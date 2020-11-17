В воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины (Одессе, Луцке, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском, Краматорске и Украинке Киевской области) состоялся второй тур выборов мэров. Календарно выборы совпали с первым карантином выходного дня

Местные выборы, в отличие от парламентских и президентских, привлекают намного меньшее внимание избирателей. В первом туре местных выборов явка была около 35%, а во втором — рекордно низкая — лишь 24%. Самой низкой явка была в Сумах — проголосовать пришли лишь 19% избирателей. Проще говоря, даже набравшие 50% победители второго тура были избраны в среднем лишь 12-13 процентами избирателей.

Исход битвы за Одессу: Труханов снова мэр, но с низкой легитимностью © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

По данным полиции, в день голосования в целом было зарегистрировано 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Больше всего нарушений зарегистрировано в Одесской области — 35, 27 — в Херсонской, 20 — Киевской, 9 — в Донецкой, 8 — в Сумской, 6 — в Волынской и 5 — в Хмельницкой областях.

Самая острая борьба шла за пост мэра Одессы, хотя там изъявить свою волю пришли лишь четверть избирателей. Разные экзитполы давали разные результаты, показывая небольшой разрыв между двумя кандидатами: действующим мэром Геннадием Трухановым и его конкурентом из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком. Оба — бывшие одесские руководители Партии регионов.

С официальным подсчетом голосов в Одессе не торопятся, что позволило штабам конкурентов почти синхронно объявить о своей победе. По данным на вечер 16 ноября, избиркомы подсчитали только результаты по одному из районов города (Киевскому), показавшие минимальный разрыв. За Труханова — 21 097 голосов, за Скорика — 20 939, но 1561 бюллетень признан испорченным. В штабе Скорика заявляют, что в комиссиях намеренно портят при подсчете те бюллетени, в которых избиратели поддерживали кандидата от ОПЗЖ.

Политолог Золотарев объяснил, что показали местные выборы на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одессит, председатель «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров считает, что второй тур четко показал принадлежность действующего мэра лагерю сторонников Майдана.

«Главным результатом второго тура мэрских выборов в Одессе стало публичное признание Трухановым своей принадлежности к майданному лагерю. Раньше это были подковерные сделки с лидерами хунты по совместному разграблению города, наем нацистской титушни для подавления противников мэра или поддержка Порошенко на выборах, объясняемая вынужденными обстоятельствами политической зависимости. Теперь мэр открыто, без всякого давления выступил с порошенковским клише пропаганды «или я, или путин»: заклеил город угрозами войны и донбасских разрушений в случае своего поражения», — пишет Азаров.

На северо-востоке Украины, в городе Сумы, победу ожидаемо получил действующий мэр Александр Лысенко из партии «Батькивщина». Проигравшим оказался Вадим Акпёров из партии Порошенко «Евросолидарность», обвинявший действующего мэра в «сговоре с ОПЗЖ и пророссийскими силами».

В Луцке во втором туре победил ставленник олигархов Игоря Палицы и Игоря Коломойкого из партии «За будущее» Игорь Полищук, нынешний и.о. мэра. По данным подсчёта голосов во втором туре, Полищук набирает 54,53%, а его конкурент, экс-мэр города Богдан Шиба — 42,92%. В первом туре партия «За будущее» получила больше всего голосов на выборах в горсовет.

В Краматорске Донецкой области, где расположена Донецкая военно-гражданская администрация, по официальной информации, городским главой станет Александр Гончаренко из партии «Наш край», который набрал 57,85% (18 686 голосов избирателей), а его оппонент Андрей Панков — (40,47%) 13 070 голосов избирателей. На прошлых выборах Андрей Панков активно использовал пророссийскую риторику, но в кресле мэра стал подыгрывать сначала Петру Порошенко, а затем — Владимиру Зеленскому и утратил популярность и доверие горожан.

В небольшом городе Украинка Киевской области второй тур прошел не менее напряженно, чем в Одессе. Наблюдатели отметили ряд нарушений избирательного процесса в городе: на четырех избирательных участках выявлено 22 избирательных бюллетеня, имеющих признаки подделки. На них также присутствуют отметки в виде печати участковых избирательных комиссий.

При подсчете голосов члены комиссий начали массово выявлять фальшивые избирательные бюллетени с печатями избирательной и обозначениями "За" напротив фамилии кандидата от "Европейской Солидарности" Александра Туренко. Его соперником на выборах мэра была Оксана Кирилюк от "Слуги народа". Пресс-секретарь полиции Киевской области также заявила о том, что в субботу, 14 ноября, был задержан человек, который подделывал избирательные бюллетени и раздавал их другим гражданам, чтобы те бросили их в избирательную урну, за что предлагал 100 гривен (около 280 рублей). На каждом таком бюллетене уже была печать избирательной комиссии. Кое-кто из избирателей на выборах в Украинке проголосовал… за Трампа.

На данный момент, по результатам подсчета голосов, с отрывом в несколько десятков голосов побеждает всё-таки кандидат от «Евросолидарности», с чем его уже успел поздравить Петр Порошенко.

После второго тура выборов мэра Херсона, как свидетельствуют данные экзитпола ОО «НТЖ», с отрывом побеждает Игорь Колыхаев (партия Колыхаева «Нам здесь жить») — у него 67,03% голосов. У его соперника Владимира Сальдо (партия «Блок Владимира Сальдо») — 32,97%. Игорь Колыхаев сейчас является заместителем главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике и входит в парламентскую группу «За будущее», а ранее входил в «Блок Петра Порошенко», активно используя националистическую риторику. Колыхаев является также одним из крупнейших агробизнесменов и латифундистов области.

На выборах мэра Каменец-Подольского побеждает ультраправый кандидат Михаил Поситко (ВО «Свобода») с 62,2% голосов, хотя в первом туре он отставал на 5% голосов от своего ближайшего конкурента. У его оппонента, самовыдвиженца и внефракционного депутата Владимира Мельниченко — 36,8%. Таким образом, Хмельницкая область становится вотчиной партии «Свобода». На выборах в областном центре с первого тура был переизбран действующий мэр и тоже «свободовец» Александр Семчишин, набравший аж 87%.

Андрей Золотарёв: После выборов политическая карта Украины напоминает шкуру леопарда © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

На местных выборах избирателям приходилось выбирать между ставленниками олигархов, которые не единожды меняли свою риторику. Когда-то действующий мэр Одессы Геннадий Труханов активно «окучивал» пророссийский электорат города, обещая в том числе и восстановление прав русского языка. В кресле мэра он «спелся» с президентом Порошенко, а затем — Зеленским, проводя националистическую политику.

Да и сам президент Зеленский был избран благодаря возлагавшимся на него надеждам на прекращение войны и диктата националистов, но фактически продолжил политику своего предшественника.

На этом основании многие граждане делают логичный вывод: кому бы они ни отдали свои голоса, нынешняя политика и экономический курс останутся без изменений. Тогда зачем же вообще идти на избирательный участок и подвергать риску заражения себя и своих близких?