддержки бизнеса большого.

Противники РРО считают причиной таких злоупотреблений большие налоговые ставки, которые юрлицам приходится отчислять за официально оформленных сотрудников. На Украине действительно многие малые предприятия не платят налоги. Украина фактически является tаx free страной, но именно это позволяет местному бизнесу выживать.

Сейчас при выплате заработной платы «в белую» суммарные выплаты предприятия составляют 41,5% от общего дохода. Например, при ставке сотрудника в 20 000 грн нужно перечислить в бюджет 8300 грн. Для компаний с большим товарооборотом это нормальная плата, которая позволяет не связываться с обналичиванием денег для тысяч сотрудников. Иная ситуация для собственника IT-компании, владельца кафе или большого магазина. Для них это огромные деньги.

Главным минусом противники закона называют уничтожение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности как таковой. Ведь у предпринимателей возникает дополнительная обязанность отчетности при использовании регистраторов расчетных операций независимо от того, программные они или нет.

В целом, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», более половины украинцев (51%) считают, что расширение применения кассовых аппаратов свидетельствует о наведении порядка в сфере уплаты налогов. В то же время 37% убеждены, что это свидетельствует скорее о притеснениях малого бизнеса.

Также более половины участников опроса (54%) считают, что качественные товары и услуги могут оказывать только те продавцы, которые честно платят налоги. А каждый четвертый из пяти (81%) опрошенных не согласен покупать сложную технику без чека.

Упрощенка в мировой практике

Упрощенная система налогообложения на Украине не является ни экзотической, ни аномальной. Почти все страны имеют упрощенные системы как для юридических лиц, так и для физических. Наиболее сложные и обременительные упрощенные режимы применяются в «нордических» странах с традиционно высокой налоговой культурой и сильными государственными институтами. В то же время «южные» страны относятся к микробизнесу либеральнее.

В последнее время набирают силы мировые тренды на увеличение доли фрилансеров, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Почти во всех странах они имеют возможность сотрудничать с юридическими лицами, получать вознаграждение от технологических платформ и т.п.

Тотальная фискализация не является распространенной практикой и «мировым трендом». Согласно выводам экспертов МВФ, по итогам исследования результатов фискализации в 20 странах мира (WP/15/73) положительный фискальный эффект от обязательного введения кассовых аппаратов нельзя считать доказанным.

Утверждение же о молниеносном успехе фискализации основывается на отдельных примерах и не подтверждается имеющимися данными. Под положительным эффектом подразумевается краткосрочное (на год-два) увеличение налоговых поступлений. Все положительные эффекты, которые наблюдались от фискализации, за несколько лет исчезали, а затраты бизнеса и государства оставались.

«Конфликт явно затянулся»

Драка за кассовые аппараты началась у Верховной Рады © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Вероятно именно поэтому президент Владимир Зеленский и Офис президента решили частично взять на себя модерацию вопроса об обязательности использования кассовых аппаратов.

«Парламент, по нашему мнению, должен найти решение, которое учтет интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют, требуя отсрочки применения норм по регистраторам расчетных операций (РРО). Этот конфликт явно затянулся и явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики», — заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии украинскому информагентству.

Он добавил, что Зеленский, реагируя на «странную неспособность депутатов найти оптимальное решение в течение нескольких месяцев», решил частично взять на себя модерацию этой темы. По словам Подоляка, для этого президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблематику.

«Именно поэтому сегодня (18 ноября. — Ред.) он экстренно решил провести соответствующий селектор и получить обстоятельные комментарии от всех заинтересованных сторон», — сказал Подоляк.