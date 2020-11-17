Местные выборы, в отличие от парламентских и президентских, привлекают намного меньшее внимание избирателей. В первом туре местных выборов явка была около 35%, а во втором — рекордно низкая — лишь 24%. Самой низкой явка была в Сумах — проголосовать пришли лишь 19% избирателей. Проще говоря, даже набравшие 50% победители второго тура были избраны в среднем лишь 12-13 процентами избирателей.
Неучастие в выборах подавляющего большинства избирателей серьёзно подрывает демократичность самой процедуры избирательного процесса. И, соответственно, и доверие к властям, избранным меньшинством. Как правило, абсентеизм (отказ граждан участвовать в политической жизни и голосовать на выборах) проявляется, либо когда в стране всё хорошо и граждане теряют интерес к политической жизни, либо когда всё настолько плохо, что граждане не верят более в способность изменить ситуацию с помощью голосования.
По данным полиции, в день голосования в целом было зарегистрировано 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Больше всего нарушений зарегистрировано в Одесской области — 35, 27 — в Херсонской, 20 — Киевской, 9 — в Донецкой, 8 — в Сумской, 6 — в Волынской и 5 — в Хмельницкой областях.
Самая острая борьба шла за пост мэра Одессы, хотя там изъявить свою волю пришли лишь четверть избирателей. Разные экзитполы давали разные результаты, показывая небольшой разрыв между двумя кандидатами: действующим мэром Геннадием Трухановым и его конкурентом из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком. Оба — бывшие одесские руководители Партии регионов.
С официальным подсчетом голосов в Одессе не торопятся, что позволило штабам конкурентов почти синхронно объявить о своей победе. По данным на вечер 16 ноября, избиркомы подсчитали только результаты по одному из районов города (Киевскому), показавшие минимальный разрыв. За Труханова — 21 097 голосов, за Скорика — 20 939, но 1561 бюллетень признан испорченным. В штабе Скорика заявляют, что в комиссиях намеренно портят при подсчете те бюллетени, в которых избиратели поддерживали кандидата от ОПЗЖ.
Скорее всего, в Одессе борьба будет продолжаться и после подсчета голосов — в ход пойдут судебные иски, а стороны будут требовать аннулирования протоколов. Тем не менее, вероятно, будет переизбран действующий мэр, который на этих выборах оседлал патриотическую риторику и действовал при поддержке Офиса президента.
Одессит, председатель «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров считает, что второй тур четко показал принадлежность действующего мэра лагерю сторонников Майдана.
«Главным результатом второго тура мэрских выборов в Одессе стало публичное признание Трухановым своей принадлежности к майданному лагерю. Раньше это были подковерные сделки с лидерами хунты по совместному разграблению города, наем нацистской титушни для подавления противников мэра или поддержка Порошенко на выборах, объясняемая вынужденными обстоятельствами политической зависимости. Теперь мэр открыто, без всякого давления выступил с порошенковским клише пропаганды «или я, или путин»: заклеил город угрозами войны и донбасских разрушений в случае своего поражения», — пишет Азаров.
На северо-востоке Украины, в городе Сумы, победу ожидаемо получил действующий мэр Александр Лысенко из партии «Батькивщина». Проигравшим оказался Вадим Акпёров из партии Порошенко «Евросолидарность», обвинявший действующего мэра в «сговоре с ОПЗЖ и пророссийскими силами».
В Луцке во втором туре победил ставленник олигархов Игоря Палицы и Игоря Коломойкого из партии «За будущее» Игорь Полищук, нынешний и.о. мэра. По данным подсчёта голосов во втором туре, Полищук набирает 54,53%, а его конкурент, экс-мэр города Богдан Шиба — 42,92%. В первом туре партия «За будущее» получила больше всего голосов на выборах в горсовет.
В Краматорске Донецкой области, где расположена Донецкая военно-гражданская администрация, по официальной информации, городским главой станет Александр Гончаренко из партии «Наш край», который набрал 57,85% (18 686 голосов избирателей), а его оппонент Андрей Панков — (40,47%) 13 070 голосов избирателей. На прошлых выборах Андрей Панков активно использовал пророссийскую риторику, но в кресле мэра стал подыгрывать сначала Петру Порошенко, а затем — Владимиру Зеленскому и утратил популярность и доверие горожан.
В небольшом городе Украинка Киевской области второй тур прошел не менее напряженно, чем в Одессе. Наблюдатели отметили ряд нарушений избирательного процесса в городе: на четырех избирательных участках выявлено 22 избирательных бюллетеня, имеющих признаки подделки. На них также присутствуют отметки в виде печати участковых избирательных комиссий.
При подсчете голосов члены комиссий начали массово выявлять фальшивые избирательные бюллетени с печатями избирательной и обозначениями "За" напротив фамилии кандидата от "Европейской Солидарности" Александра Туренко. Его соперником на выборах мэра была Оксана Кирилюк от "Слуги народа". Пресс-секретарь полиции Киевской области также заявила о том, что в субботу, 14 ноября, был задержан человек, который подделывал избирательные бюллетени и раздавал их другим гражданам, чтобы те бросили их в избирательную урну, за что предлагал 100 гривен (около 280 рублей). На каждом таком бюллетене уже была печать избирательной комиссии. Кое-кто из избирателей на выборах в Украинке проголосовал… за Трампа.
На данный момент, по результатам подсчета голосов, с отрывом в несколько десятков голосов побеждает всё-таки кандидат от «Евросолидарности», с чем его уже успел поздравить Петр Порошенко.
После второго тура выборов мэра Херсона, как свидетельствуют данные экзитпола ОО «НТЖ», с отрывом побеждает Игорь Колыхаев (партия Колыхаева «Нам здесь жить») — у него 67,03% голосов. У его соперника Владимира Сальдо (партия «Блок Владимира Сальдо») — 32,97%. Игорь Колыхаев сейчас является заместителем главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике и входит в парламентскую группу «За будущее», а ранее входил в «Блок Петра Порошенко», активно используя националистическую риторику. Колыхаев является также одним из крупнейших агробизнесменов и латифундистов области.
На выборах мэра Каменец-Подольского побеждает ультраправый кандидат Михаил Поситко (ВО «Свобода») с 62,2% голосов, хотя в первом туре он отставал на 5% голосов от своего ближайшего конкурента. У его оппонента, самовыдвиженца и внефракционного депутата Владимира Мельниченко — 36,8%. Таким образом, Хмельницкая область становится вотчиной партии «Свобода». На выборах в областном центре с первого тура был переизбран действующий мэр и тоже «свободовец» Александр Семчишин, набравший аж 87%.
Второй тур выборов показал, что граждане в большинстве своём не верят в возможность изменений к лучшему путём голосования на выборных участках. Давняя традиция обмана избирателей и нарушения предвыборных обещаний не оставляет надежды на то, что их кандидат будет отстаивать именно их интересы.
На местных выборах избирателям приходилось выбирать между ставленниками олигархов, которые не единожды меняли свою риторику. Когда-то действующий мэр Одессы Геннадий Труханов активно «окучивал» пророссийский электорат города, обещая в том числе и восстановление прав русского языка. В кресле мэра он «спелся» с президентом Порошенко, а затем — Зеленским, проводя националистическую политику.
Да и сам президент Зеленский был избран благодаря возлагавшимся на него надеждам на прекращение войны и диктата националистов, но фактически продолжил политику своего предшественника.
На этом основании многие граждане делают логичный вывод: кому бы они ни отдали свои голоса, нынешняя политика и экономический курс останутся без изменений. Тогда зачем же вообще идти на избирательный участок и подвергать риску заражения себя и своих близких?