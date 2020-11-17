Сегодня, 17 ноября 2020 года, отмечается Международный день недоношенного ребёнка. Это не праздник, отмечается этот день для того, чтобы повысить осведомлённость о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей

Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после того, как родились, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении.

Дети, которые родились раньше срока, составляют самую большую группу больных детей. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорождённых детей в мире. Каждый десятый ребёнок в мире рождается недоношенным.

Млечный путь. Анна Ревякина о волшебстве кормления ребёнка грудью © РИА Новости, Александр Паниотов | Перейти в фотобанк Эмилия из США родилась на 21 неделе беременности, рост малышки при рождении составлял 24 сантиметра.

Торопыжки или особята

Рождение недоношенного ребёнка — это огромная психологическая нагрузка на всю семью. Родственники не понимают — а надо ли поздравлять? Папа до конца не может решить, какую роль на себя взять. Кроватку собирать рано, на руках держать рано, что-то планировать просто страшно.

То, что чувствуют родители недоношенных малышей, словами описать трудно. Многие из них не получают адекватной информации и поддержки, находятся в неизвестности и непонимании происходящего. В тревоге и страхе. Без знания того, что будет происходить дальше, какие шансы у их ребёнка на обычную жизнь.

Выхаживание недоношенного ребёнка — огромная работа для целой команды врачей-неонатологов. По мере усовершенствования медицинской помощи с каждым днём увеличивается число недоношенных детей с благоприятным прогнозом жизни.

Младенцы-отличники и не очень. Анна Ревякина о загадочной шкале оценки новорожденных © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк Александра Гладун — рассказала мне о том, какими ранимыми бывают родители «торопыжек», как важно беречь родительские чувства и каких невероятных успехов могут достичь недоношенные дети благодаря силе и упорству мам и пап. Александра занимается с детьми с нескольких недель до полутора лет.

«Я работаю с недоношенными детьми, даже не просто недоношенными, а глубоко недоношенными, — поделилась со мною Александра, — такие дети отличаются тем, что у них с рождения недоразвиты главные системы организма. Задача перинатальных центров, грубо говоря, дорастить их, но, к сожалению, такое «доращивание» вне матки не проходит бесследно. Очень много недоношенных детей страдают ДЦП. Недоношенные дети меньше, чем доношенные, это понятно, они выглядят на меньший возраст. Родителей таких детей могут ранить простые вопросы о том, сколько месяцев их малышу, что он уже умеет делать».

Александра рассказала мне, что родители недоношенных младенцев из-за того, что ещё не привыкли к своему особенному статусу, ещё не прошли все стадии принятия ситуации до конца, могут обидеться на вопрос о возрасте их ребёнка. Такой вопрос вызывает огромное количество мыслей в голове родителя особенного малыша: «Вот, сейчас скажу, что пять месяцев, а мне ответят, что выглядит на два, а не на пять, начнут вопросы задавать…»

Философия подгузника. Анна Ревякина о незаменимом горшке для «цветов жизни» © СС0, Pixabay

Родители недоношенных детей пропускают все диагнозы через себя. Я стараюсь очень аккуратно подбирать слова. Очень тактично нужно разговаривать с мамой, контролировать каждое слово, каждую интонацию. Моя задача, чтобы родитель адекватно воспринял ту информацию, которую я ему говорю. Когда ребёнок очень маленький, родители болезненно реагируют на всё. Они и так много натерпелись, и им ещё предстоит много работы».

Сейчас очень часто можно услышать такую фразу «Ребёнок ничего никому не должен». Произносят её и врачи, и молодые мамы. Норма стала другой, вернее, не норма, а коридор нормы.

Если раньше (так было в моём детстве) ребёнок должен был сидеть в 6 месяцев, иначе бабушки-дедушки начинали охать и самостоятельно диагностировать задержку моторного развития, то сегодняшний коридор нормы говорит о том, что ребёнок может не сидеть и в семь месяцев, и в восемь, и это тоже норма. Навык самостоятельного сидения ребёнок осваивает с 6 до 10 месяцев, коридор целых четыре месяца. Всё это касается доношенных детей.

Что касается недоношенных, то здесь работа идёт по другому принципу. Да, с одной стороны, и недоношенный ребёнок тоже «ничего никому не должен», а с другой — врачи и родители становятся командой, задача которой помочь ребёнку в итоге сравняться со сверстниками.

Круги родительского ада

Когда я только познакомилась с Александрой, она мне рассказала, что занимается сейчас с ребёнком, мама которого провела три долгих месяца в перинатальном центре рядом с кувезом (инкубатором для новорожденных), в котором лежал её крошечный малыш. Каждый день она приходила, садилась рядом и разговаривала, читала сказки, пела песенки.

