Таких женщин, как Майя Санду, с ухмылкой называют «гарвардская девочка». А когда узнают о карьерном пути, понимающе кивают: с таким послужным списком, конечно, в президенты надо метить, а как иначе и куда ж еще?

Сейчас Майе Санду 48 лет. Мужа нет (и не было), детей тоже нет. В своё время Санду работала на «главного филантропа» и спонсора госпереворотов по всему миру Джорджа Сороса.

Санду рассказала, какими будут отношения Украины и Молдавии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Но обо всем по порядку.

Сначала клятва Румынии, потом верность Молдавии

Родилась пятый президент Молдавии Майя Санду в селе Рисипень в Фалештском районе Молдавии. Населенный пункт находится недалеко от границы с Румынией. В том числе это стало определяющим фактором для получения Санду румынского гражданства.

Небольшой, казалось бы, но важный штрих. При получении румынского паспорта все соискатели проходят через процедуру присяги и принесения клятвы. Содержание торжественного обещания состоит из трёх частей. Человек дает слово верности государству, а также народу Румынии; обязуется следовать политическим направлениям державы и не нарушать правопорядок страны, а также считаться с Конституцией соседней страны.

Скориков: Майя Санду начнет войну с Приднестровьем? © Скриншот из видео Украина.ру

Звучит присяга так: «Клянусь быть преданным родине и румынскому народу, для защиты национальных прав и интересов, уважать конституцию и законы Румынии».

Таким образом, пятый президент Молдавии Майя Санду кроме молдавского обладает и румынским гражданством. И, соответственно, принесла клятву служить Румынии. Буквально в течение ноября, когда будут подведены окончательные итоги выборов и Конституционный суд утвердит их результаты, Санду теперь уже в качестве президента пообещает быть верной и преданной Молдавии и ее народу.

Вот только вопрос: где она проявит искренность — в служении Румынии или Молдавии?

Еще какие-то два года назад Санду считала, что униря (объединение Молдавии и Румынии) могло бы стать хорошим решением. И даже хотела создать с унионистами единую команду. Как тогда она выразилась, «с участием всех тех, кто верит в европейские ценности».

"Нужно создать единую команду всем, кто верит в европейские ценности, независимо от того, будут ли люди верить в объединение с Румынией. Все, кто верит в европейские ценности, должны объединяться", — заявляла Санду, признав, что если все населенные пункты Молдавии подпишут декларацию об "унире", может решиться проблема.

При этом во время избирательной кампании-2020 Санду, по совету политтехнологов, ушла от прямого ответа на вопрос, является ли она сторонником объединения двух стран. Дзермант объяснил, почему Санду досталась победа на выборах в Молдавии © Facebook, Maia Sandu

"Нам нужно объединяться и вместе работать, чтобы спасти страну от коррупции и построить нормальное государство", — грамотно срикошетила она тему «унири».

Особенности карьеры и работа в Вашингтоне

Санду окончила Академию экономических знаний в Кишиневе по специальности «менеджмент». Это ее базовое образование. Затем с 1995 по 1998 год изучала международные отношения в Академии государственного управления при президенте Молдавии.

В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления имени Джона Кеннеди. Санду — магистр международных отношений и магистр государственного управления.

С 1 июля 1994 года Майя Санду занимала должность главного специалиста Отдела сотрудничества с Европейским союзом и странами Черноморского бассейна Департамента внешнеэкономических отношений Министерства экономики Молдавии, а в июне 1996 года стала консультантом в Главном управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

В 1997-1998 годах — исполняющая обязанности заместителя Главного управления по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

В 1998-1999 годах — консультант, а в 1999-2005 годах — экономист в представительстве Всемирного банка в Кишинёве.

В 2005-2006 годах работала в Министерстве экономики Молдавии в качестве директора Главного управления макроэкономической политики и программ развития. И тогда же работала с Игорем Додоном, который был министром экономики.

В марте — сентябре 2007 года являлась координатором программ в рамках Программы ООН по развитию в Молдавии, а в 2007-2009 годах занимала должность консультанта по реформе центрального публичного управления.

В 2010-2012 годах Майя Санду была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Так подробно мы расписываем ее биографию, чтобы показать: да, Майя Санду — характерная карьеристка, которая долго и упорно шла в политику, набираясь опыта работы в представительствах всех западных структур, которые только есть в Молдавии.

Как Санду была министром образования

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС узаконило вояжи многочисленных консультантов в Молдавию, а также легализовало «воспитание» местных политических элит.

Направлена Санду была в 2012 году из Вашингтона в Молдавию, чтобы в правительстве тогдашнего премьера Филата (позже арестованного и осужденного за коррупцию) стать министром образования.

И сразу начала внедрение целого ряда скандальных реформ, в частности, были оптимизированы (проще говоря, закрыты) сельские школы в небольших населенных пунктах, русский язык перестал быть обязательным для изучения, а был приравнен к иностранному, то есть на выбор.

