Центральная избирательная комиссия Украины порадовала публикацией данных по выборам Днепропетровского областного совета. Именно Днепропетровского – город переименован, но область сохранила своё название, несмотря на всю декоммунизацию. Впрочем, как бы она ни называлась, значение её трудно приуменьшить

Прежде всего Днепропетровщина — самый населённый регион страны. По численности населения и числу избирателей она уступает только Донецкой области, т.е. в современной Украине это безусловный лидер.

Днепропетровская область — родина двух из шести украинских президентов, включая ныне действующего Владимира Зеленского, а также многих других представителей политической элиты. Соответственно, исход выборов в ней важен и для оценки общей ситуации в стране, и с точки зрения интересов лично Зеленского и его партии.

В области базируются крупнейшие финансово-промышленные группы Украины: «Приват» Игоря Коломойского и «Интерпайп» Виктора Пинчука. Кроме того, тут находятся важные активы СМК Рината Ахметова и компаний его партнёров (Вадима Новинского, например).

Для области характерно большое разнообразие региональных групп влияния, чьи партийно-политические представительства пользуются значительной электоральной поддержкой.

В общем, есть к чему присмотреться.

Активность избирателей Днепропетровской области не порадовала — всего 30,5%, в то время как в среднем по Украине она составила 36,9%. Но явка в регионах индустриального Юго-Востока всегда ниже (городское население менее дисциплинировано, чем сельское).

В выборах облсовета участвовали списки одиннадцати партий. Пятипроцентный барьер преодолели семь из них. Их результаты такие:

— «Слуга народа» получила 22,9% голосов избирателей, что дало ей 30 мест в облсовете.

Отметим, что в трёх округах родного города президента Кривого Рога результат партии составил свыше 30%.

Результат отличный, область оказалась одной из трёх, где партия заняла первое место, но… в 2019 году её результат был 56,7%. И в окружении Зеленского, очевидно, будут исходить именно из второго факта, а не из первого. Неясно, правда, какие выводы будут сделаны.

— «Оппозиционная платформа» получила 20,3% голосов, что дало ей 27 мест.

ОПЗЖ не только заняла второе место, но улучшила свой результат 2019 года, когда за неё проголосовало 15,2% избирателей. Правда, в абсолютных числах результат сократился — 24 тысячи избирателей партии до участков не дошли. Или проголосовали за другие политические силы.

— «Пропозиция» получила 12,6% голосов, что обеспечило ей 17 мест.

В приложении к области «Пропозиция» — партия мэра областного центра Бориса Филатова. Человек он со специфической репутацией, несдержанный на язык, отношение к нему в городе и области неоднозначное, но при этом он действительно неплохой мэр и довольно авторитетен среди горожан. Неудивительно, что в округах областного центра поддержка партии выше. Например, в округе №1 за партию проголосовали 22,6% избирателей. Для сравнения: в округе №14, включающем ряд сельских районов и Павлоград, — 8,4%.

Кстати, в бытность Коломойского губернатором, когда Филатов ещё был в его команде, именно будущий мэр выдвигал идеи, подозрительно напоминающие федерализацию (хотя этого «токсичного» слова он не употреблял).

— Блок Вилкула «Украинская перспектива» получил 11,8% и 16 мест в облсовете.

Александр Вилкул — весомый представитель криворожской группы (мэр города — его отец Юрий), связанной с Ахметовым. При Януковиче он был губернатором и вице-премьером, в 2015 году соревновался с Филатовым за пост мэра областного центра, в 2019 году возглавлял в области «Оппозиционный блок», получивший менее 5% голосов. В округах Кривого Рога результат блока Вилкула составил свыше 28%. Кстати, список партии возглавлял бывший глава облсовета Евгений Удод (сам Вилкул — народный депутат).

— «Европейская солидарность» получила 9% и 13 мест.

Казалось бы, что делают «армовировцы» в юго-восточной области? На самом деле им есть тут на кого опереться — многочисленные участники «русско-украинской войны», волонтёры, военные… Кстати, список партии возглавил боевой генерал, Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский. По сравнению с выборами прошлого года партия улучшила результат вдвое по процентам (тогда было 4,6%) и почти на 10 тыс. в абсолютных значениях.

— «Гражданская сила» получила 5,9% и 9 мест.

Это региональный проект известного днепропетровского политика Загида Краснова (Габибулаева), который борется за влияние в областном центре с 2007 года. Результаты пока что не впечатляют, но именно Краснов вышел во второй тур выборов с Филатовым, хотя шансов победить он и не имеет. Естественно, результат получен в основном за счёт областного центра. Например, в округе №1 партия получила 17,4%, а в округе №14 — 4,2%.

— «Батькивщина» — 5,1% и 8 мест.

На прошлых выборах результат партии составил 4,7%, но в абсолютных значениях партия довольно много потеряла. В общем, Днепропетровск всё ещё остаётся родиной Юлии Тимошенко, но о ней там постепенно забывают… Список партии традиционно возглавила тётка Юлии Владимировны Антонина Ульяхина, которой с регулярностью плетут лапти, но которая так никуда и не уходит.

Не прошли в облсовет:

— Партия Шария, получившая 4%;

— «За будущее» с результатом 3,9%. Кстати, Днепропетровск родина не только Игоря Коломойского, но и нынешнего председателя облсовета Святослава Олейника, чья партия «Украина будущего» стала основой «майбаха». Сам Олейник, вот сюрприз, возглавляет список… «Слуги народа»! Список же «За будущее» возглавлял Владимир Куцин — гендиректор Никопольского завода ферросплавов. В 12 округе, куда входит Никополь, рейтинг партии составил 12,6%. Впрочем, говорить, что Коломойский утратил влияние на регион, преждевременно. Ему необязательно побеждать на выборах;

— «Наш край» — 2,8%. Список партии возглавлял многолетний мэр города Иван Куличенко, но в городских округах рейтинг партии был лишь немногим выше 3%. Видимо, ему не удалось вписаться в новую повестку дня;

— «Свобода» — 1,6%.

В целом результат выборов в области довольно своеобразен — из семи партий, представленных в облсовете, три являются сугубо региональными образованиями. Правда, они между собой конкурируют более жёстко, чем с партиями общенациональными. Хотя последним тоже достаётся. Достаточно вспомнить, что Офису президента пришлось отказаться от смещения Филатова, а СН ведёт борьбу за пост мэра Кривого Рога. В общем, в регионе своя атмосфера, и влияние Киева тут не так уж велико.

Впрочем, посмотрим, какой будет конфигурация коалиции в облсовете. Что-то подсказывает, что формироваться она может с участием «Слуги народа» и блока Вилкула — просто на основании тёплых отношений с Ринатом Леонидовичем…