В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Жители страны выбирали между кандидатом от партии «Действие и солидарность» Майей Санду и независимым кандидатом, поддерживаемым Партией социалистов, Игорем Додоном

Подсчитано 99,81% протоколов, интриги нет: Санду становится новым президентом страны (57,61%), Додон серьёзно отстал — 42,39%.

Головокружение от успехов привело к поражению

Президент Молдавии Игорь Додон (а он будет оставаться в этой должности до утверждения результатов выборов и инаугурации) накануне второго тура излучал спокойствие и уверенность в собственных силах. Политика Молдавии при Санду станет более антироссийской — Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

Его кампания была построена на позитиве и на упоре на собственные достижения за время четырехлетки — в отличие от Майи Санду, вся кампания которой заключалась в жесткой критике конкурента.

Опросы показывали, что Додон побеждает, причём с большим преимуществом. Он даже накануне, предвидя массовые протесты, которыми с первого дня предвыборной гонки пугала Санду, призывал всех к спокойствию, заявив, что с достоинством надо будет принять итоговые результаты обоим кандидатам.

Тем ошеломительнее выглядит сегодня поражение Додона — более 15%. Что же произошло?

Сейчас, уже задним числом, понятно, что Игорь Додон проиграл из-за собственной самоуспокоенности.

А вот агрессивная кампания Санду сделала своё дело. Она, обвиняя президента Молдавии во всех грехах, после очередного мощного медиавброса «преступлений» тут же начинала… их совершать сама.

Вот только несколько цитат Санду.



1. «Додон готовит фальсификации в России и в Приднестровье»

В итоге количество избирательных участков в России было минимальным, а жителям Приднестровья, имеющим гражданство Молдовы, не давали голосовать физически комбатанты — ветераны вооружённого конфликта на Днестре 1992 года. Гадание на яйцах и отказ от дебатов: чем запомнилась президентская кампания в Молдавии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Но это не помешало Санду «скупать» голоса диаспоры: многотысячные подвозы, плата за «правильное» голосование и скорострельность в плане пропускаемости на некоторых участках в Европе, где на каждого избирателя уходило менее 7 секунд. Выглядит это очень подозрительно.

2. «Додон разделил наше общество, я стану президентом всех граждан»

Интересно, что именно Санду в итоге вела кампанию так, что за неё должны проголосовать «добрые» люди, «правильные». Куда девать всех остальных жителей Молдавии, никто не посчитал нужным объяснить. А это почти половина жителей страны.

Что же будет с родиной и с нами?

Итак, президентом Молдавии становится гражданка Румынии (здесь не запрещено двойное гражданство ни для кого, включая высшее руководство страны) Майя Санду.

Что дальше?

Для начала следует напомнить, что президент Молдавии отвечает за внешнюю политику государства. Это означает, что курс на евроинтеграцию и, кто знает, даже объединение с соседней Румынией станет приоритетом для Санду.

Думается, что в ближайшие четыре года силы нового президента и его западных покровителей будут направлены на то, чтобы окончательно отвернуть страну от России и зачистить левое политическое поле.

В идеале, по словам политологов, близких к Санду, на следующих президентских выборах борьба должна развернуться исключительно между прозападными кандидатами.

В принципе, к этому готово практически всё, включая огромное количество НПО, задача которых не просто борьба с «российской пропагандой» (читай — СМИ и телеканалами), но и ее уничтожение на этом клочке земли. Молдаване любят Путина, но есть один нюанс — Санду © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В эту схему не вписывается Приднестровье, в котором проживают почти 300 граждан России и столько же граждан Молдовы. И вот в этом вопросе аналитики очень осторожны: прозвучавшие в день выборов на приднестровских участках лозунги «Чемодан—вокзал—Россия!» очень настораживают.

Особенно настораживает то, что со стороны Майи Санду (тогда ещё кандидата на пост президента) не прозвучало ни одного слова порицания. Более того, её правая рука Игорь Гросу комбатантами как раз и руководил.

И если Игорь Додон не поддержал резолюцию ООН о выводе миротворческих сил из Приднестровья от 2018 года, Майя Санду наверняка сделает наоборот. Вплоть до обращения за помощью к НАТО и обострения ситуации на Днестре.

К чему это может привести — догадаться не сложно.

Политическая турбулентность

С понедельника, 16 ноября, Молдова входит в зону политической турбулентности.

На данный момент в стране имеется всё для серьёзного кризиса: прозападный президент и правительство, которое поддерживает провосточного Игоря Додона. Он, конечно, остался без должности, но его влияние на Кабинет министров и фракцию Партии социалистов в парламенте по-прежнему велико.

Как будут развиваться дальше события в Молдове, станет известно после первых заявлений проигравшего Игоря Додона и победившей Майи Санду. Уже в ближайшие часы.