Малышу было тепло под искусственным солнышком, питание ребёнок получал через зонд. Мама сидела и смотрела на своего малыша каждый день с утра и до позднего вечера. И благодарила врачей, что пускают.

В новый мир с новым человеком. Будущая мать Анна Ревякина о том, каково рожать во время пандемии © Анна Ревякина

Бывает, правда, и так, что мужчина не выдерживает таких испытаний, и мама остаётся один на один со своим горем. Я всегда говорю родителям торопыжек, что если будет работа — то будет и результат. Так и есть. Мы работаем командой, я занимаюсь с ребёнком в воде, родители занимаются дома, отрабатывают навыки. Я всегда даю домашние задания.

Везёт тем детям и тем родителям, которые попадают в большие города и имеют возможность попасть в центры, где занимаются реабилитацией детей. Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи и т.д. В глубинке про таких детей забывают, их как будто не существует».

Третий роддом Донецка

В статье про ситуацию с ковидом в Донецке моей героиней была Анна Павлова (имя и фамилия изменены). Анна — сотрудник Третьего роддома в Донецке, переоборудованного в начале октября под ковидарий. До октября 2020 года Третий роддом специализировался на преждевременных родах. Я очень надеюсь, что, когда закончится пандемия, всё в третьем роддоме вернётся на круги своя, как и во всех остальных переоборудованных под ковидарии роддомах Республики.

«Преждевременных всегда везли к нам, — рассказала мне Анна, — это знали и женщины, которые опасались, что начнут рожать раньше, и гинекологи области. Все мы хотим, чтобы роды принимали профессионалы. И не просто профессионалы, а те, кто знает, как действовать в случае, если роды преждевременные.

Здоровые дети — это залог счастья и покоя семьи. Акушерка в выписной комнате всем родителям говорит одно и то же: «Самое дорогое — это наши дети». Конечно, можно чувствовать себя более спокойно, когда за акушерами-гинекологами стоит реаниматолог. К сожалению, за время войны мы потеряли девять реаниматологов. Они просто уехали. Киев, Сочи, Ростов-на-Дону и т.д. Они тут же начали работать в роддомах. Неонатологи-реаниматологи сейчас на вес золота».

Вопреки всему. Первая история: Старая акушерка © РИА Новости, Паже | Перейти в фотобанк

«А бывает, что и нет, — поделилась со мною Анна, — бывает, что рожаем и 900 граммов, и 800 граммов, и даже 600 граммов.

Компенсаторные возможности ребёнка порою безграничны. Наш роддом много лет специализировался на выхаживании недоношенных детей. В «тройке» всегда был высокий шанс выжить ребёнку. У нас приказ с 22 недель — это роды. 23-25 недель — это очень тяжёлые дети, они если и выживают, то чаще всего становятся инвалидами. Лучше когда ребёнок рождается в 28-30 недель. Это перспективные дети».

Известные люди, родившиеся раньше

Я очень надеюсь, что мам недоношенных малышей воодушевит эта часть моей заметки, посвящённой недоношенным детям. Когда недоношенность совсем не стала приговором для того, чтобы прославиться на весь мир.

Кажется, нет на этой планете человека, которому не был бы известен Исаак Ньютон. Великий учёный родился 4 января 1643 года в небольшой деревне в семье мелкого фермера. Новорожденный был настолько маленьким, что существует такая легенда: младенец помещался в овчинной рукавице, лежащей на лавке. И несмотря на слабое в младенчестве здоровье, учёный с мировым именем прожил 84 года.

Вопреки всему. Вторая история: Я принесла вам любовь © Анна Ревякина Леонардо да Винчи, человек во всех смыслах опередивший время, родился таким крохотным, что его положили в чан с ветошью. Первое время автора самой известной картины в мире купали в пивной кружке, таким маленьким он был.

Командир Красной Армии Василий Чапаев родился недоношенным и таким крошечным, что помещался в рукавицу. Этого младенца также купали в кружке, которую специально для него вырезали из дерева.

Великий русский полководец Александр Суворов родился в Москве. Первое время бабки-повитухи держали младенца в опаре из-за его глубокой недоношенности.

Легендарный французский полководец Наполеон Бонапарт родился семимесячным, равно как и Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Антонио Вивальди и Виктор Гюго.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль также родился преждевременно. Произошло это на балу, в дамской комнате, на груде пальто и горжеток.

Как видите, недоношенность — это не приговор! Особенно с учётом возможностей современной медицины и современных методов выхаживания малышей.