По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заражённых коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 53,1 млн человек, из них более 1,3 млн умерли. При этом количество инфицированных жителей Земли ежедневно увеличивается на 500–600 тысяч человек

Однако несмотря на тревожную статистику, медики отмечают, что в отделениях интенсивной терапии ряда стран показатели смертности от COVID-19 снижаются.

Основным фактором снижения врачи признают опыт лечения, оплаченный сотнями тысяч жизней, считает один из самых авторитетных научных журналов Великобритании Nature. Но закрепить успех, уменьшив смертность, можно только путем снижения числа заражений. А это возвращает всех жителей к уже надоевшим напоминаниям о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции и норм санитарии.

Индийские и британские реаниматологи указывают, что в их больницах в апреле умирало до 35% попавших в реанимацию пациентов с коронавирусом и 70% тех, кого подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сейчас смертность среди пациентов отделения интенсивной терапии снизилась до 30%, а среди подключенных к ИВЛ она составляет 45–50%. Причиной тому могут быть знания, полученные дорогой ценой, демография и снижение общей нагрузки на клиники.

В мире нет ни чудо-лекарств, ни новых технологий, ни великих достижений в лечении этой болезни. Изменения в демографических показателях инфицированных, в частности «омоложение» среднего пациента, могли способствовать снижению смертности. Не «коронавирус»: каким стало главное слово 2020 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Специалисты также объясняют снижение показателей смертности в своих госпиталях лучшим пониманием того, как надо использовать стероиды, а также отказом от непроверенных препаратов и процедур.

С течением времени пришло понимание, что стандартное лечение является одним из самых эффективных. Врачи также поняли, что всего за полгода медики провели исследования острой дыхательной недостаточности в объеме, на который обычно требуется 20 лет. Выяснилось, что на сегодня стероиды являются единственными препаратами, доказавшими, что они эффективно снижают смертность от COVID-19.

В начале эпидемии врачи не знали, как оптимальным образом справиться с этой ситуацией. Поскольку состояние любого больного могло ухудшиться очень быстро, первая мысль была о том, чтобы как можно скорее подключить его к аппарату ИВЛ и дыхательной трубке во избежание дальнейшего ухудшения.

Теперь исследователи уверены, что снижение смертности в большей степени вызвано применением стандартной медицинской практики, а не какими-то новаторскими достижениями медицины.

В ответ на пандемию многие больницы оперативно увеличили количество коек в отделениях интенсивной терапии. Но для этого пришлось привлекать дополнительный персонал из других отделений. Со временем эти сотрудники лучше познакомились с реанимацией, научились распознавать симптомы, указывающие на ухудшение состояния пациентов. А больницы научились выявлять тех, у кого есть факторы риска, чреватые более тяжелым протеканием болезни. Зеленский, Порошенко, Тимошенко... Коронавирус атакует украинских политиков © REUTERS, Gleb Garanich

Снижение смертности от коронавируса на 10–20% кажется огромным достижением для реанимационного отделения. Однако показатели смертности все равно остаются весьма высокими, особенно у пожилых людей. У тех, кому за 80, процент смертности приближается к 30.

В свою очередь, социологи во многих странах мира отмечают негативное влияние пандемии коронавируса на человеческую психику. Издание Polskie Radio приводит результаты исследования общественного мнения, проведенного лабораторией Kantar. Они свидетельствуют, что в ухудшении настроения и снижении жизненной активности с марта 2020 года признается каждый четвертый респондент. При этом большинство из них не собираются обращаться по этому поводу к специалисту-психологу.

В исследовании также содержался вопрос: чаще ли вы прибегаете с марта 2020 года к таким средствам, как алкоголь, табак или прием психоактивных веществ? 16% опрошенных признались, что чаще берутся за сигарету, 7% увеличили потребление алкоголя, а 1% применяет психоактивные вещества.

Кроме того, 17% респондентов указали, что борются с бессонницей, 13% имеют проблемы с концентрацией, а 9% наблюдают ухудшение памяти.

В обобщенных выводах обращается внимание, что пандемия COVID-19, введение в связи с ней локдауна и ограничение персональных контактов между людьми вызывает рост депрессивных состояний. Гинцбург рассказал, спасет ли вакцина любителей виски © CC0, Pixabay

Власти и правительства многих государств мира возлагают серьезные надежды на решение этой всемирной проблемы прежде всего на массовую вакцинацию. В понедельник стало известно, что Россия планирует начать поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Венесуэлу в январе 2021 года. Об этом сообщила вице-президент этой латиноамериканской страны Делси Родригес.

«Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и переквалификации вакцины.

В данный момент проводятся клинические исследования вакцины в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения «Спутник V» на уровне 92%.

Вакцинация предполагает два этапа: сначала вводят первый компонент, через три недели — второй. Иммунитет формируется через три недели после второй прививки. Вакцина Johnson & Johnson вызвала неизвестную болезнь у добровольца © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Ежедневная аргентинская газета La Nación сообщает, что транспортировка российской вакцины, на поставки которой Аргентина заключила предварительное соглашение, будет более эффективна благодаря холодной погоде.

«Вакцина от коронавируса считается эффективной, если она эффективна на 70%, поэтому 90% — очень хороший показатель», — заявил министр науки и технологий Роберто Салварецца в беседе с журналистами.

Чиновник подтвердил, что власти приобретают вакцины для населения, находящегося в группе риска, и что позже вакцины будут доступны для всех аргентинцев.

Относительно логистики, с которой придется столкнуться различным лабораториям, производящим вакцины, Салварецца подчеркнул: «Вакцина Pfizer должна перевозиться при —80 градусах, что для нас трудновыполнимо. Российская вакцина — при —18, т.е. при температуре обычной морозильной камеры. Вакцина Оксфорда — при комнатной температуре».

Точно так же, по словам Сальвареццы, Аргентина имеет высокий уровень принятия вакцин, почти 92% аргентинцев соблюдают программы вакцинации. Он также поддержал идею заместителя министра здравоохранения Карлы Виццотти о важной роли СМИ в распространении достоверной информации и «отказе от участия в кампании по борьбе с вакцинацией».

Относительно возможности производства в стране «Спутника V» он заявил: «Конечно, есть лаборатории, которые могли бы производить российскую вакцину в Аргентине, но Россия уже подписала соглашения с другими странами». Вакцина не сможет решить проблему пандемии – ООН © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Заместитель министра здравоохранения Буэнос-Айреса Николас Креплак напомнил в этой связи, что из провинций Буэнос-Айреса и Огненной Земли они первыми связались с Москвой.

«Среди тех, кто в состоянии поставить нам вакцины, русские кажутся самыми продвинутыми. Другие лаборатории, такие как Pfizer или Astrazeneca, не согласились бы на сотрудничество так быстро», — сказал Креплак о переговорах с различными поставщиками.

Он добавил, что договоры заключаются со странами, которые смогут обеспечить масштабное производство вакцины. При этом он уточнил, что прибывающие в страну препараты могут быть произведены не в России, так как эта «строгая процедура» может быть воспроизведена в других частях света.

В связи с необходимостью избежать зимой второй волны пандемии, было решено провести вакцинацию населения с января и до апреля 2021 года. Относительно конкретных мест вакцинации он уточнил, что она не будет проводится в медицинских центрах.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru