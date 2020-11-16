Минувшие выходные ознаменовались рядом судьбоносных событий на постсоветском пространстве. В Молдавии выбирали президента, первые районы Нагорного Карабаха перешли под контроль Азербайджана, а в Киргизии сменился и.о. президента

Минувшие выходные ознаменовались рядом значительных событий для постсоветского пространства. Горячей точкой, несмотря ни на что, продолжает оставаться Нагорный Карабах. При том, что бои там прекратились, в регионе по-прежнему было горячо. Украинский эксперт рассказал, сможет ли Киев повторить карабахский сценарий в Донбассе © РИА Новости, Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

Неспокойно было и в Молдавии. Там проходили выборы президента республики. Хотя сам процесс голосования протекал не без проблем.

В Киргизии, где в начале октября сменилась власть, в эти выходные снова изменился и.о. главы государства.

В общем, выходные были непростые.

Карабах в огне, в Армении — беспорядки

В эти выходные Нагорный Карабах пылал. И речь не о боевых действиях. Они прекратились 10 ноября — так, как и было указано в соглашении между Арменией, Азербайджаном и Россией.

Пылали те районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, где боевых действий и не было: Шаумяновский и часть Мартакертского района. В Азербайджане эти районы называют Кельбаджарским районом. И в соответствии с соглашением он должен был перейти под контроль Азербайджана 15 ноября.

Пылали эти районы потому, что их жители жгли свои дома. Они не желали, чтобы то, что они строили всю свою жизнь, досталось врагу.

Но домами дело не ограничивалось. Жители Нагорного Карабаха выкапывали своих покойников. Причина, по которой они прибегали к подобным действиям: желание обезопасить останки родных и близких от поругания. И у жителей Нагорного Карабаха были все основания опасаться этого: ранее в сети распространились видео и фотографические свидетельства осквернения солдатами азербайджанской армии христианских храмов.

Прибывшие в регион российские миротворцы взяли под охрану одну из армянских святынь региона — монастырь Дадиванк.

Тем временем в самой Армении было неспокойно. В Ереване регулярно проходят акции протеста. Власть пытается с ними бороться самыми жесткими методами: лидеров оппозиционных политсил вызывали на допросы в Службу национальной безопасности.

Более того, задержали председателя партии «Отечество» Артура Ванецяна и экс-депутата от РПА Ваграма Багдасаряна, а также командира добровольческого отряда «Сисакан» Ашота Минасяна. Их обвинили в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна, которого сегодня часть Армении иначе как предателем и не называет.

Сам Пашинян в эти выходные сделал довольно резкое высказывание, которое привело к бегству некоторых политиков из его политсилы. Армянский премьер просмотрел видео с обращениями бойцов из Нагорного Карабаха и отреагировал на них довольно своеобразно.

«Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. Чтобы окончательно решить вопросы «скулящих под стенами», — заявил он, чем вызвал критику со стороны многих армян, в том числе и своих сторонников, некоторые из которых покинули политсилу премьера.

Тем временем в Нагорный Карабах прибыли российские миротворцы. Командующий миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов успокоил местное население, прокомментировав вопрос о своей национальности (ряд азербайджанских СМИ называли Мурадова азербайджанцем).

«Что касается моей национальности, если это так всем интересно, то я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею», — отметил генерал-лейтенант, подчеркнув, что он — российский генерал и для него законом являются указы и приказы президента и министра обороны.

Руководство миротворческого контингента встретилось с руководством непризнанной республики. Обстановка в регионе спокойная.

Выборы в Молдавии

В воскресенье 15 ноября прошли выборы президента Молдавии. По итогам подсчёта 100% голосов в стране экс-премьер-министр Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует: её поддержали 56,28%. Её конкурента — действующего президента Игоря Додона — 43,72%.

При этом само голосование проходило не беспроблемно. Так, наблюдатель из Латвии Руслан Панкратов распространил видео, на котором прорумынские молдавские националисты не давали проголосовать людям из Приднестровья.

«Проинспектировали два избирательных участка города Кишинёва. В целом обстановка спокойная, никто не хулиганит, провокации или демарши не устраивает. Очередей нет, но активность прогрессивно увеличивается. Молодёжь до 25 лет в основном за Санду. Она — олицетворение Запада, она нам разрешила задорого помыть туалеты в ЕС, а здесь и этого не могут дать. Для них Запад — как для нас, подростков 80-х, когда-то джинсы и кока-кола, джаз–секс–бокс. Очень «понравилась» контрпропаганда — это Додон покупает избирателей в Приднестровье. Красиво работают. Очевидно, что Игорь Николаевич всухую проигрывает медийное поле», — описал он позже происходящее на участках в Молдавии и за их пределами.

Таким образом, можно констатировать, что в ближайшее время риторика молдавского руководства изменится на более прозападную. Впрочем, Санду придётся ещё иметь дело с парламентом и судами. Молдавия — парламентская республика. Но если ей удастся сосредоточить власть в своих руках, на постсоветском пространстве может появиться ещё одна горячая точка — Приднестровье. И на этот раз Молдавии будет помогать Украина (в Приднестровскую войну украинские добровольцы воевали против молдавских подразделений).

Обстановка в Киргизии

В субботу 14 ноября и.о. президента премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сложил свои полномочия. Это происходило «с приключениями». Изначально Жапаров подал заявление об участии в выборах, однако не сложил перед этим полномочия и.о. президента, что противоречит киргизскому законодательству.

Ближе к ночи он отозвал сданные утром документы и повторно подал документы. При этом после 21:00 Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам, заявив, что оставляет свой пост и приостанавливает работу во главе правительства, чтобы принять участие в выборах.

И.о. президента Киргизии стал спикер парламента Талант Мамытов — один из ближайших сподвижников Жапарова.

«Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов. Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны», — заявил Мамытов, принимая президентские обязанности.

Он заявил: в стране сохраняется политическая и социальная стабильность, делаются решительные шаги по усилению борьбы с коррупцией, ведется работа по защите и развитию бизнеса, принимаются меры по стабилизации ситуации с COVID-19, Кыргызстан готов к дальнейшему углублению партнерства c другими странами, выполнит все договоренности, по требованию народа готовится конституционная реформа, а основной задачей новой власти является проведение честных президентских выборов. Россия-Киргизия: что происходит между странами © REUTERS, Vladimir Pirogov

И.о. премьер-министра стал замглавы правительства Артём Новиков.

Помимо Жапарова, в выборах президента Киргизии примут участие 62 человека, среди которых восемь женщин.

Однако вряд ли у Жапарова будут сильные конкуренты, тем более, он нашёл общий язык с одним из лидером партии «Республика» Омурбеком Бабановым, который был главным соперником Жапарова во время октябрьских событий в Киргизии.

В то же время интерес к происходящему в республике проявляют США. А это значит, что Киргизия не застрахована от крайне неприятных «сюрпризов».

В целом же по итогам выходных можно утверждать одно: обстановка по периметрам России остаётся крайне непростой.