Также Санду изменила регламент проведения экзаменов. Была усилена система контроля процесса сдачи, в крупных центрах сдачи были установлены металлоискатели на входах при сдаче экзамена на степень бакалавра, все аудитории были оснащены камерами видеонаблюдения.

С нетерпением ожидаю: Зеленский обратился к Санду © пресс-служба президента Украины

"Мне предложили стать министром образования. Я всегда верила, что образование — это самое важное. И я всегда всем говорила в разных правительствах, что нужно заниматься реформами образования. Потому что дети — это будущее нашей страны. И тогда, когда мне предложили, я решила попробовать", — позднее в интервью объяснила Санду.

В обществе возникли серьезные дискуссии относительно того, нужна ли такая жестокость при сдаче экзаменов. А позже и вовсе было заведено уголовное дело о некорректном проведении тендеров на закупку видеонаблюдения для школ.

С чего началась самостоятельная политическая карьера

В 2015 году, когда проевропейское правительство погрязло в коррупции, Санду объявила о создании собственного политического проекта — Партии действия и солидарности.

В 2016 году принимала участие в выборах президента, вышла во второй тур, но тогда победил пророссийский Игорь Додон, который получил 834 тысячи голосов. И практически в избирательной кампании 2020 года Санду взяла реванш за поражение четырехлетней давности.

Но до этого в 2019 году, летом, в результате бескровной революции, когда в Молдавии сменилась власть (при создании коалиции с Игорем Додоном), она стала премьер-министром.

Казалось бы, вот — карты в руки, но неожиданно правительство Санду, сплошь состоящее из выпускников западных институтов и университетов, вдруг не только запороло всю работу, но и верной дорогой направило Молдавию в пропасть. За каких-то пять месяцев резко ухудшились экономическая и социальная ситуации в стране. В итоге по инициативе партии социалистов кабинету Санду был вынесет вотум недоверия, а еще чуть позже правительство был отправлено в отставку.

По мнению тогдашнего президента Молдавии Игоря Додона, правительство Санду все равно намеревалось уйти и делало все возможное, чтобы добиться этой цели.

"Майя Санду сама не хотела управлять. По крайней мере, это единственный вывод, который можно сделать на основе ее действий в период, предшествующий отставке. Не знаю с какой целью, но они делали все возможное, чтобы правительство пало. У меня есть чувство, что отставку правительства они восприняли с облегчением. Возможно, понимая, что у них нет способностей управлять страной, тем более, что входим в зиму, с мыслями о рейтинге Блока и о президентских выборах — 2020 они решили, что лучше уйти из власти", — заявлял тогдашний глава государства.

Как бы там ни было, но в результате этих политических потрясений Майя Санду и компания получили возможность на протяжении целого года жестко критиковать действия и президента и нового правительства. Тем более что критиковать всегда есть за что, а эпидемия коронавируса добавила поводов.

Пиррова победа или триумф Майи?

Запад празднует победу: президентом Молдавии стала гражданка Румынии Майя Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

И при всем при этом новый глава государства набрал примерно столько же, сколько и Игорь Додон. То есть половина всех избирателей, пришедших на участки в Молдове, проголосовали за Додона. Еще раз: не треть, не четверть, а половина (и сюда еще можно приплюсовать русскоязычный протестный электорат, «уставший» от экс-президента). Итоговый значительный перевес Майе Санду дали голоса диаспоры.

Куда поведет Санду Молдавию, общество в которой поделено на две равные и почти непримиримые части? Есть подозрение, что резких геополитических движений все-таки не будет, — это только накалит обстановку.

Однако следует учесть, что некоторые аналитики предрекают серьёзное охлаждение отношений с Россией. И это может быть не только игнорирование мнения Москвы: в идеале Санду намерена интегрировать Молдавию в западные структуры. Она под чутким руководством западных покровителей будет увеличивать присутствие страны в европейских структурах и структурах НАТО. А одна из конечных целей состоит в том, чтобы убрать из Конституции строчку, что Молдавия является «нейтральным государством». По сути открыть стране дорогу к вступлению в НАТО.

Впрочем, у Майи Санду на данный момент не такое уж и большое поле для маневра, учитывая, что Молдавия — парламентская республика. Это Игорю Додону с его самой большой в законодательном органе фракцией социалистов удавалось практически полноценно править страной. У Санду же даже со всеми возможными союзниками правящей коалиции пока не получается. Именно по этой причине она толкает Молдавию к досрочным парламентским выборам, чтобы на волне своей президентской победы протащить в законодательный орган как можно больше прозападных сил, оставив партию социалистов Додона в оппозиции.

Но и экс-президент не теряет времени, пытаясь сформировать в парламенте парламентское большинство, позволяющее как минимум на два года забыть о выборах. И заодно сделать так, чтобы победа Майи Санлу оказалась по-настоящему Пирровой.