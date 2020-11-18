В минувшее воскресенье в соседней с Украиной Молдавии состоялись президентские выборы, на которых победила Майя Санду. Во втором туре она набрала 57%. Ее называют прозападным политиком, в отличие от нынешнего президента Игоря Додона, которому отдали голоса 42%

Додона в частности поддержало большинство проживающих в Молдавии этнических украинцев, а таковых там около 180 тысяч. Многие из них в свое время на себе прочувствовали все прелести националистической политики и ущемления родного языка.

В Молдавии не впервые к власти приходят проевропейские, а вернее, прорумынские политики. Тем не менее, страна все годы независимости конкурирует с Украиной за звание самой бедной страны Европы. Около трети населения Молдавии работают на полях и стройках России и стран Евросоюза, а оставшиеся жители выживают преимущественно за счет денежных переводов.

Молдавия, как и Украина, имеет на своей территории непризнанную республику, хотя вооруженная стадия конфликта закончилась там давно и благодаря российским миротворцам. Украина с 2014 года считает Приднестровье «угрозой с запада», постоянно ожидая нападения российских войск с этого направления. Украинские националисты, которые в 1990х годах поддерживали Приднестровье, теперь лелеют надежду на ликвидацию этого «российского анклава» у себя в тылу, правда, возлагая надежды, скорее на румынских националистов. Успех этой операции может подтолкнуть их к более активным действиям против республик Донбасса. От Москвы на Запад. Что нужно знать о новом президенте Молдавии Майе Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Санду намерена добиваться вывода российской миротворческой миссии при содействии Украины. Киев тоже в том заинтересован, судя по последним заявлениям украинских дипломатов. Украинские грантовые структуры ключевую роль в этом отводят молодежи Приднестровья, которая последнее время активно путешествовала по Европе, пользуясь молдавским «безвизом». Она и должна стать дестабилизирующим фактором внутри самой ПМР.

Майя Санду — выпускница Гарварда, гражданка Румынии и Молдавии, работавшая в США советником исполнительного директора Всемирного банка. Её поддержали на выборах президент Румынии и председатель Евросовета. На Украине ее первым поздравил экс-президент Петр Порошенко, посчитавший, что с ее победой «русский мир получил заслуженный ответ с указанием на выход». В прошлом году Майя Санду обвиняла Порошенко в сотрудничестве с беглым молдавским олигархом Владом Плахотнюком и налаживании контрабандных схем.

Санду также выразила надежду, что нынешняя украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским будет содействовать ликвидации этих преступных схем.

Глава молдавского общественного объединения WatchDog Валериу Паша считает, что борьба с «черными дырами» на украинской границе и контрабандой станет одним из приоритетов политики Санду. «Основной приоритет, который Санду будет продвигать в украино-молдавских отношениях — борьба с контрабандой, поскольку потоки контрабанды были налажены еще прошлыми президентами Молдовы и Украины — Николаем Тимофти и Петром Порошенко. Это все очень негативно сказывается на внутренней ситуации в Молдове, это черные деньги, которые вливаются и в политику тоже и многое другое», — сказал Валериу Паша.

Майю Санду связывают с грантовыми структурами, которых на Украине принято называть «соросятами». Неудивительно, что последних и вдохновил успех Санду, так они склонны рассматривать нового президента Молдавии, как еще один рычаг влияния на украинского президента. Кроме того, они видят в лице нового президента Молдавии еще одного лоббиста на Западе, который сможет лишний раз замолвить словечко за Украину в ЕС по поводу Крыма и Донбасса. «Крым и Донбасс — это часть Украины. Как и Приднестровье является частью Молдовы. Это неправильно — использовать страхи, что якобы Майдан был негативным феноменом», — говорила Майя Санду в качестве кандидата в президенты. Игорь Додон: кто он © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Тем не менее, директор украинского Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрей Миселюк не видит оснований для радикального разворота внешней политики Молдавии. «Предпосылки к тому, что отношения России и Молдовы станут менее братскими, появились. Также у Санду есть возможность поставить эти отношения в более прагматичные рамки. Вопрос в том, пойдет ли она на это. Ведь, конечно, ей придется считаться и с влиянием России, и искать компромиссы с официальной Москвой. То, что она может развернуться спиной к РФ и без проблем направиться в сторону Европы — это утопия», — говорит Миселюк.

Рассчитывают украинские «проевропейские» националисты и на активизацию сотрудничества Украины, Молдавии и Грузии в рамках «Восточного партнерства».

Сама же Санду на следующий день после выборов анонсировала скорую встречу с президентом Зеленским. «Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения», — отметила Санду.

Победа Санду может дать возможность Зеленскому получить плюс в копилку за антикоррупционную деятельность, чем можно будет похвастаться перед странами запада. В частности речь идет о скандальном украинском судье Николае Чаусе, которого в августе 2016 года поймали на взяточничестве (требовал и получил деньги в сумме $150 тыс.). Судье тогда удалось сбежать из Украины. Он укрылся на территории Молдавии, где хотел получить политическое убежище. Украинские правоохранители неоднократно пытались добиться его экстрадиции, но Чаус подал заявку на политическое убежище, что гарантировало ему иммунитет. Затем Интерпол снял его с международного розыска. Однако сейчас появилась вероятность, что украинские силовики вновь активизируют работу в данном направлении. Если получится экстрадировать судью, то это станет личной заслугой Зеленского, которого нередко критикуют за имитацию борьбы с коррупцией.

Следует также напомнить, что Молдова — это парламентская республика. Поэтому полномочия президента в ней серьезно ограничены. Глава государства даже внешнюю политику формирует по согласованию с правительством и парламентом. На этом основании многие украинские СМИ выражают надежду на то, что новый президент распустит парламент и назначит досрочные парламентские выборы и не столько потому, что украинским политикам нравится Санду и ее политическая сила, сколько из-за того, что ее победу они воспринимают, как некое стратегическое поражение России в регионе.