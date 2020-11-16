Эпидемиологическая ситуация на Украине остаётся сложной, но предлагаемые правительством методы борьбы с распространением коронавирусной инфекции далеко не у всех в стране вызывают понимание

По данным на утро воскресенья, 15 ноября, на Украине за сутки зафиксировали 10 тысяч 681 новый случай заболевания коронавирусом, умерли 95 пациентов. Об этом сообщил в соцсети министр здравоохранения страны Максим Степанов, который и сам получил положительный тест на COVID-19.

Заболевший коронавирусом министр здравоохранения Украины устроил проверку врачу — видео © Facebook, Максим Степанов

По данным Минздрава Украины, за сутки госпитализированы 1227 человек. Среди заболевших 420 детей, а также 391 сотрудник сферы медицины. Больше всего новых подтверждённых случаев заболевания выявили в Киеве (921), а также в Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, Кабмин ввёл в стране карантин выходного дня. Начиная с текущих выходных и до 30 ноября по субботам и воскресеньям разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветеринарным клиникам, автозаправкам и транспорту. Не будут работать гипермаркеты, учреждения культуры, салоны красоты, фитнес-залы, бассейны и так далее.

Контролируют исполнение полиция, государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и комиссии, созданные местными властями.

Представители малого и среднего бизнеса встретили меры правительства в штыки, заявляя, что локдаун выходного дня эпидемию не остановит, но разорит их. По стране прокатилась волна протестных акций.

Саботаж и ухищрения: как прошел первый карантин выходного дня в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Садовой заявил, что «локдаун на выходные — это абсурд». Он напомнил, что за субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода — «это живые деньги, которые кормят тысячи семей». Кто компенсирует эти потери?

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко напомнил, что во время карантина в первую волну коронавируса городской бюджет потерял более ста миллионов гривен, впоследствии никто эти потери не компенсировал. Никто не компенсирует и сейчас. По его словам, решение не поддерживать ограничительные меры, введённые Кабмином, было принято исполкомом горсовета после совета с врачами.

Отметим, директор Департамента охраны здоровья и медицинских услуг Черкасского горсовета Всеволод Кульчиковский заявил, что введение карантина выходного дня с медицинской точки зрения не имеет смысла и никак не приведёт к снижению заболеваемости.

Бунт городов обеспокоил правительство. Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании 13 ноября подчеркнул, что «городские головы не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы».

Идея ограничений только по выходным многим кажется странной. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире «112 Украина» отметил, что «карантин выходного дня — это имитация заботы о людях».

«То есть мы пять дней в неделю карантин соблюдать не будем, будем ходить на работу, ездить в транспорте, ходить на рынки, в магазины, предприятия общественного питания, в какие-то развлекательные центры, ночные клубы, а вот в субботу-воскресенье нельзя, карантин», — сказал Кузьмин.

А депутат Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович напомнил, что у украинской власти было полгода на то, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии, и, «вместо того чтобы направлять коронавирусный фонд на дороги, на снятие патриотических фильмов…», правительству надо было переоборудовать больницы, развернуть полевые госпитали, стимулировать привлечение медработников.

У центральной власти свои аргументы. Глава Минздрава Максим Степанов пояснил: «COVID-19 распространяется в нашей стране ураганными темпами. Аналогичная ситуация наблюдается в европейских странах, и они переходят к полному локдауну. Это — лучший способ для сдерживания заболеваемости коронавирусной болезнью». Однако, по словам министра, «экономика Украины локдауна не выдержит, согласно тем расчетам, которые дает нам Минэкономики и Минфин, бизнес обанкротится, люди останутся без работы и средств».

Журналист рассказал, кто окажется в выигрыше от локдауна на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Заразившийся коронавирусом и находящийся на излечении президент Владимир Зеленский в видеообращении, размещённом на его странице в Facebook, тоже заявил, что режим карантина выходного дня нужен для того, чтобы сбить динамику заболеваемости, и это даёт шанс избежать полного локдауна в стране.

При этом президент признал, что бизнес понесёт потери и от ограниченного локдауна. По словам президента, «правительство должно сделать все, чтобы эти три уик-энда, эти шесть дней… не стали критическими для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса».

Правительство должно, но сделает ли? Ранее премьер Шмыгаль сообщил, что разрабатываются некие механизмы компенсации. В эффективности этих разработок усомнился блогер и политик Анатолий Шарий.

«Вы же уже вводите карантин, вы же уже его ввели, — заявил он в эфире телеканала «112 Украина». — Так вы сначала разработайте механизмы (компенсации. — Ред.), а потом вводите карантин».

По его словам, позиция властей городов, отказывающихся вводить карантин выходного дня, объясняется просто: «это желание выжить».

Однако выживать сейчас нужно не только в экономическом смысле, но и в прямом. Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил в эфире телеканала «1+1», что не исключает варианта, при котором Украину закроют на полный карантин. По его словам, это произойдёт в том случае, если «заработает протокол сортировки», когда врачам придётся выбирать, кого лечить, а кого нет, «это катастрофа для всей страны».